我的好閨蜜兼貴人～生日啦～

特地邀請一群好姐妹，來一場生日party，給她一個surprise🎉🎉

地點我訂在台南安平Lady Boss老闆娘音樂餐廳，有酒、有音樂、有美食，根本就是絕佳的派對餐廳！！

嘿嘿～店家還有舉辦生日活動，當月壽星加入官方line@，即贈送生日特調SHOT／精緻小蛋糕（6人以下2擇1）。還有來店打卡生蠔特價50元一顆！

▼and👉粉紅趴活動，只要穿著粉紅色上or下半身，就招待一杯SHOT！越多人穿招待越多杯！

▼粉紅Pink活動時間的每週三、五的21:00過後，都會有Show Girl表演呦ꉂ(ˊᗜˋ*)～～

完整活動貼文👇

▼哇嗚～太剛好了！我們期待當Barbie很久了😍那這次慶生派對，dress code就是粉紅色啦～

大家盛裝出席，網美照先走起❤️❤️pose凹起來！！

▼迅速點完餐點，飢腸轆轆的我們邊聽歌邊等餐。

今天駐唱歌手是有娜/萌萌/阿掌，歌聲令人陶醉～瞬間變成迷妹團🤣而且還可以點歌哦！

▼場地很大很舒服，從二樓看下去，有一種獨家演唱會的感覺！

▼餐點上桌、調酒上齊，乾杯開動啦🥂

▼送上壽星的生日特調和精緻小蛋糕～還點了小蠟燭✨✨

Lady Boss老闆娘音樂餐廳│特調SHOT

🔶生日壽星贈送的特調SHOT

以伏特加萊姆作為基底，搭配果汁或果酒，

荔枝／藍柑橘(水藍)／李子酒(棕黃)／鳳梨汁加藍柑(湖水綠)／黑醋栗(暗紫)

色彩繽紛，酸甜順口，喝起來充滿果香，是我們妹子們最愛的調酒～

🔶粉紅趴贈送的特調SHOT

和生日特調是一樣的SHOT，只要穿著粉紅色衣著就能獲得一杯，想當Barbie或Kenny的美女型男們快來一起嗨！！

Lady Boss老闆娘音樂餐廳│調酒/無酒精飲品

▼這杯是甜點酒，是用喝的提拉米蘇～

以貝禮詩奶酒為基底，搭配咖啡酒和黑巧克力酒增加香味，加上可可粉，味道和口感濃郁，喜歡奶香的人，千萬不要錯過囉！

▼調酒《春天》

以伏特加為基底，加入蔓越莓汁/鳳梨汁/檸檬汁/糖增添水果香甜味，上面一層綿密的蛋白霜，喝起來酸酸甜甜，混合著蛋白霜絲滑口感，很順口，是女生會很喜歡的調酒哦～

▼調酒《白色佳人》

以琴酒、君度橙酒為基底，加入檸檬汁，琴酒獨特的香氣和柑橘香完美融合，味道略酸，推薦可以當作餐前酒，喝起來清爽又開胃。

▼即興特調

可依照自己想喝的口味，請老闆娘特調哦！

今天我想來一杯爽口的果酒～老闆娘以蘭姆酒為基底，加入鳳梨汁/柳橙汁/雪碧，以及食用珍珠粉，喝起來冰涼充滿泡泡感，好舒爽！而且珍珠粉還能養顏美容～覺得自己越喝越美麗了呢😍

▼無酒精飲品《蔓越莓特調》

不能喝酒或是開車的朋友～Lady Boss也有提供無酒精飲品。

以酸甜的蔓越莓汁為基底，加入蔓越莓糖漿和雪碧，多了氣泡的口感，喝起來更加清爽！

Lady Boss老闆娘音樂餐廳│餐點介紹

🔶月見水煮松阪豬

看到色澤更餓了🤤又紅又香又辣，松阪豬吃起來脆脆Q彈，裹滿香辣紅油，豆芽也很入味，吃一口配一口酒，就是爽呀～～

🔶花雕三杯雞

餐點也要無酒不歡！花雕酒味好香呀，雞肉鮮嫩鹹香，酒香入心，根本就是下飯聖品！

🔶鹹酥肥腸

肥腸肥而不膩，咬起來外酥內嫩，還保有大腸的Q度，口感非常好，味道也夠味，超棒的下酒菜～

🔶烏魚子炒飯

粒粒分明就是它～炒飯香而不油，烏魚子丁也很多，每一口炒飯都能吃到烏魚子，烏魚子味道甘醇不會過鹹，咬起來又密又彈，只點一盤好像不夠分耶🤣

🔶月亮蝦餅

外皮酥脆、內餡鮮美，沾點酸甜爽口的泰式甜辣醬，很唰嘴。

🔶炒節瓜

清脆多汁的炒節瓜，最適合用來換換味，味蕾清爽了，繼續再戰！

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🔶滷牛肚

滷牛肚入味，滷香氣很香～吃起來細嫩又保有Q彈口感，完全沒有腥味，越嚼越香，吃了會上癮呢。

🔶泰式檸檬中卷

中卷鮮嫩有肉，搭配清爽的檸檬汁，吃起來微酸微辣，非常開胃。

🔶泰式青木瓜沙拉

青木瓜絲清脆爽口，味道酸甜微辣，吃起來清爽無負擔～

🔶辣味螺肉

一道爽辣涼拌小菜，螺肉脆彈有勁、醬汁香辣濃郁，同樣非常適合下酒！

🔶炸物拼盤/大

炸物絕對是派對必備！滿滿一盤有酥炸雞柳條、洋蔥圈、銀絲卷等等，份量十足！吃起來很爽快！

🔶鹽烤豬肉串

調味簡單鹽烤，吃豬肉的厚度和鮮甜，飽滿的肉感很滿足。

🔶九孔串

九孔鮮嫩彈牙，一口一顆吃起來很唰嘴，配上清脆的小黃瓜，又多了一絲清爽口感！

Lady Boss的氣氛真是太棒了～邊吃邊喝邊聽歌～座位也很舒適，可以舒舒服服和好姐妹們八卦閒聊、當自拍狂人😆餐點和調酒也很不錯，非常加分！如果大家想找聚餐餐廳、派對餐廳，或是想悠閒地喝一杯、伴著音樂吃個餐點，Lady Boss老闆娘音樂餐廳我覺得是很棒的選擇呦！大家可以納入口袋名單，有機會一定要來體驗看看！

👇餐廳在這裡

Lady Boss老闆娘音樂餐廳

地址：台南市安平區怡平路13號

營業時間：17:00-02:00

電話：06 295 0757



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