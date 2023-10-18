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屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

2023-10-18 21:12:00 chaoerh小昭 人氣：104
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：19篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：嵐咖啡館
phone08-7920-240
place屏東縣泰武鄉老潭巷5號
作者本次評價：
3.95
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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封3.jpg

 

屏東泰武山上風景優美

假日除了到山上用餐的遊客外

也有許多登山客

此路正是往北大武登山口必經之路

就像我們當天爬完日湯真山

下山第一件事就是吃美食補充體力

剛在路邊先吃了原住民烤肉美食

接著到 『 泰武-嵐 café 

老闆許鎧琳考取CQI咖啡品質鑑定師

SCA專業精品咖啡烘焙師的證照

店名嵐咖啡是以老婆的名字來命名

 

位於大武英豪商務會館、宿天空、紫心樓附近

咖啡館外觀為藍白色系希臘風的小屋

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

入口從這進入

咖啡館位於轉彎處,停車時要多留意安全

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

咖啡館正面

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

入口小門在這

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

一旁的工作室

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

這台烘豆機很厲害

世界咖啡烘焙大賽指定用機Giesen W6A

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

戶外區有種植咖啡樹

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

用餐環境小巧溫馨

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

這角落也太可愛夢幻囉~

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

大熊熊陪著你喝咖啡

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

邊喝咖啡邊欣賞戶外景觀

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

老闆輝煌光榮的紀錄

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

也有販售咖啡豆

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

 

名片結合原住民的圖騰,創新特別的設計

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

MENU有咖啡、茶類、輕食點心

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

我們選擇2樓戶外區喝咖啡

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

2樓戶外區能欣賞山景,

視野還不錯,但夏天可能就比較炎熱一些

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

我們的飲品

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

 紅茶拿鐵 ~100元

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

 巧克力可可 ~100元

永遠都是小朋友的最愛

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

 漂浮冰淇淋紅茶 ~100元

經典的手搖飲,愛喝這味的朋友一定會喜歡

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

 拿鐵 ~100元

咖啡香濃郁,整體蠻喜歡

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

 玫瑰花果茶 ~150元

酸酸甜甜沁涼好喝

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》

 

喜歡登山的朋友或到屏東泰武遊玩的朋友

嵐咖啡是個很好休憩的景點

當然也可以特地來這品咖啡喝下午茶唷~

 

屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》,以上僅供參考~

 

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屏東泰武- 嵐咖啡館 《 嵐 café 》Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 泰武 - 嵐 café
  • 官方FB
  • (08)792 0240
  • 周三~周六10:00~18:00 
  • 周日  13:00~18:00
  • 周一周二公休
  • 屏東縣泰武鄉武潭村老潭巷5號


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

屏東泰武-大武英豪商務會館

屏東泰武-若于義大利餐廳

屏東萬巒-Mountain coffee山咖啡

台北-% Arabica咖啡~台北象山店 《日本京都必訪咖啡》

台北-興波咖啡Simple Kaffa 華山旗艦店

文章標籤

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