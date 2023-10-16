這款由華米推出的最新智慧手錶「Amazfit Bip 5 大螢幕健康智慧手錶」可說是相當實用，不僅有1.91吋超大全彩螢幕，就連老花的朋友都能看得很清楚，正常使用下還有高達10天的續航力，對於常打網球的大口來說算是很適合!裡頭搭載以健康為主軸的ZEPP OS 2.0 系統，並內建120種運動模式，加上一鍵就能偵測心率、血氧、壓力，全天候的監測讓你隨時都能掌握自己的健康狀況；像大口比較在意的是運動時的心率狀況與平常的睡眠品質，只要抬起手來就能一目了然，隨時都能提醒自己注意身體狀況，還可以藉由智慧手錶進行通話與訊息顯示，重點是也可以將載具直接存在手錶上，買東西不用手忙腳亂掏手機出來刷條碼，真的是超方便，生活上也有很大的助益!

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華米 Bip 5 智慧手錶 開箱

▼「Amazfit Bip 5 大螢幕健康智慧手錶」是華米最新推出的智慧型手錶，雖然是基礎款但功能還是很強大，尤其超大錶面看起來超清晰，不用費力看也能很清楚。

▼打開外盒，裡頭有智慧手錶、充電線與安全手冊，雖然沒有詳細的操作手冊，但使用上還算直覺簡單，如果真的不會操作也可以上網看一下就會了。

超強續航力

▼充電採用磁吸式，只要輕輕一靠就能輕鬆充電，充飽電後一般用法可以使用10天，大量使用情況下可以用到5天，省電模式則是可以長達26天，續航力也還算不錯!

▼這款智慧手錶有柔霧黑、奶油白、柔和粉三種顏色可供選擇，簡約時尚的外型跟任何造型都很百搭；大口個人比較偏好黑色，一方面好搭衣服，二方面也較不容易弄髒(自己覺得XD)。

▼這款智慧手錶的螢幕真的超級大，足足有1.91英吋，還有260 PPI的高畫質解析度，對於快要老花的大口來說很友善(笑)!重點是滑起來相當順暢，且不會有什麼指紋痕跡，這點真的很加分!

▼手錶背面有感應器，也有內建麥克風、揚聲器，透過藍芽連接，電話、訊息也不會漏接。

▼右邊有一個按鍵，長按是開關機，短按則是可以快速到達選單頁面。

▼錶帶採矽膠材質，搭配典型針扣，戴起來親膚又舒服，也不太會有異物感；值得一提的是錶帶是往內收的方式，不用擔心日常活動或運動時不小心碰撞到就容易鬆開，算是很特別的設計，只是剛開始要習慣一下(笑)!

▼錶盤樣式也有非常多元的選擇，對接APP後就有超過70種以上的錶盤可供下載，也可以上傳自己喜愛的照片當作錶盤，或者是有家人或另一半的合照也可以上傳三張，每次喚醒顯示屏就會自動切換，真的很人性化呢!

▼戴上去也非常大器好看，重點是手錶主體非常輕盈，只有26 g，就算戴整天也不會覺得沉重或不舒服。

Zepp APP配對

▼手機下載Zepp APP，就可以跟智慧手錶進行配對啦!

▼配對完畢就能在手機APP上看到更詳細的資料，也可以進行健康監測、睡眠、壓力等設定。

超過70種自訂錶盤

▼錶盤商城裡頭有超多錶盤可供下載，另外也有個性化人像、照片錶盤可以自由設定。

▼像大口最喜歡這種可以一目了然的錶盤，可以清楚看見日期、時間、步數及心率等資訊。(心率數值僅供參考，非醫療使用)

可下載豐富的應用程式

▼最酷的是還可以下載多種迷你應用程式，像是計算機、導航、地圖、運動課程等，或是下載小遊戲來打發時間，讓智慧手錶的內容更加豐富。

▼往左滑就會看到每日的步行數字、站立時間等，也可以提醒大家要多走路、避免久坐。

▼這款智慧手錶還能一鍵測量心率、壓力、血氧等健康指標，不用分項測量更省時方便~~如果數據有異常的話也會有警報顯示，不過數值是參考用途，如果有疑慮還是建議看醫生比較保險!

▼還有大口每天都會關心的天氣預報，包含氣溫、風速、濕度等等，不必再用手機Google，真的很實用!

IP68高係數防水防塵

▼大口也很常帶著這款智慧手錶出遊，像我們這天就是來到平溪玩耍，雖然當天下雨，但因為這款有高達IP68的防水防塵係數，代表可以在靜止的清水環境中浸泡30分鐘是沒問題的，所以也就不用擔心碰水容易損壞囉!

▼當天還沒結束行程就走了五千多步，真的是很健康無誤(自己說)!

▼不管是爬山健行或是運動都沒問題，戴上它隨時都可以監測自己的健康狀況，真的很方便!

▼智慧手錶也會有活動進度提醒，讓大家記得多走路、多站立，才能維持良好的健康習慣。

▼錶面大的好處就是字可以看得很清楚，而且一次可以看到這麼多行，大口拿給老花的球友看都說可以看得很清楚，看來這款不僅適合年輕人，就連長輩也很適合!

可存放載具條碼

▼另外我們覺得超實用的功能就是載具了~~可以將載具直接存放於智慧手錶上，買東西時就不用特地掏出手機，直接刷條碼就好(根據大口實測真的可以刷得過XD)，也可以避免拿一大堆的紙本發票，還得花費時間整理，通通存進去載具最方便，還能自動對獎超省時。

內建120種運動模式

▼這款手機還有內建120種運動模式，其中像是戶外跑步、跑步機、步行、室內步行、戶外腳踏車、划船機、滑步機等七種是有運動智慧辨別監測，也就是會主動偵測運動模式，並記錄運動時的所消耗的卡路里或是身體狀況等。

▼像我們很常週末帶著孩子去爬山健行，只要抬起手來，很輕易就可以看見運動的數值。

▼還可以看見當下心率數值與曲線變化~

▼這款有四星定位系統，在進行戶外運動時也會有精準的GPS追蹤，就連路線、距離、運動時間、心率、消耗的卡路里等資訊都能清楚標示出來!

▼像大口每天傍晚都會去打網球，這時候也可以詳細記錄運動時的身體狀態，運動到一定時間的話，心率也會比較高，這時就會提醒自己要適時休息一下。

▼運動完就可以看見自己心率區間、訓練效果等，對於每天運動的大口來說相當實用。

▼此外還有每週的運動總覽，以及PAI值的參考，也就是將複雜的心率轉換成每週成績單，讓使用者更輕易了解自己的身體狀況，如果達到100分就可以帶來健康的幫助，藉此鼓勵大家多起身運動，維持良好的習慣。

▼另外像是睡眠質量也很重要，像大口雖然算是容易入睡，不過睡眠品質就時好時壞，藉由智慧手錶的偵測也能讓自己更了解睡眠的狀況。

▼從手錶也能簡單看到運動紀錄、運動狀況及睡眠品質，很快就能一目了然~~如果想要更詳細的資訊也可以開啟手機APP查看。

華米 Bip 5 智慧手錶 評價

「Amazfit Bip 5 大螢幕健康智慧手錶」可說是生活上的好幫手，不僅可以監測自己的運動與身體狀況，同時又有超強的續航力，還能接收訊息、通話等，超大錶面看起來更是輕鬆明瞭，對於忙碌的現代人來說方便又好用，簡約的設計是最佳配件也是實用的生活好物，用了智慧手錶之後就回不去傳統的手錶啦~~有興趣的朋友不妨也可以體驗一下!

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