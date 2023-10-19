有別於一般的日本料理，漁匠走的是一般平價精緻餐點，黑軍鑑壽司20元，握壽司35元起就有，可以單點也有綜合拼盤等多樣化選擇，隱身在桃園巷弄內日式餐廳，建議可以升級套餐，加80元就有茶碗蒸和鮮魚味噌湯，茶碗蒸裡居然有一整隻蝦子，且蒸蛋入口即化超好吃的，味噌湯也有滿滿的魚肉，服務超好，主動提供兒童餐具及共享盤，還招待小菜，打卡就送起司可樂餅，整間店充滿人情味，重點是餐點好吃又便宜，是間讓人會想再回訪的餐廳。

漁匠就位在桃園巿莊二街上，外表看起來不起眼，沒想到餐點如此讓人驚豔～

餐廳座位寬廣舒適。 影片分享

最新DM，實際DM以店家為主。壽司、定食、刺身、丼飯、手捲、烤物、炸物、海鮮都有。

還有隱藏版菜單，建議可電話預約先準備製作。

主動提供兒童餐具和分享盤，茶水餐具自取，不收服務費。

店內有小小水族箱可以賞魚～小朋友超愛的～

一上桌就招待我們小菜-蒜香毛豆，一吃讓人驚豔，味道極為美味～

豆皮壽司30元，玉米黑軍鑑20元，龍蝦黑軍鑑30元，銅板價就能吃到美味的壽司。

壽喜燒牛肉丼170元，附花椰菜、洋蔥、蔥花、溏心蛋等攪拌在一起超美的～

蔥鹽香煎梅花豬丼220元，梅花豬煎的恰到好，附花椰菜、韓式泡菜、溏心蛋、日式醃蘿蔔等營養又豐盛。

鹽烤鮮魚丼180元，配菜有花椰菜、泡菜、溏心蛋、日式醃蘿蔔等CP值超高。

照燒G月腿丼160元，配菜有花椰菜、泡菜、溏心蛋、日式醃蘿蔔，跟想像中不樣是，是串燒雞腿，可以拿起來配菜吃也不錯。

鹽烤櫛瓜100元

加80元升等套餐有茶碗蒸和鮮魚味噌湯，湯頭不會過鹹極為鮮甜，裡頭有滿滿的魚肉。推薦必點。

服務人員相當親切，還主動告知我們打卡有送起司可樂餅，倍感溫韾。

整體用餐下來相當滿意，每道都精緻美味，平均每人約200元就可以吃到日本料理，很開心住家附近又多一間美食餐廳可選。

漁匠日式料理：桃園市桃園區莊二街19號；營業時間：11:30-14:00；17:00-22:00（周一公休）

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