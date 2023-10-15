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平價道地韓式料理｜週四、週日限定台式熱炒｜歐哞! 馬西搜唷!【新北市永和區】歐哞韓食小館

2023-10-15 22:57:49 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：105
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：198篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：歐哞韓食小館
phone09-7608-6551
place新北市永和區民有街27號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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前一陣子老婆追了韓劇之後，口頭禪開始韓化了! 說話中夾雜著一些我聽不懂的語助詞，吃飯時也總是「歐哞! 馬西搜唷!」的一頓輸出，搞得我一臉矇。為了夫妻之間的和諧，我特地做了功課，簡單瞭解了一些韓文口頭禪。「어머(歐哞)」主要用於發生意料之外事情的時候，從而感到吃驚或者害怕而發出的聲音(學完這些口頭禪，韓語才算地道！)。韓文裡的「맛있어요(馬西搜唷)」，中文意思則是好吃、美味(韩语“马西搜哟”（맛있어요）是什么意思？)。

在我發憤圖強的這段日子裡，無意間知曉了一間位於永和區民有街上的「歐哞韓食小館」。歐哞韓食小館地處智光商職一帶，距離捷運景平站步行約10分鐘，附近有收費停車場。在Google上擁有4.7顆星的高評價，除了供應平價、道地的韓式料理之外，每週四及週日還有提供台式熱炒。今天就帶著韓魂上身的老婆，一起來體會歐哞的魅力吧!

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歐哞韓食小館文青的風格給人感覺簡約又大氣，擺放的公仔都是老闆的收集品，僅供觀賞，切勿動手喔! 內用座位不多，但來客不少，時時處在客滿的狀態，建議大家用餐前可以先訂位，才不會久候~

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冰箱不定時有隱藏口味的燒酒或寶寶快樂水，若是像我們一樣在週四或週日晚上來用餐的捧油們，台式熱炒不僅配啤酒讚，配燒酒更是別有一番風味啊!

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歐哞韓食小館菜單不定時更換，禁帶外食、外飲，最低消費150元／1人(12歲以下免低消)，均收10%服務費。手作小菜可續一次，餐點一人份剛剛好(使用3號豆腐鍋)，皆含麻油，如無法接受請提前告知。

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😮手作小菜😮

手作小菜有海帶芽、泡菜、韭菜，都可以續加一次。每一樣都很開胃，尤其是泡菜，酸辣感適中，相當涮嘴~

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😮綜合海陸豆腐鍋(牛肉／小辣)😮

綜合海陸豆腐鍋一上桌啵啵啵的沸騰著，撲鼻的香氣令人垂涎欲滴。鍋中的食材豐富，有豆腐、蛋、肉肉、鮮蝦、魷魚、蛤蜊、鮮蚵、海瓜子，感覺料多過了湯，肯定可以吃很飽! 歐哞高湯選用大骨、海鮮及多種蔬菜慢火熬煮，造就出濃郁、道地又飽含深度的湯頭。辣度可以依照個人口味作調整，喜歡超辣的捧油還有特辣的選項，提供給愛吃辣的人選擇。

我們點的是小辣，湯頭入口辣感是有層次的，一開始不會感到很辣，更多的是鹹香感混合著海鮮和肉味。多喝幾口後，辣感逐漸堆疊，卻不嗆口，是很溫順的辣。等湯頭溫了後再大口喝，可以品嚐出高湯帶來的大骨濃郁香氣和海鮮鮮味，真的超讚!

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😮花蓮香噴噴米飯😮

米飯米質柔軟、Q彈，飄散微微香氣，口感極佳。我們主要是搭配「阿嬤的爆炒三鮮」(稍候會介紹)嗑飯，畢竟鹹香的菜色就是要搭配著香噴噴的米飯啦!

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😮韓式醬油年糕(牛肉)😮

歐哞! 老闆放料不手軟，我覺得這道應該要叫「牛肉年糕」才對，牛肉片給的好多啊! 韓式醬油年糕有用洋蔥下去拌炒，入口自然的甜味帶動整道菜色在口中營造出令人舒服的愉悅感。煮至入味的年糕軟而不爛，Q彈、不黏牙，外層依附著一層醬，鹹香的滋味和年糕搭配一絕! 以韓式料理來說，可以這樣順順品嚐的簡單料理是很難得的，歐哞好讚!

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😮招牌海鮮煎餅(含韭菜花)😮

歐哞的海鮮煎餅大小看起來適合1~2人份，底部煎至金黃酥脆，咬下還會喀滋作響。中厚的麵皮外層酥脆，內層Q軟，煎餅上方魷魚、鮮蝦、海瓜子遍佈滿地。用筷子夾起一塊海鮮煎餅、蘸上醬汁，醬汁濕潤了整個餅皮，鹹香感滲透進煎餅中，為煎餅更增添了一番迷人的風味!

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😮阿嬤的爆炒三鮮😮

歐哞韓食小館廚師擁有多年台式料理經驗，在每週四及週日特別提供台式熱炒，創造出了在韓式料理餐廳吃著台式熱炒、配上燒酒的文化美。阿嬤的爆炒三鮮給人的感覺相當驚豔，有點像是在品嚐白酒蛤蜊的感覺，但多添加了魷魚、芹菜和蝦子。海鮮烹調得恰到好處，除了適中的調味，那個熟度超神，尤其是蛤蜊，竟然還保有肥美的型態! 脆口的魷魚和蝦子沾上底部的醬汁，真的超下飯，讓我想起了阿嬤的手藝，真的是阿嬤的味道耶! 最後爆炒三鮮的醬汁都被我們清空了，因為調味太讚，我們夫妻倆全部拿來淋汁配飯吃，美味!

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歐哞韓食小館價格超實惠，這一餐不到一張藍色小朋友(1000元)，我們夫妻倆吃超飽，滿到天靈蓋的飽! 以韓式料理來說，道地的韓式味道價錢常常都飛天了，歐哞的單價真的相當實在。手作小菜不僅可以續加一次，鍋類還可以客製調整辣度，另外週四、週日更是提供了有別於其他韓式餐廳有的「台式熱炒」。歐哞的誠意和貼心我們是可以直接感受到的，今天是超滿足的一餐，每一道料理都忍不住發出讚嘆，歐哞! 馬西搜唷! 「歐哞韓食小館」推薦給大家!

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歐哞韓食小館
地址: 新北市永和區民有街27號
電話: 0976-086-551
營業時間: 週一-週日11:30-14:00，17:30-22:00；週三公休
 
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