圍事小哥,宜蘭蘇澳美食,蘇澳餐酒,古巴三明治,蘇澳宵夜,港口小販,炸魚薯條,南方澳宵夜,颱風麵

有回去南天宮旁邊吃白帶魚飯的時候，順口問了下小伍說最近有沒有什麼好吃的店家可以推薦？他就說我們從濱海往蘇澳市場方向走那個蘭陽二號隧道出來啊～一出來喔！一出來就靠右就會看到一間叫做港口小販的有在賣古巴三明治跟披薩，份量大而且非常好吃！我說你騙我吧？那裡我開車經過起碼幾百次了，沒看過那裡有什麼港口小販啊！！！拿出手機問一下谷歌姐姐……還真的有啊………

039960060

宜蘭縣蘇澳鎮蘇東北路2-61號 請點我開始港口小販導航

17:00~01:00，有事才公休，若有臨時公休請依店家公告為主唷。

停車資訊：旁邊巷子白線都可以停唷！

店內環境

看到店門口這幾個圖示我就笑了，裝好寵物免費網路以及歡迎發呆都挺正常的嘛，但最旁邊那個＂不要逃跑＂是怎麼一回事？？？

店裡最多可以招待四桌的客人，店門口也準備了一些桌椅我在想會不會是客人多的時候可以坐外面啊？

趁著點餐的時候跟老闆聊了一下，原來這年輕人幾年前在澳洲打工遊學了幾年，很幸運地工作地點都是餐廳！而且主廚都很願意教他料理的技巧～所以回來後就在自家樓下開了這間港口小吃。

很明顯，這裡是一間餐酒館！琳琅滿目的各式啤酒任君挑選，而且旁邊還有許多冰杯呢！老闆你很內行喔（姆指

菜單介紹

良心說真的不貴！而且大家看看那個韓國拉麵跟香醇咖哩飯啊不是都有含60元的飲料嗎？告訴同學們啊，還可以續杯啊！！！甚至還可以換口味呢！！！

餐點品項

嫩豬起司古巴三明治：180元

小伍說這個好吃我就先點這個古巴三明治了，光是份量就很驚人！美味的古巴三明治再加上超大份的薯條這樣才180啦！！

我個人非常著迷於古巴三明治的烤盤烙痕，尤其是那迷人的微脆口感！外脆內軟的古巴麵包夾上起司跟嫩豬肉這個搭配太完美了。

忍不住咬了一大口，也太好吃啦！！！裡面夾的豬肉加上起司已經夠好吃了，再加上老闆從澳洲學到的獨家松露醬………香氣剛剛好～

經典墨西哥總匯披薩：280元

現烤出爐的披薩就是讓人忍不住一片接一片的吃下去！小辣以上的墨西哥辣椒配上火腿跟起司也太涮嘴了。

雙拼披薩之蜂蜜焦糖蘋果+韓式泡菜豬肉：280元（？）

這是隔壁桌大哥點的雙拼口味披薩！厚著臉皮請他讓我拍照，話說竟然還可以做雙拼口味啊～老闆你都不講啦早知道我也來拼一下ＸＤ

每日特調酒：120元

想喝什麼口味的調酒基本上都可以跟老闆討論，這次老婆點的是加了奇異果汁的每日特調，好喝到她喝到臉紅通通的都沒發現呢！話說老闆你來你來！（招手

這樣大杯的一杯調酒120？？？要不是我今天要開車的話還不喝爆？？？開車不喝酒喝酒不開車！大家要記得唷！

日本空運牛奶生蠔（五入）：280元

只能說這個牛奶生蠔的品質真不錯！擠上一點檸檬汁吃起來完全沒腥味～

非常的肥美！超級感謝隔壁桌的大哥們～～～因為他們點了兩份然後多兩顆就超熱情的請我們吃！然後一直說蘇澳是個非常熱情的地方～叫我們要常來玩呢！

（謎之音：其實我們就住在南方澳呢～～～

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因為真的覺得港口小販的東西很好吃，所以我們就帶了岳母一起去吃，這次老闆點的是上次沒點到的咖哩飯喔！

烤厚切無骨雞腿咖哩飯（含60元飲料）：200元

老闆自己調配的咖哩粉，偏向家常口味而且不會辣喔～飯也很多，重點在那個無骨雞腿肉炸的好好吃！

飯量也很夠，再加上可以續杯的飲料這咖哩飯的CP值也算爆表了！

英式手做炸魚炸雞拼盤：280元

三五好友來吃飯聊天或是喝點小酒的時候啊，超推薦點這個的啦！炸雞跟炸魚的麵皮很薄，雞肉超多汁的！而且魚肉一點腥味都沒有。

而且炸魚跟炸雞的麵衣吃起來特別的酥脆爽口，大概注意到我一直在研究那個麵衣吧？大闆很大方的說他在調麵糊的時候特別加了一定比例的啤酒！這樣能讓炸物吃起來口感加分而且不油膩喔。

有別於常見比較便宜的多利魚，老闆他選用的是台灣鯛魚～因為他在試作的時候用過多利魚，但是肉質跟味道都跟台灣鯛差太多了！他自己都不吃的東西怎麼可以賣給客人吃？所以他就堅持使用品質好又沒腥味的台灣鯛來做他的炸魚。

沾醬除了蕃茄醬也特地準備了老闆自調的松露醬，這個松露醬拿來沾炸魚非常棒～沒想到清爽的魚肉搭配松露醬吃起來這麼香呢。

茄汁鯖魚雞蛋麵（含60元飲料）：220元

沒錯，這就是傳說中的颱風麵（被打），但這用的可不是一般的茄汁鯖魚罐頭喔！！！一般我們煮麵時加的茄汁鯖魚罐頭都是魚肉的部份嘛，老闆特地去找到只有魚腹肉的鯖魚罐頭呢！

老闆看到我媽咪點這個的時候他也笑了，＂阿姨我這菜單更新後妳是第一個點這個麵的客人耶！有眼光，因為這個魚腹肉罐頭真的好吃而且不好買呢！＂

整碗茄汁鯖魚雞蛋麵我媽咪一個人吃得乾乾淨淨連湯都沒剩下就知道不錯吃了吧！

因為蘇澳市區跟南方澳營業比較晚的店家很少，我終於找到一個地方可以享受美味的宵夜也能找三五個好友來小酌幾杯，喝完酒散步回去南方澳也不錯呢。

再次提醒各位，喝酒不開車開車不喝酒，飲酒過量有害健康唷！

然後啊大家都這麼用心地看到最後了，喜歡我的食記嗎？有空到圍事的臉書粉專按個讚追蹤一下吧～～～

店家/景點資訊

店家名稱：港口小販 port bistro

所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮蘇東北路2-61號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 17:00-01:00

店家電話：039960060

評價：★★★★★

備註資訊：

老闆有事才公休喔!





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