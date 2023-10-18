每次來後龍都只知道吃，這次有進步排一些景點，比如外埔漁港走走逛逛，但最後也沒忘記吃就是了！漁港附近這家人氣海鮮餐廳，最有名的是鮪魚鮮蝦三明治必吃，其他生魚片、烤魚等…就看個人喜好隨意點。

這家是採用無菜單料理，因為每日新鮮魚獲都不一樣，以當季海產為主，自己挑選當日海鮮與店家討論料理方式，並建議事先問好價格以免爆預算喔，總之產地直送保證新鮮啦。

太興活海鮮餐廳｜交通位置

外埔漁港入口處斜對面，位於後龍海埔里，停車方便。

外埔漁港這裡非常好拍照

如果幸運遇到好天氣，夕陽餘暉下更迷人。

漁港附近的沙灘也超美的

這步道規劃得很完善，來這裡走走看看海挺不錯的。

遠方的海上大風車

網美最愛拍的廢棄漁船景點

有一種世界末日的廢墟感，其實後面是大片墳墓。

逛完外埔漁港後，

就決定來這裡解決晚餐，再回桃園。

一開店就來等吃的，沒什麼人剛好可以拍空景。

當日魚獲 海鮮展示冷藏區

因為這家店是無菜單料理，所以店家會先將你們帶到這一區挑選當日魚獲並討論料理方式與價格這樣，但也因為是無菜單料理，所以請記得先問好價格再決定，不然很容易爆預算喔。

不過這一點對我們來說很難啊！

畢竟選擇困難症在這裡很容易發作XD。

只好都讓店員給我們建議，

反正我想吃的就是鮪魚鮮蝦三明治，其餘隨意。

但我還是得說說這家店的員工很有藝術細胞

能把海鮮冷藏展示區擺的好像活的水族館似的

根本就像一幅藝術品畫作似的，很是用心。

真的擺的好像魚還活著似的，在冰塊裡遨遊。

在店員建議下，點了生魚片、烤魚下巴跟鮪魚鮮蝦三明治。

畢竟只有兩個人要吃，點太多也吃不下，這地方真的適合人多再來。

我忘記是什麼魚的生魚片了，

反正切得很厚實 吃起來很軟嫩就是了。

烤魚下巴也是店員建議的

但不知道是不是烤過頭還是魚肉本身肉質問題

我們覺得這肉有點太柴，不是很喜歡。

鮪魚鮮蝦三明治必點啊！

其實我們可以外帶回去車上吃的啊，現在才想到，哈。

這三明治就是法式吐司做法，包裹蛋液後油炸，炸到呈現黃金色澤，香酥中帶嚼勁，最後灑上台式花生粉，裡面夾著小黃瓜、番茄、火腿片、鮪魚、鮮蝦還有美乃滋增添潤滑口感。

整體豐富度與層次感是很有的

香酥脆鮮通通都有，層層堆疊出飽嘴滿足感。

料真的給很足以外，三明治本身口感也很加分。但其實就是很好想像的滋味，整體來說沒好吃到需要專程來吃，但順道來吃吃是可以的。

飯後水果是小番茄



我很少吃海鮮餐廳，對價格沒概念，單純覺得不便宜而已，不過就在外埔漁港旁，地理位置上很有優勢，有機會來後龍玩，這裡還是很推薦喔。

太興活海鮮餐廳

地址：苗栗縣後龍鎮海埔里131之8號

電話：037 433788

時間：11:00–14:00/17:00–21:00

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