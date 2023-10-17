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【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食料理好喜歡、蔬食新味蕾，好吃不會雷║中山區蔬食、台北蔬食推薦、台北蔬食餐廳、台北蔬食料理

2023-10-17 20:04:27 芬恩Finn 人氣：111
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：542篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 中山區

造訪商家：芳珍蔬食-中山復民店
phone02-2500-6086
place台北市中山區復興北路398號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

【芳珍蔬食】

HELLO PEOPLE 【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食 I'M FINN

八方雲集之於我，幾乎就是鍋貼水餃的代表、日常飽食的好夥伴

大家都不陌生的八方雲集現在推出了全新蔬食品牌『芳珍蔬食』啦~

蔬食新領域，一起呼朋引伴作伙去~

 

▼今個兒來到位在捷運中山國中站的芳珍蔬食中山復民店

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼乾淨明亮、舒適寬敞的用餐空間

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼絡繹不絕的用餐人潮，年齡層分布也不只侷限於舊有既定印象，

芳珍蔬食是同時擄獲年輕族群胃的蔬食料理啊

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

芳珍蔬食菜單一覽

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼內用手動畫單、外帶自助點餐

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼點餐完畢後SOP就是裝醬料

在蔬食餐廳看到素蠔油不稀奇XDD

而且芳珍蔬食的辣椒是那種我可以為了這個辣回訪的喜歡

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

芳珍蔬食煎餃&水餃系列

🔸雙拼組合餐 $68元/8顆

瞧瞧那酥脆的冰花餃子、餡料飽滿的水餃~

一上桌就讓人口水直流啦

目前口味共有4種：招牌/韓式辣味/雪裡紅/玉米

雙拼可以任選兩種口味，每種口味各4個

這對有選擇障礙的我來說最棒了~

既可以都嚐到又不會過飽啊【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼煎餃我們選了雪裡紅和韓式辣味

在素食料理中常常出現的雪裡紅，做為餃子內餡也是毫不違和的穩定美味輸出

帶有芥菜味兒的雪裡紅、獨特的苦感搭配香酥的外皮，

喜愛雪裡紅的人千萬不能錯過！

韓式辣味的辣度屬於大人的中辣以上，

裡面加入了榨菜更添口感上的變化

是今日我最喜歡的口味

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼以高麗菜為主要的招牌口味，最能嚐出麵皮香氣；

而玉米口味的甜香是一定能征服小孩的挑嘴般惹人愛

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

芳珍蔬食除了招牌必點的餃類之外，

麵食類的口味選擇也是豐富多元

湯的、乾的任君選~

🔸雙醬乾拌麵 $60元

獨門的秘製辣醬與濃稠厚實的芝麻醬

辣醬不只是畫龍點睛的作用，

更是提味解膩的必要存在

這一碗麵，榮登我在芳珍蔬食的最愛【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

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【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

🔸紅燒獅子頭蔬菜麵 $138元

有別於一般獅子頭的紮實口感，

芳珍蔬食使用天然食材豆腐、豆薯、芹菜及木耳等製作

取而代之的是更juicy的美味~

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

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【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

▼而且紅燒湯頭喝來也是一絕

完全沒有我在吃素的感覺！？

這湯是一口接一口的對味，不給讚不行

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

🔸鮮蔬大抄手 (辣味) $79元/5顆

我喜歡他滑嫩細緻的外皮，

裏頭滿滿的蔬菜，特別加入了植物蛋白添多汁口感

我可能還吃不習慣，但辣醬醬汁的調配我很喜歡

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

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🔸四神湯 $65元

🔸酸辣湯 (蛋奶素) $40元

來到芳珍蔬食也能滿足我吃餃子配酸辣湯這組合的愛

蛋奶素版的酸辣湯，喝起來跟在八方雲集喝到的一模一樣~

很酷的是這碗由杏鮑菇片及腰果取代豬肚與小腸的四神湯

喝起來很是溫潤清爽

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

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🔸龍鬚沙拉豆皮捲 加價購$99元 / 單點120元

帶著甜味兒的豆皮，裡面放了滿滿的龍鬚菜

一點的美乃滋滋潤，最後撒上素肉鬆點綴

甜而不膩、清脆爽口

特色美饌、我好喜歡

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

🔸涼拌腐竹 $55元

🔸金針龍鬚菜 $55元

🔸涼拌秋葵(胡麻/和風) $55元

🔸胡麻豆腐 $40元

芳珍蔬食的小菜選擇豐富多元，

這次品嚐了4種後很是推薦金針龍鬚菜和涼拌腐竹

添加了麻油的金針龍鬚菜，帶油香氣卻不油膩

涼拌腐竹清爽很解膩，可惜腐竹給料比例偏少了點，

有點意猶未盡的惋惜;

秋葵和豆腐沒有不推，只是它的美味正常發揮

想吃的人點下去就對【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

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🔸白豆漿(無加糖) $30元

🔸黑豆漿 $30元

比例調配得宜、濃稠口感有尬意

有點可惜的是黑豆漿目前沒有無糖選擇

對喝手搖飲已經都選無糖的我來說偏甜口了些

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

🔸冰糖銀耳蓮子 $55元

料多實在的推薦！

每一湯匙怎麼舀都躲不過的概念XDD

膠質帶來的濃稠與滑嫩咕溜

是停不下口的飯後必點甜品！

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食料理好喜歡

蔬食新味蕾，好吃不會雷【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

Enjoy Life【台北中山區美食】芳珍蔬食 x 八方雲集蔬食新品牌，顛覆素食

 

 

📍芳珍蔬食 中山復民店

🏠地址：台北市中山區復興北路398號

🚉交通：捷運文湖線【中山國中】，步行約5分鐘

☎️電話：02 2500 6086

🕘營業時間：10:30~21:30

 

文章標籤

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