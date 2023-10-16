南門市場再度歸來！台北南門市場歷經百年沿革，是許多台北居民共同的珍貴回憶，知名店家如：億長御坊、快車肉乾、合興糕糰店都是在這裡興起的。在這篇文章中，我們特別介紹了五家南門市場的必試攤位，有機會的話不妨親自品嚐一番！

合興糕糰店

來到南門市場門口，第一間迎接你的是「合興糕糰店」。這裡不僅提供IG爆紅的千層饅頭，還有多款口味豐富的包子、饅頭和年糕。其中，合興鬆糕更是他們的招牌，新鮮出爐，香甜軟糯。

金龍肉乾

南門市場的金龍肉乾行憑藉著40多年的歷史，堅持使用上等現宰溫體豬肉，採用純手工工法和傳統製程，製作出美味可口的肉乾和肉鬆。以現烤肉乾聞名全台的金龍肉乾行，不僅是美食比賽的常勝軍，也成為南門市場的熱門攤位。

大連食品行

大連食品曾獲經濟部樂活名攤5星認證，是市場外省美食中的熱門指標之一，更是傳統臘味美食的代表。尤其在香腸類別，涵蓋了廣式、臺式、湖南、江浙、雲南等六、七個省份，超過十種口味，呈現多元而豐富的風味，獨樹一格。

盧記魚丸店

南門市場老字號盧記魚丸店，除了提供魚丸、花枝丸、腐皮、魚板等應有盡有火鍋料。尤其值得推薦的是他們家手工現做的蛋餃！蛋皮厚實、料多實在，每顆都保持著新鮮、美味可見的水準。

立家湖州粽

每逢端午佳節，立家湖州粽總是湧入來自各地的美食愛好者。這家湖州粽店不惜成本使用上等的油心鹹鴨蛋黃，搭配粽子獨特的調味，使得整體口感豐富，憑藉著30多年的包粽手藝，細緻掌握火侯，讓湖州粽的美味成為令人難以忘懷的滋味。