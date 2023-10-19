你知道台北市中心就有優質的室內陽光泳池嗎?

飯店式經營管理 衡溫29度 24小時全自動過濾 水質SGS檢驗合格

衛生安全有保證，還附設按摩池，忙碌的一天也可以好好放鬆~

現場還有泳游教學課程招生 體適能教學招生，練出好泳技，來這裡就對了!!!

除此之外，這裡還提供健身房、桌撞球等設施

休閒育樂新選擇 公務人力發展學院 福華國際文教會館 休閒中心

忙碌的一天過去了，身心俱疲下想要泡泡按摩池好好放鬆一般

但家中苦無這些設備，要去休閒度假飯店好像又太遠沒時間??

或是想要學習游泳，不想一直當旱鴨子嗎??

推薦你一個位於台北市中心 大安區 大安森林公園 台灣大學附近(龍安國小對面)

公務人力發展學院 福華國際文教會館的飯店設施 休閒中心

提供 室內陽光恆溫游泳池、健身房、桌球室及撞球室

除了提供住客使用休閒設施外，現場也開放一般民眾單次、包月付費使用喔~

泳池及健身房體適能教學另有開班招生

採一對一(泳池另有提供一對二)教學，輕鬆享受運動有氧的樂趣~

多位帥氣男教練與美女教練 專業、經驗豐富就等你來報名~!!

現場報名可使用現金或信用卡付款。

所有課程都有台新銀行做預收款項履約保證，讓你更安心繳交報名費。

(現場報名及其他報名事項請洽休閒中心櫃台)

進入休閒中心方式:

由飯店左手邊會議棟(前瞻聽)進入，跟著指標穿越至教學棟

乘坐電梯至地下一樓(B1)即可到達。

或是往前走看到尖塔的那個方向進入，跟著旋轉樓梯下樓即可。

光鮮亮麗明亮的休閒櫃台，是辦理休閒報到的地方。

櫃台另有販售咖啡、奶茶等冷熱飲。

(早上期間還有販售由飯店主廚親手製作的新鮮三明治)

後方販賣部還有小點心、泡麵、飲料販賣機

洗衣機脫水機也在這裡喔~

*休閒設施提供住房房客，憑房卡於休閒中心櫃檯登記免費使用

(1 張房卡限用 1 人，限住宿本人登記使用)

使用泳池會給予大毛巾、置物櫃免費使用。

健身房提供小毛巾。

*攜帶親友(非住房者)限 4 位，每次酌收清潔費

游泳池大人 200 元、兒童 150 元，健身房 100 元

*非住客(游泳池門票)

票別 平日價 假日價 適用對象 全票 350元 400元 一般民眾 優待票 300 元 350元 含持學生證、兒童及超過一歲幼兒

*非住客(健身房及桌撞球門票)

單次200元

(長期泳証、長期健身房，請洽休閒櫃台報名)

休閒設施開放時間: 06:00 – 22:00(最晚 21：30 入場)

室內陽光恆溫游泳池

清潔時間∶每週一 13：45~15：00(游泳池、更衣室暫停使用)

泳池進入的入口位於男女更衣室裡

進入更衣室換好衣服後，就可以從另一處進入泳池區。

這時候我就不得不提到我對乾淨的潔癖了~

我對於休閒設施的乾淨程度相當講究，一點點不乾淨的就會令我渾身不舒服~

但福華國際文教會館 休閒中心的更衣室 真的令我眼睛為之一亮~!!

更衣室空間明亮又乾淨，使用起來相當舒服，就連泳池區也相當乾淨喔~

(提供棉花棒、吹風機、盥洗沐浴洗髮乳)

進入泳池首先請先沖洗~

游泳池有6個標準水道 (長25米×寬12米) (衡溫29度)

分別是長泳水道、快泳水道及綜合水道

滿足不同使用的需求~

一旁還有按摩池(約40度)，提供放鬆紓壓的好地方~

泳游累了就靜靜躺在一旁的躺椅，生活如此惬意。

挑高歐式屋頂設計，白天採光明亮，戶外花園進氣空調循環系統

給您新鮮好空氣含氧量高，就算是夜晚~在燈光照射下也一樣明亮喔~

泳池對於衛生相當重視，泳池24小時全自動過濾、換水 水質清澈看的見。

每月還有SGS水質送檢，並榮獲台北市政府衛生局自主管理OK認證。

如此大費周章維護品質，就是要給每個來使用的朋友最棒的衛生好品質!!!

真的要大大給福華一個讚啦!!!

健身房

*請穿著運動服、運動鞋，未滿 14 歲不得使用

現場提供各種健身設備，展現與保持身體最佳體能

讓你擁有自信健康美!!

空間寬敞乾淨明亮，在此可以盡情揮灑青春的熱血!!!

另外還有提供桌球室及撞球室場地

與家人朋友同樂，來場健康友宜的比賽吧!!

(桌球室另外提供房客優先使用桌喔)

福華國際文教會館 休閒中心 提供優質的休閒環境

除了在衛生品質嚴格把關外~

更投保了富邦公共意外責任保險，提供更有保障的安全品質

真的是真誠服務 讓我們賓至如歸~

尤其台北市中心就有一個這麼方便、乾淨舒適前往來此的休閒場所

從此不用東奔西跑，來這裡就可以享用高品質的休閒服務喔~!!

公務人力發展學院 福華國際文教會館 休閒中心

台北市大安區新生南路三段30號B1

電話: +886-2-77122323

訂房: rv-ih@howard-hotels.com.tw

會議餐飲:sales-ih@howard-hotels.com.tw

網站:

交通方式:

*捷運

捷運公館站三號出口步行約15分鐘

捷運台電大樓站二號出口步行約10分鐘

*公車 （龍安國小 公務人力發展學院）

0南 52 109

280 280直達車

284 311假日 311平日

505 643 668 671 675

676 907 907通勤0610 松江新生幹線

附設付費停車場:(住房享免費停車、餐飲滿額停車費折抵)

請由新生南路右轉辛亥路一段進入停車場

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