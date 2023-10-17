這間位在新店大坪林捷運站附近的「鐵皮屋鐵板燒」，主打的是精緻平價鐵板燒，跟其他高級鐵板燒餐廳相比價格便宜很多，沒有因為價格就省食材的品質，每一道料理都是非常新鮮，主廚也很親切介紹每一道餐點的特色以及品嚐方式，不會急著把所有的菜色一次煮完，而是在客人享用到一個段落才會準備新的一道，讓客人都能品嚐到最熱騰騰的餐點。

餐廳資訊

鐵皮屋鐵板燒 店名 : 鐵皮屋鐵板燒 Teppanyaki Shack

電話 : (02)7755-1007

地址 : 新北市新店區大豐路28號

營業時間 : 週一、週三~週日 11:30-14:00、17:00-21:00，週二公休

官方網站 : 鐵皮屋鐵板燒Teppanyaki Shack

粉絲專頁 : 鉄皮屋鐵板料理Teppanyaki Shack

Instagram : 鐵皮屋鐵板燒(@tiepiwu_teppanyaki)

從大坪林捷運站1號或2號出口出來只要步行5分鐘就可抵達，店面位置就在大豐路美食街上

餐廳環境

店門口直接寫上雙人套餐的組合，雖然是主打雙人套餐的鐵板燒，但如果要點單人餐點選擇也是滿多的

店內一共有兩組鐵板區，一進門口是第一區，中間是櫃台，裡面還有第二區，沒有一般的座位區

店內的空間不大，大約只能容納不到20位客人，算是小而精緻的鐵板燒店

店內有免費的飲料跟味噌湯可以享用，飲料左邊是檸檬水，直接把整顆檸檬都丟進去，喝下去滿滿的檸檬清香

店內還會提供特製的辣椒，吃起來香氣十足，如果不夠還可以跟店員拿

菜單

菜單的種類從單人、雙人到三人套餐都有，雙人還有日本A5和牛可以選，不過要提前預約才行，其他餐點的套餐大多都是海陸雙拼為主

餐點介紹

這次點的是「B.經典海陸饗宴」，餐點內容有招牌嚴選菲力、香煎雞腿排、(海大蝦/干貝)二選一、季節鮮魚，還會附贈老饕煎蛋跟甜點。點完餐後老闆就開始準備煎蛋

煎蛋一般都是推薦半熟蛋，上面在淋一些醬油提味，如果喜歡口味重一點可以把辣椒醬加一點拌一拌

輕輕把蛋黃劃開，讓蛋汁跟飯融結合在一起，這樣吃是最美味的方式

鐵板燒最常見的兩道青菜就是「豆芽菜」跟「高麗菜」

豆芽菜在炒的過程中或加上黑胡椒提味

一口咬下非常清脆多汁，不時還會有黑胡椒的香味散發出來

高麗菜的部分是搭配奶油來炒，端上來時就能聞到淡淡的奶油香

跟豆芽菜一樣都是爽脆多汁，不同的是高麗菜多了奶油的香甜味

青菜吃了幾口後主廚開始準備主食的部分，吃鐵板燒一定要做在鐵板區的座位，能邊吃邊看主廚大秀廚藝真的非常過癮

第一道「季節鮮魚」，是選用北海道的鮮魚，每個季節選用的魚種可能都會不太一樣

煎好後上面會淋上店家的特調醬吃，搭配洋蔥吃下去鮮甜多汁，口感十分豐富

魚的肉質軟嫩幾乎沒有魚刺，可以放心的享用

第二道是「干貝」，海大蝦跟干貝我們選干貝來吃，想吃吃看干貝在鐵板快炒之下的口感

干貝吃起來鮮甜多汁，淋上檸檬增添香氣，搭配洋蔥一起入口非常清爽

第三道是「香煎雞腿排」，外面煎到焦黃焦黃，上面淋上特製的青醬跟蒜片

還沒放入口中就已經聞到濃濃的雞肉香味

一口咬下外皮酥脆雞肉軟嫩，搭配特製醬汁吃起來非常下飯

第四道是「招牌嚴選菲力」，也是這間店的招牌之一，主廚會等到前面的餐點吃得差不多後才會詢問是否可開始製作，因為菲力要趁熱吃才能吃到肉質最精華的口感

會把肉切的跟骰子一樣一小塊一小塊，只要看到每一面都已經變色就馬上盛起來

第一口先吃原味，咬下去裡面非常軟嫩多汁，好像在喝湯汁一樣，第二口沾一點玫瑰鹽吃，提味後味道更加濃郁，真的每一口都是在享受這塊牛肉的魅力

甜點的部分非常有創意是「香煎香蕉」，把香蕉煎至微微焦後淋上蜂蜜

加熱過後的香蕉更是把本身的甜味全部呈現出來，跟蜂蜜的甜完全不會混在一起都有各自甜味的特色

真的是沒想到一個簡單的香蕉在經過創意的加持下可以變身成這樣的甜點，吃下去真的多了一種典雅的感覺，讓這餐畫下完美的句點

最後要離開時看到對面點的海陸套餐，蝦子一共有四隻非常大隻，一放上鐵盤就開始滋滋叫十分誘人，下次來的話就會改選蝦子吃吃看

結語

吃完這間鐵板燒真的讓我意猶未盡，小而精緻的店面配上新鮮的食材，還有主廚細心的講解，把用餐的每一位客人都當作貴賓一樣招待，不會因為客人多就急著要把餐點一次端上來拚翻桌率，而是會仔細觀察每一位客人的用餐情況，適時的準備下一道餐點，讓客人吃下的每一口都是最新鮮熱騰騰的餐點，不管是視覺還是味覺在這裡都是一大享受。