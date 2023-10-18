屏東泰武山上風景優美

假日除了到山上用餐的遊客外

也有許多登山客

此路正是往北大武登山口必經之路

就像我們當天爬完日湯真山

下山第一件事就是吃美食補充體力

剛在路邊先吃了原住民烤肉美食

接著到 『 泰武-嵐 café 』

老闆許鎧琳考取CQI咖啡品質鑑定師

及SCA專業精品咖啡烘焙師的證照

店名嵐咖啡是以老婆的名字來命名

位於 大武英豪商務會館 、宿天空、紫心樓附近

咖啡館外觀為藍白色系希臘風的小屋

入口從這進入

咖啡館位於轉彎處,停車時要多留意安全

咖啡館正面

入口小門在這

一旁的工作室

這台烘豆機很厲害

世界咖啡烘焙大賽指定用機Giesen W6A

戶外區有種植咖啡樹

用餐環境小巧溫馨

這角落也太可愛夢幻囉~

大熊熊陪著你喝咖啡

邊喝咖啡邊欣賞戶外景觀

老闆輝煌光榮的紀錄

也有販售咖啡豆

名片結合原住民的圖騰,創新特別的設計

MENU有咖啡、茶類、輕食點心

我們選擇2樓戶外區喝咖啡

2樓戶外區能欣賞山景,

視野還不錯,但夏天可能就比較炎熱一些

我們的飲品

紅茶拿鐵 ~100元

巧克力可可 ~100元

永遠都是小朋友的最愛

漂浮冰淇淋紅茶 ~100元

經典的手搖飲,愛喝這味的朋友一定會喜歡

拿鐵 ~100元

咖啡香濃郁,整體蠻喜歡

玫瑰花果茶 ~150元

酸酸甜甜沁涼好喝

喜歡登山的朋友或到屏東泰武遊玩的朋友

嵐咖啡是個很好休憩的景點

當然也可以特地來這品咖啡喝下午茶唷~

口味因人而異,以上僅供參考~

Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

《店家資訊 》

泰武 - 嵐 café

官方FB

(08)792 0240

周三~周六10:00~18:00

周日 13:00~18:00

周一周二公休

屏東縣泰武鄉武潭村老潭巷5號



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