瑞士鄉村/TINA廚房-復興店隸屬於蕃薯藤家族旗下的品牌之一，像是TINA咖啡、TINA廚房、春天農場等都是蕃薯藤家族，而瑞士鄉村/TINA廚房-復興店，主要以瑞士鄉村農莊為意境，白色外牆的建築搭配大片玻璃窗，加上有巧思設計的室內用餐環境，讓人放鬆優閒的享受著彷彿在國外鄉村農莊的愜意感。

瑞士鄉村/TINA廚房-復興店位於台七線上，鄰近的景點可有角板山形象商圈、角板山公園、新溪口吊橋、東眼山、小烏來等，開車或是騎車前來的朋友，瑞士鄉村/TINA廚房-復興店有設置停車場可停放愛車。



走進瑞士鄉村/TINA廚房-復興店會先看到他們的商品販售區，這裡可販售著不少蕃薯藤品牌的有機食品、手工餅乾、麵包、蛋糕以及少見的手工醋漬水果、水果醋等。

要進入瑞士鄉村/TINA廚房-復興店的用餐區統一都是由服務人員來做帶位，用餐環境有著環景落地窗，邊用餐還能欣賞著山景，真的挺不錯！用餐座位的安排不會讓人感到擁擠。而戶外的用餐座位，來訪的這天是沒有開放入座。

蔬菜沙拉吧則是在一樓，飲品自助區則是在二樓，統一都是要享用完主餐後才能到二樓去飲用飲品及甜點！

二樓的座位區的設計規劃也不會讓人感到擁擠，也還能到戶外的陽台區欣賞山林景緻，拍張美照也很不錯！



瑞士鄉村/TINA廚房-復興店的菜單看起來有點複雜，但真心說很簡單！入座後只要點選主餐即可，只要超過90公分以上的孩童及成人就需要點選一份餐點，大人主餐的選擇高達12款，而小朋友的兒童餐有2款，另外也還有幼童(90公分到115公分)-沙拉吧的選擇，用餐時間2小時，僅收現金且需加收10%服務費。



今天一家四口來瑞士鄉村/TINA廚房-復興店用餐，每人都需要點選一份主餐，小孩有兒童餐可以選擇，來到瑞士鄉村/TINA廚房-復興店用餐，統一都是享用完主餐後才能到二樓飲用飲品跟甜點，而這邊就簡單分享我們這天點選的餐點。

●開胃茶、麵包

手工香烤麵包若吃不完可以選擇打包外帶，若吃不夠也是可以加價加點，這天我們的麵包是招牌牛角酥以及健康裸麥麵包。而開胃茶是無咖啡因的健康茶飲，但說真的小孩喝不習慣。

●有機蔬菜沙拉自助吧(1樓)

點選完主餐就可以拿著桌上的方盤到自助吧區自行夾取想要品嘗的蔬菜沙拉等，一旁也還有古早味肉燥、桂竹筍、麻辣豆腐、糙米飯、甜湯等可以裝盛。

●什錦蔬菜鍋物

內有高山香菇、自製有機豆腐、高麗菜、玉米、黑木耳、季節時蔬等，不論小孩大人都很適合喝的湯！

●主餐-香酥椒麻雞腿排

菜單上有標註微酸辣，上層撒了些許的花椒粉，但蔬果姐妹兩個寶貝也還是吃得津津有味，若不添加一旁的檸檬、醬汁等就是直接品嘗最原形滋味的香酥雞腿排。

●主餐-月桂葉番茄洋蔥牛腩肉

這道餐點建議可以裝盛糙米飯來吃，超下飯！也可以剝麵包沾著湯汁來享用，就會像吃法式餐點的感覺！這道餐點榜哥還蠻喜歡。

●主餐-雞腿‧雙薯(兒童餐)

嫩煎去骨的雞腿肉還不錯，我自己也蠻喜歡這道餐點。

●主餐-魚排‧雙薯(兒童餐)

完全去骨的魚排，沒有魚腥味，不用刀切小孩也能輕鬆入口來享用。

●飲品自助吧(2樓)

主食用餐完畢後就可以直接到2樓去享用飲品以及甜點，飲品為自助式有咖啡、熱飲、冰飲可以選擇，這天我們都在喝金桔檸檬跟檸檬紅茶！

●餐後甜點

餐後甜點有蛋糕跟餅乾可以選擇，但口味是由服務人員來搭配不可挑選，蛋糕跟餅乾也都是他們自己手工製作的喔！



瑞士鄉村/TINA廚房-復興店，整體的服務還算不錯，用餐環境也很舒適不會讓人感到擁擠！用餐模式跟王品集團排餐的用餐挺類似，主餐用餐完統一到二樓去享用飲品及甜點，但這模式對於喜歡邊吃主餐邊享用飲料的人來說就有些困擾，蔬果姐妹就吵著想喝飲品！

瑞士鄉村/TINA廚房-復興店，無刷卡服務僅收現金需加收10%服務費，用餐時間為兩個小時，入內用餐有基本的低消限制，每人須點選一份主餐。但餐點的供應及選擇真的很多樣化，用料實在，讓你吃得健康又安心。

推薦分享給尚未來瑞士鄉村/TINA廚房-復興店用過餐的朋友，用餐的同時還能享受桃園復興區的山林景致，一年四季各有各的美，不論是晴天或是雨天，在這都能帶給您不同的感動。