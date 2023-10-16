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打開蒸籠冒著熱煙的刈包，連續幾年都得獎，老饕直接外帶50個！就算忙也很客氣的老闆

2023-10-16 13:45:06 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：源芳刈包
place台北市萬華區華西街17-2號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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提到萬華美食推薦【源芳刈包】菜單就賣刈包、四神湯、豬肚湯和粉腸湯，連續幾年都得到米其林必比登推薦，也是有名的華西街美食小吃。

萬華美食 源芳刈包｜在哪裡

附近美食還有小王煮瓜、阿猜嬤和蒸好吃佛跳牆等多間美食，要一次全制霸可能要來萬華好多次。

源芳刈包
地址：台北市萬華區華西街17-2號
營業時間： 11:30–20:00 (星期一休息)
電話： 02 2381 0249
食記：【萬華美食】源芳刈包，華西街夜市美食推薦 (菜單)
粉絲團：無
服務：外帶和內用，無外送

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

萬華美食 源芳刈包｜內用環境

除了店前攤位座位，其實裡面也有舒適的座位喔！

牆上掛著【源芳刈包】連續幾年都得到米其林必比登得獎牌，2020、2021和2022都有米其林必比登得推薦。

有些得獎還是生意超好的店家，態度都有可能OOXX，但這間【源芳刈包】老闆卻非常客氣，來到攤位看到他正忙著製作刈包訂單，口氣親切的和我說目前要等半小時喔！

這要是尾牙吃刈包的日子應該忙翻了吧！

從蒸籠拿出熱呼呼的刈包，撈了一匙花生粉再加上豪邁酸菜，最後放入滷五花肉及份量不少的香菜。

大鍋裡燉煮軟爛的豬內臟看起來很不錯，湯品清澈乳白模樣，不知道好不好喝，但吃掛包就想配一碗組合。

平日離峰時段遇到有人訂購大量的刈包，老闆請我稍等，但其實也沒等半小時，大概15分鐘就給我刈包了！還和我說：不好意思久等了！態度真的非常棒

萬華美食 源芳刈包｜餐點推薦

刈包 $60
防油紙袋包著掛包，內用拿到手還超熱的。

香菜控看到這豪邁香菜應該很開心吧！就是我啦～
新鮮的香菜好像剛摘下來的脆度，大口咬下，和滷透的五花肉相當合拍，有平衡的味道。

五花肉不厚，比以往吃的掛包少了些爽快感，不過也因為薄而入味，肥瘦均勻嫩口，皮的口感還QQ彈彈的，只是醬汁和花生粉偏甜，重口味可能會不習慣，但整體味道還是不錯的，而且白白胖胖的刈包香嫩，有加分許多。

綜合湯 $65
四神、小肚、豬肚和粉腸都能吃到，燉煮到軟爛無腥味，口感不錯，不過湯底味道實在清淡，像我平常喝慣了加了米酒和大量中藥材的四神湯，這碗實在太清爽啦！

源芳刈包
地址：台北市萬華區華西街17-2號
營業時間： 11:30–20:00 (星期一休息)
電話： 02 2381 0249
食記：【萬華美食】源芳刈包，華西街夜市美食推薦 (菜單)
粉絲團：無
服務：外帶和內用，無外送

萬華美食小吃推薦

蒸好吃佛跳牆
地址：台北市萬華區華西街觀光夜市185、186攤位
捷運：龍山寺站  步行約八分鐘
營業時間：11:30–20:00
電話： 0939 013 773
食記：【萬華美食】蒸好吃佛跳牆 真的好吃！華西街美食推薦


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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇源芳刈包食記自費
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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