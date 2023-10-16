點二咖啡雖然位置離周遭捷運站都有段距離

但憑著招牌的咖啡與戚風蛋糕一直在我的IG洗版推薦

默默認真研讀主理人的入店規則後又遇到三級警戒

總算解封後有機會正式造訪

店家位在舊公寓的二樓

陡峭的樓梯還好階數不多

很快就遇到溫潤色澤的木門迎接

推門而入後立刻看到店家的今日甜點品項

雖然搶在開店沒多久就造訪

依舊面臨眾多甜點秒殺的情況

一旁的不提供換錢公告也甚是搶眼

光是從招牌的字體就能感受到主理人很有個性跟堅持

吧檯的木櫃感覺很堅固穩重

一字排開的咖啡器具雖然出自各廠卻很融洽

牆上有著各種藝文活動的海報

走道上一整排放了許多手冊小卡可以翻閱

很有在巴黎蒙馬特一類區域的氛圍

書櫃以拱型的骨董木架收納

很多文學小說與散文書頗具深度

長排的三層櫃中放了許多販售周邊

從玻璃杯、貼紙到專屬配方豆皆可帶回家

內用的空間我自己最喜歡非沙發區莫屬

不同設計感的沙發椅加上吊燈與植栽

是我想搬回家的設計風格

一旁整齊排開各種雜誌很好消磨時光

窗邊的空間以百葉窗隔開內與外

讓面窗的客人多了點隱私

又能從間隔之間欣賞對岸花博新生園區的綠意

時不時有著飛機起降的音效搭配

店內的各種家具桌椅都非成套

各有特色但共同的特點就是很舒服自然

在店裡的時間幾乎是座無虛席

足可見點二咖啡的高人氣

店內有隻非常活潑求關注的貴賓犬店狗

四肢修長非常有模特兒風範

不過可能由於狗狗本身個性使然

店內沒辦法攜帶寵物入內一同用餐

菜單的第一頁是非常詳盡多達十數條的規則

光看點二的FB或IG就可以略知這是間很有性格跟原則的咖啡廳

我自己是很能接受寫明規則的店家

彼此尊重各自的需求與規範讓用餐體驗更美好

飲品直接分成咖啡與非咖啡兩大類

咖啡類以義式為主

也有許多特調咖啡很受歡迎

要留意的是店內的飲品不論甜度冰塊一律不能調整

這次原本第一號想吃的選手是席捲IG版面的奶油戚風

但既然售磬則既來之則安之

選了很考驗功力的提拉米蘇與人人推薦的奶油卡布

提拉米蘇 TWD180

頂層點綴了柳橙絲宛如一朵小黃花

柑橘香氣讓人有耳目一新的感受

跟酒香濃郁的蛋糕體形成味覺對比

提拉米蘇採用的是手指餅乾這點先給個讚

保留了一定的乾度中和奶餡的濕潤

整體酒味真的非常濃郁吃完都有點微醺

只是我自己覺得可可粉撒的量有點太多對我來說苦味有時候會多了一點

奶油卡布 TWD160

為了頂層的奶油僅提供冰飲

看了實體終於能理解為什麼主理人常常會說製作奶油卡布很辛苦

光看奶油的用量跟質地就知道花了很多時間打發到最佳的硬度

成果也相當美好非常上相到讓人捨不得喝的程度

單吃奶油本身有著微甜的奶味不會太膩

一口吃下是蓬鬆輕盈宛如雲朵

攪拌均勻融入咖啡後更是剛剛好的甘苦交織

雖然點二咖啡真的人多規則也多

但我自己可以接受規則也能遵守

希望下次還有機會可以順利入店品嘗到戚風的美味!

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/02/08

花費: TWD340(奶油卡布+提拉米蘇各1)

•2 coffee studio 點二咖啡

FB粉絲團/IG

12:00-18:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (2小時)

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 104 臺北市中山區民族東路208號2樓



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