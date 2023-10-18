屏東泰武山上風景優美
假日除了到山上用餐的遊客外
也有許多登山客
此路正是往北大武登山口必經之路
就像我們當天爬完日湯真山
下山第一件事就是吃美食補充體力
剛在路邊先吃了原住民烤肉美食
接著到 『 泰武-嵐 café 』
老闆許鎧琳考取CQI咖啡品質鑑定師
及SCA專業精品咖啡烘焙師的證照
店名嵐咖啡是以老婆的名字來命名
位於大武英豪商務會館、宿天空、紫心樓附近
咖啡館外觀為藍白色系希臘風的小屋
入口從這進入
咖啡館位於轉彎處,停車時要多留意安全
咖啡館正面
入口小門在這
一旁的工作室
這台烘豆機很厲害
世界咖啡烘焙大賽指定用機Giesen W6A
戶外區有種植咖啡樹
用餐環境小巧溫馨
這角落也太可愛夢幻囉~
大熊熊陪著你喝咖啡
邊喝咖啡邊欣賞戶外景觀
老闆輝煌光榮的紀錄
也有販售咖啡豆
名片結合原住民的圖騰,創新特別的設計
MENU有咖啡、茶類、輕食點心
我們選擇2樓戶外區喝咖啡
2樓戶外區能欣賞山景,
視野還不錯,但夏天可能就比較炎熱一些
我們的飲品
紅茶拿鐵 ~100元
巧克力可可 ~100元
永遠都是小朋友的最愛
漂浮冰淇淋紅茶 ~100元
經典的手搖飲,愛喝這味的朋友一定會喜歡
拿鐵 ~100元
咖啡香濃郁,整體蠻喜歡
玫瑰花果茶 ~150元
酸酸甜甜沁涼好喝
喜歡登山的朋友或到屏東泰武遊玩的朋友
嵐咖啡是個很好休憩的景點
當然也可以特地來這品咖啡喝下午茶唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 泰武 - 嵐 café
- 官方FB
- (08)792 0240
- 周三~周六10:00~18:00
- 周日 13:00~18:00
- 周一周二公休
- 屏東縣泰武鄉武潭村老潭巷5號
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