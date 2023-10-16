陽明山可以說是台北人的後花園，這裡除了戶外活動爬山之外，還有非常多的餐廳，從中式到西式都有，這次要跟大家介紹的是朋友非常推的：「阿緹卡Pizza專賣店Antica58」，是位於陽明山草山小鎮之義大利廚房，店內提供的餐點非常的多種，包含：正宗羅馬披薩（是必點❗️）、牛排、義大利麵、咖啡、酒、甜點，人數比較少的話，你可以選擇單點，或者是也有兩人、四人套餐，三五個朋友一起聚一起Share美食，是最棒的一件事情了😍

菜單連結

來到這裡也相當方便，一路上都還蠻好開的，阿緹卡Pizza專賣店也有配合的停車場🅿️草山小鎮專用停車場，消費滿$300元可折抵一小時（最多優惠三小時）

ㄧ進入店內就被室內舒適的環境感染到🤭，光線超棒，這一次來的時候也很幸運，天氣很棒，太陽從窗外打光線進來的樣子真的實在是太漂亮了（而且超好拍照📷，怎麼拍都好看❗️）

還有吧檯的位置，從窗戶往外看出去也看得到綠色的自然風景🌳，如果你一大早來陽明山運動爬山完，還在煩惱中餐要在哪裡解決的話，來阿緹卡Pizza專賣店就對了😁

店內中心是圓形的開放式廚房，可以清楚的看到在料理的過程，最喜歡這種乾淨透明公開的餐飲模式了🥰，看了餐單聽說必點的就是羅馬方形pizza，比較特別的是還有各式酒類（雞尾酒、啤酒、紅酒、白酒），吃這種義大類菜怎麼能缺少美酒🍷呢❓根本是不可或缺的組合，但這次我們是開車上來，所以不能喝酒🥲小可惜

但這裡有一點我很喜歡，就是只要你內用的話，就會有免費的氣泡水喝到飽，太讚了，不然很多餐廳點氣泡水都要另外再加價呢🥲

我們點了：松露蕈菇燉飯、帕瑪火腿芝麻葉披薩、無花果森林油醋沙拉、鳳梨鮮果茶、拿鐵咖啡，原本要再加點，但是店員說其實兩個人吃的話就可以吃的很飽😇，他們每一檔的份量都蠻大的✨🤭，接下來我就ㄧ一來跟各位介紹我點的餐點吧🔽

松露蕈菇燉飯 $380

一吃就愛上❗擁有超香濃的松露蕈菇氣息，燉飯米是非常正統的熟度，中心偏硬、有嚼勁，越吃越香濃，還有鋪上起司絲，層次豐富意猶未盡，如果有加飯的選項，我一定會加😂❗

#帕瑪火腿芝麻葉披薩 $280

是阿緹卡的必點重頭戲，有別於市面上看到的Pizza，這裡的是屬於義大利、羅馬的作法，外型呈現方形，吃起來外脆內軟，除了可以吃到餡料以外，還可體會到其中，富有嚼勁的麵皮，經過店員介紹才知道這個麵皮還是他們主廚自製的喔✨，就是產地直送的概念❗

鹹燻香的火腿，搭配清爽的芝麻葉，加上店員現刨的起司瀑布傾瀉而下，視覺味覺都滿足🥰

無花果森林油醋沙拉 $380

無花果在其他餐廳吃過幾乎都是果乾狀，然而在這裡是真實的無花果本人❗吃起來有種柔甜的清脆感，搭配多種生菜、番茄、堅果、黑橄欖以及油醋醬的組合，健康又清爽🥗，份量很大一盤✨，兩人一起share很剛好

拿鐵咖啡 $140

看到這個咖啡的拉花就戀愛了，我是點熱的，喝起來香醇順口好喝，這時候搭配個小蛋糕衣錠很讚，他們家也有提供甜點，下次可以和朋友們一起來喝咖啡吃甜點🥰蛋糕

鳳梨鮮果茶 $160

不喝咖啡的朋友也可以選擇茶類，吃Pizza搭配清爽的鳳梨鮮果茶最適合了，當中還有果粒，香甜清爽好喝🍍

這次在阿緹卡Pizza專賣店的用餐體驗真的相當不錯，價格對應的餐點內容真的算是很實惠了，再加上用餐環境舒適明亮，會讓我想要再來一次💓

阿緹卡Pizza專賣店Antica58

🗺️地址：台北市士林區凱旋路58號

🕧營業時間：週一至週五11:00–20:00週六週日11:00–21:00

📞電話： 02 2862 2288

📲訂位：inline.app

📲FB粉專：阿緹卡Pizza專賣店Antica58

📲IG：＠antica58.pizza