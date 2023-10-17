台北萬華鄰近西門町與龍山寺的這家日初早午餐食堂，限時限量供應的「極厚熟成豬排三明治」，豬排真是厚到不可思議而且好美味，已經被眾多部落客和美食節目像是大胃王來了推薦分享，爆紅到開店日門口都大排長龍，除了爆紅款三明治之外他們家的其他日常早餐和炸物也十分好吃。

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厚到不可思議豬排三明治在哪裡？

日初早午餐食堂位在龍山寺捷運站和西門捷運站的中間位置，兩個捷運站如果步行前往都要大概十分鐘左右路程，從龍山寺捷運站附近有公車會抵達店門口公車站牌（祖師廟-康定），附近可以找到路邊機車停車格，開車的話停場場也要走一小段路。

日初早午餐食堂菜單

日初早午餐食堂除了菜單上沒有的極厚熟成豬排三明治之外，其他漢堡、吐司和炒麵、炸物點心也很好吃，如果沒辦法準時來排隊搶買限量美食，也可以選擇其他品項，肯定也是不會讓你失望的啦！

日初早午餐美食-極厚熟成豬排三明治

極厚熟成豬排三明治是2023年推出就造成爆紅熱潮的限量款，營業日的9:30才開始賣而且限量供應，只能現場排隊買、一人限購一份，價格200元但真的物超所值。

老闆花了不少心力研發改良才能有這內鮮嫩外酥脆的5、6公分極厚炸豬排，夾在沾了奶油煎過的香香生吐司中間，還有起司和獨家鹹甜醬汁，整個極厚熟成豬排三明治吃起來非常的協調與美味。

拿我的手當比例尺跟豬排比一下（笑），極厚豬排真的厚歸厚但吃起來好軟嫩，而且豬肉挑選得品質也很不錯，是有讓人感到滿足的口感和風味，不僅有吸睛外表也是挺有內涵的。

之前在IG分享的影片中有剛炸起來的圓滾滾極厚豬排的美麗身影：

日初早午餐美食-塔塔脆炸雞腿漢堡

日初早午餐食堂的漢堡麵包是奶香足的布里歐麵包，還抹了發酵奶油後在鐵板上煎過，所以內層是香香焦焦的，夾進的食材品質和味道也都很不錯，生菜和番茄看起來也是有新鮮的色澤。

日初早午餐食堂的塔塔脆炸雞腿漢堡，所有食材疊起來也是厚厚有份量，不虧是百元以上價格的漢堡，用料和份量都算是挺有誠意的，中間熱呼呼的炸雞腿排超級酥、裡面雞腿肉多汁鮮嫩，吃得時候要小心燙口，搭配我個人最愛的半熟荷包蛋和塔塔醬，真是好吃又滿足。

日初早午餐美食-焦糖海鹽培根牛肉漢堡

這款日初早午餐食堂的焦糖海鹽培根牛肉漢堡也很不錯，吃起來是鹹甜可口的風味，牛肉漢堡排是手打帶厚度的，吃起來是有肉汁的那種，咬下去混著半熟荷包蛋的流動蛋黃，吃起來鮮美滋味不用多說就知道有多讚！

日初早午餐美食-蜜汁蘿蔔糕

推薦日初早午餐必吃炸物就是這個蜜汁蘿蔔糕，那個外頭的粉漿炸過真的好好吃（好像跟塔塔炸雞腿的一樣？），外皮真是酥到一個不行，加上甜甜滋味的蜜汁醬料吃起來很厲害，好吃程度是明明三明治、漢堡已經讓我很有飽足感，但這個我還能再吃好幾塊的那種好吃。

日初早午餐食堂真的不只是熟成極厚豬排三明治優秀而已，其他餐點也讓我好喜歡，好吃到後來好太太我還特地在北極熊休假時候帶他去吃。（笑）

日初早午餐食堂 MONI CAFE｜地址、電話、營業時間

日出早午餐食堂FB、日出早午餐食堂IG

地址：台北市萬華區康定路93號

電話：03-2877233

營業時間：星期二至六08:00～13:30

（極厚熟成豬排三明治於營業日9:30開賣，每日限量售完為止。）