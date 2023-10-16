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每天只賣五小時，在地人推薦巷弄美食，超隱密米粉湯，必點黑白切！

2023-10-16 13:45:07 陳小可的吃喝玩樂 人氣：102
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窩客好文

陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：592篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：好款姨米粉湯
place台北市萬華區華西街30巷12-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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在萬華美食社團看到在地人推薦【好款姨米粉湯】，黑白切小菜推薦必點，其中最吸引我的畫面就是好款姨親切的笑容，覺得好像自己阿嬤的年紀，應該是要休息卻還在攤位賣著米粉湯，或許是老人家停不下來還想找事情做，聽說好款姨的米粉湯和豬內臟等黑白切都很經典，也是萬華在地老饕都會專程來吃的美味，於是下午約了住在萬華的朋友一起小吃。

萬華美食 好款姨米粉湯｜在那裡

好款姨米粉湯】在哪裡？雖然藏在巷弄，但順著GOOGLE導航其實很順利抵達，攤位就在金安宮前面，幾張簡單的桌椅擺設，傳統的小吃攤位樣貌，招牌除了米粉湯和黑白切，我想好款姨本人就是最大的招牌呀！

好款姨米粉湯
地址：台北市萬華區青山里華西街30巷10弄
營業時間：12:00–17:00（星期一 休息）
食記：【萬華美食】好款姨米粉湯，萬華巷弄好吃黑白切小菜推薦

好款姨米粉湯菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

萬華美食 好款姨米粉湯｜菜單價錢

好款姨米粉湯】沒有菜單，攤位就賣米粉湯和各種豬內臟黑白切小菜，萬華在地人應該比較知道要點什麼黑白切才經典，像我這種第一次來的觀光客，就直接請好款姨推薦，亂切都好吃，哈。

黑白切看起來都好好吃，大腸、生腸、豬舌、豬心和嘴邊肉都是好款姨推薦，我就很隨意的請他出四樣小菜。

萬華美食 好款姨米粉湯｜黑白切推薦

黑白切的粉紅甜辣醬，聽說直接加在米粉湯很對味，如果要加記得先告訴好款姨喔！她真的相當客氣，我後來想加，自己端米粉湯過去，她除了提醒我小心燙之外，還說我們那桌有小孩要注意，超貼心的好款姨。

好款姨的米粉是細的，湯頭偏少，但要是想跟她加湯，我想她會是非常樂意的。但因為天氣太熱，我也沒問。

湯頭鮮甜，像是大骨熬出的甜味，加上油蔥的傳統滋味，另外加上甜辣醬別有一番風味，但因為甜辣醬味道有點重，會蓋掉胡椒和湯的香氣。

天氣太熱也吃不多，點了四樣黑白切都是好款姨推薦的。
有大腸、生腸、豬心和嘴邊肉，結帳才知道每樣是50元，份量多真便宜啊！

切好再另外加熱，現場吃還有熱熱的，口感超好的黑白切，豬心厚實又脆，生腸又脆又有嚼勁，難怪隔壁阿伯也有點！嘴邊肉切的也很厚，意外的是很好咬，非常Ｑ彈，而且這幾樣處理得很棒，完全沒有奇怪的腥味。

大腸的味道也很好，搭配薑絲和甜辣醬好吃。

這四樣小菜和三碗米粉湯才260元，我猜黑白切每樣50元，米粉湯一碗20元，在物價飆漲的2022年，真的便宜不貴呢！這價位就跟好款姨一樣親切：）難怪萬華在地人這麼推薦～

攤位只有好款姨一個人，如遇人多請多點體諒喔！

好款姨米粉湯
地址：台北市萬華區青山里華西街30巷10弄
營業時間：12:00–17:00（星期一 休息）
食記：【萬華美食】好款姨米粉湯，萬華巷弄好吃黑白切小菜推薦

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好款姨米粉湯菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

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文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
本篇好款姨米粉湯食記自費
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打開蒸籠冒著熱煙的刈包，連續幾年都得獎，老饕

一路開往秘境，超過35年開在田中央的臉盆薑母鴨

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陳小可的吃喝玩樂

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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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