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超隱藏版！低調超不起眼，近期被名廚江振誠推薦此生吃過最好的車輪餅就是這間！

2023-10-16 13:40:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：104
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：588篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 宜蘭市

造訪商家：冰噹噹脆皮車輪餅
place宜蘭縣宜蘭市聖後街43號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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冰噹噹脆皮車輪餅」位置隱藏在東門夜市，低調超不起眼的地點，網路很少食記推薦，會知道這間紅豆餅是因為近期被名廚江振誠推薦為「此生吃過最好的車輪餅」，推薦芋頭口味得到500碗推薦，讓人超好奇到底有多好吃呢！？

宜蘭東門夜市美食 冰噹噹脆皮車輪餅 位置

冰噹噹脆皮車輪餅」地址位在東門夜市尾端靠近舊城東路，東港路橋下的小小攤位，從宜蘭火車站走過來不會很遠，開車可以停在宜蘭友愛對面的停車場，機車可以停路邊很多位置。

冰噹噹脆皮車輪 
地址：宜蘭縣宜蘭市聖後街43號
營業時間：18:00–22:30
電話：0980 476 647
食記：【宜蘭美食】冰噹噹脆皮車輪餅，隱藏在東門夜市的極品紅豆餅！
粉絲團：冰噹噹脆皮車輪

宜蘭東門夜市美食 冰噹噹脆皮車輪餅 價錢

冰噹噹脆皮車輪餅口味價錢
車輪餅一個15元，口味有紅豆、芋頭、奶油和巧克力。

點雙餡料不會另外加價，也有冰淇淋車輪餅，菜單就印在攤車上面，不過有些字掉了，買之前還是要問一下老闆。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

宜蘭東門夜市美食 冰噹噹脆皮車輪餅 評論

老闆堅持車輪餅現點現烤想吃到美味的紅豆餅要有點耐心，現做的才能完美呈現冰噹噹脆皮車輪餅最好的口感。

冰噹噹脆皮車輪餅用料沒在客氣的，每一份紅豆餅都看老闆挖了兩大勺的餡料往餅殼裡面加。 

上下兩面的餅殼烤到一定程度後，還會用麵糊將其黏在一起。

車輪餅準備起鍋了。

芋頭、紅豆口味(每個15元)

烤好的車輪餅上面還有圖案，
餅皮熱熱的帶點硬度，拿在手上就能感覺非常酥脆。

老闆說他用的麵粉比較少，厚度大約只有2～3mm非常的薄，餅皮酥脆的口感很像餅乾，讓人印象深刻，這還是我第一次吃到口感如此特別的紅豆餅。

車輪餅滿滿的內餡也都是真材實料，芋頭車輪餅微甜不膩，芋頭香氣明顯還吃得到芋頭顆粒，搭配酥脆的薄餅皮很特別。

紅豆車輪餅也一樣飽滿，甜而不膩很有滿足感，有來東門夜市可以買的宜蘭小吃。

冰噹噹脆皮車輪餅」在網路上的資訊不多，要不是江振誠主廚在500碗推薦，可能連宜蘭人都不知道這間車輪餅。

口感特別的紅豆餅加上飽滿實在的餡料，就像將江振誠主廚說的：「沒有吃過這個車輪餅的人沒辦法體會」，冰噹噹脆皮車輪餅真的很不錯！

冰噹噹脆皮車輪 
地址：宜蘭縣宜蘭市聖後街43號
營業時間：18:00–22:30
電話：0980 476 647
食記：【宜蘭美食】冰噹噹脆皮車輪餅，隱藏在東門夜市的極品紅豆餅！
粉絲團：冰噹噹脆皮車輪

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

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