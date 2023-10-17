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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好吃！免費自助吧吃到爽～趕快呼朋引伴來桃園吃和風涮涮鍋吧！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好吃！免費自助吧吃到爽～趕快呼朋引伴來桃園吃和風涮涮鍋吧！

2023-10-17 18:16:19 金亮亮部落客吃喝玩樂趣 人氣：114
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窩客好文

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

發表篇數：447篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：涮金鍋
place桃園市桃園區慈文路508號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

全新火鍋品牌「涮金鍋」是早餐店霸主「麥味登」的兄弟品牌 趁著盛大開幕期間 特別也來桃園朝聖一番啦！

涮金鍋位於桃園慈文路上 我們開車前往 停在日月亭文小二停車場 走過去 大約10分鐘的路程～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

涮金鍋和風涮涮鍋 營業到至凌晨24:00  深夜覓食宵夜的夜貓族有福囉～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

店內環境寬敞明亮沒有壓迫感

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

座位以方桌為主  抽屜裡拉開有衛生紙和濕紙巾   

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

免費自助吧無限取用 取餐動線不會卡卡很順暢～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

菜盤款式多樣化    愛吃什麼拿什麼～

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【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

椒麻醬 青花醬料   日式和風胡麻醬  這三款沾醬口味很不錯～  

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【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

飲料吧都是走一個清爽型路線    無糖氮氣茉香綠茶   茶香順口很解膩～

蜂蜜果醋酸酸甜甜冰涼爽口   荔枝沙瓦風味氣泡飲也不錯喝！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

用餐時間90分鐘   餐點收取10%清潔費

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活動期間2023/10/0710/31桃園市民或戶籍於桃園市 結帳時出示身分證或市民卡 即享獨家8折優惠 *(酒水除外)

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

涮金鍋上餐速度快又有效率   完全不會因為剛開幕而手忙腳亂～盤子小小的不佔桌面空間

每一盤不計成本使用鮮花點綴而不是塑料假花～感受的到店家在小細節上一點也不馬虎！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

黃金雞湯鍋 選用台灣國產黃金雞 72小時內以特殊工法熬煮 味道濃郁甘甜

熬雞湯色澤金黃透亮 不管是拿來煮蔬菜 肉品 海鮮 都相當適合！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

主廚秘制私房鍋-蒜頭蛤蠣雞腿鍋 湯頭裡有大量枸杞和蒜粒 每一口都能喝到濃郁蒜香 湯頭超讚的啦！

喜歡吃蒜的蒜控一定要必點～再搭配海陸雙主餐雞腿肉和蛤蠣 根本無懈可擊！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

蛤蠣大顆飽滿 沙吐的乾淨 用一個字來形容 就是「鮮」

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

雞腿肉要好好誇讚一下 雞肉汁多且非常之嫩軟 吃起來沒有冷凍感臭味～肉質令人激賞！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

海鮮拼盤(蛤蠣 鱸魚 鮮蝦)可以一次享有三款海鮮 套餐加點很划算怎麼能錯過～ 

鱸魚魚肉雪白嫩軟沒有魚腥味 蝦子大隻蝦肉結實很可口！蛤蠣不用多說就是讚～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

紅薯粉口感ＱＱ 煮過後份量更可觀了 是很容易有飽足感的主食～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

日式味噌雞滷井 類似迷你版丼飯 吃膩一般火鍋店主食可以點來試試～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

手作嚴選豆拼盤 有涓豆腐 黑豆包 小胖干 表現都還不錯～涓豆腐嫩口讓人最有印象！ 

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

.綜和拼盤 有魚餃 魚冊 蔥肉角 皆是手工製作外觀上就不苛求了～ 整體味道還行！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

嚴選霜降牛肉色紅潤 油花比例不多不少剛剛好 肉質吃起來不會過老香氣十足！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

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透抽小小一隻身體滑溜 煮過後嫩軟鮮味十足！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

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松阪豬為豬頸部位 每一片有一定厚度 口感軟嫩爽脆  Made in Taiwan國產豬肉質一點都不遜色～

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

鮮蚵一字排開堆疊在冰塊上 滋味肥美鮮甜實在好吃欸！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

黃金雞生蠔又稱為「牡蠣肉」 一隻雞只有兩塊 取出需要利落的刀工～

吃起來和雞腿肉嫩度不相上下 而雞的香氣更為明顯 絕對是饕客必吃！

【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

餐後甜點是關西仙草凍 口感「ㄉㄨㄞ呦 ㄉㄨㄞ呦」搭配滑順的鮮奶油   簡單可口！   

*(甜點因季節更換   『生乳關西仙草凍』為開幕限定商品)

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【涮金鍋】桃園火鍋最新口袋必吃名單！招牌黃金雞湯鍋煮什麼都好

涮金鍋

地址：桃園市桃園區慈文路508

電話：03 3027666

營業時間：週一到週日11:00-24:00

粉絲團：https://www.facebook.com/ShuanJin.Taiwan/

IGhttps://www.instagram.com/shuanjin_tw/

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