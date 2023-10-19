近期中壢鍋物吃到飽又有新店家可以來嘗鮮，那就是位在環北路上的時辣苑‧和牛麻辣鍋，他可是超有肉集團旗下新品牌之一，據說木村堂-日式燒肉也是他們集團的喔！時辣苑‧和牛麻辣鍋主推日本A5和牛、各式生猛海鮮吃到飽且只要1299元，開幕至今生意都非常好。這邊也先謝謝Ann的閨蜜好友大請客讓我們全家人吃的開心又滿足。

時辣苑‧和牛麻辣鍋位在中壢環北路上，其前身就是超有肉涮涮屋，鄰近中壢SOGO百貨以及機捷A21站，開車前來的朋友，對面有一個超大的收費停車場可停車，交通便利性算不錯！



走進時辣苑‧和牛麻辣鍋，店門口有一候位的位子，店內的裝潢算屬簡約，空間明亮乾淨，而用餐的座位區有分為一樓跟二樓，這天來用餐，大多都是被安排在一樓，一樓的座位有分四人座以及沙發座位區。

時辣苑‧和牛麻辣鍋的自助吧區，內有飲品、冰品、白飯、和牛咖哩、麵食以及各式醬料，當然也還有Ann和榜哥最愛的啤酒喝到飽，而時辣苑‧和牛麻辣鍋提供的啤酒是柏克金，這邊也要提醒喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。



時辣苑‧和牛麻辣鍋為吃到飽鍋物，以人頭計費，價位選擇799元、999元、1299元，用餐時間2個小時(點餐1.5小時)；110公分以下孩童不收費，110公分~140公分399元，超過140公分以上屬成人費計價，以上費用皆需加收10%服務費，可付現或刷卡。選擇好湯底以及價位之後，服務人員會立即提供QR-code讓你點餐，每一輪點餐僅能點選10樣，每隔8分鐘之後可再點選一輪。



這次來時辣苑‧和牛麻辣鍋用餐，主要是閨蜜要慶祝Ann生日，也超大方的直接選擇1299元的方案，這邊就簡單分享我們點選的餐點。

●湯底

湯底共有8款可以選擇，而部分湯底是需要額外加價，像是粵式胡椒豬肚鍋、東北酸白菜鍋、頂級人蔘牛尾鍋，而我們點選的是招牌麻辣鍋跟東北酸白菜鍋(+49元/人)。

●頂級秘製牛尾

●盤克夏黑豚

●日本生食級干貝/日本廣島牡蠣/鮮嫩鮑魚

我們超喜歡時辣苑‧和牛麻辣鍋的牡蠣跟日本生食級干貝，真的挺優！

●無骨牛小排/澳洲特級牛舌

●招牌滑牛肉

●霜降牛腹肉

●十三香牛腱心

●花雕雞松坂

●龍虎石斑

●帶殼大扇貝

●貴妃蝦滑/白蝦/草蝦

●時蔬

●甜點

甜點有三款可以點選，三色卷、泰式珍珠奶茶、手工布郎尼。

當然也還有雞肉、羊肉、各式海鮮、火鍋配料、牛肚、牛筋、肥腸等餐點可以點選，餐點選擇真的很多樣豐富。



時辣苑‧和牛麻辣鍋算是近期中壢區新開幕的鍋物吃到飽，整體的服務算不錯，上餐速度以及收拾空盤的速度都挺迅速，用餐環境算屬乾淨明亮，用餐座位分為四人座以及沙發區，沙發區適合多人用餐，但真心說多人擠在沙發區用餐有點擠！

時辣苑‧和牛麻辣鍋，可付現或是刷卡，用餐時間2個小時，餐點價位有三種價位可以選擇，110公分以下孩童不收費，110公分~140公分399元，超過140公分以上屬成人費計價，以上費用皆需加收10%服務費。

初次來時辣苑‧和牛麻辣鍋享用1299元的餐點，真心超推他們家的日本A5和牛的肉質以及肉的厚度，而海鮮也真的有讓我們驚豔，榜哥說時辣苑‧和牛麻辣鍋是他目前鍋物吃到飽的第一名喔！