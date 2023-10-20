此食記為花見團子造訪「94咖哩孃萬大鍋物」 (造訪日期 : 2023/10)



「94咖哩孃萬大鍋物」咖哩鍋、牛奶鍋、麻辣鍋

萬華推薦火鍋、台北咖哩鍋推薦、青年公園美食推薦







94咖哩孃萬大鍋物



地址 : 台北市萬華區萬大路456號

電話 : 0970-253820

時間 : 平日，11:30–14:00，17:00–21:00；假日，11:30–21:00



愛吃火鍋的友人本次邀約團子來到萬華「94咖哩孃萬大鍋物」用餐，店家位於台北第一果菜市場附近，距離青年公園也不遠，過個橋就到中和，交通很便利。「94咖哩孃萬大鍋物」是由喜愛美食的小夫妻所創立，2021年於青年公園附近開設「94咖哩孃」主要販售咖哩飯，店家咖哩使用13種獨家香料配方，多種且費時的繁複工序，製作出前、中、後段不同層次的咖哩備受好評。2023年選擇開設台灣少見以咖哩為湯頭的火鍋「94咖哩孃萬大鍋物」，店家提供多種精緻肉品、還有蔬食自助吧，甜點、飲料、飯麵是無限享用，用餐時間為90分鐘，開幕不久就吸引許多咖哩控的朋友特別前往朝聖。

「94咖哩孃萬大鍋物」位於大馬路上，風格簡潔清新、乾淨明亮，讓人倍感安心。店內提供2人、 4人的座位區，還有很多單人的吧台座位，不論是自己用餐或是多人聚餐都非常合適，給人舒適又開闊的用餐環境。店內有提供免費wifi，隨時邊吃邊上網也沒問題。

過去曾在農產運銷公司工作過的老闆對食材很堅持，加上店家鄰近第一果菜市場，可用實惠價格拿到高品質又新鮮，每天產地直送的蔬菜與一等一肉品。「94咖哩孃萬大鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，每種食材都一一整齊排放，並會貼上食材的標籤，顯得特別的清楚且衛生。

店家提供的蔬菜很豐盛，也會隨著季節換菜色。蔬食品質都有高品質，包含高麗菜、小白菜、玉米筍、苦瓜、玉米、南瓜、芋頭、蕃薯、雲耳等，還有團子最愛吃的水蓮，這也有菇菇控喜愛的金針菇、杏鮑菇、香菇，老闆掛保證要給客人吃最好的。火鍋配料有豆腐、貢丸、芋泥丸、豆皮、油條等，搭配清爽或微辣的湯頭都很適合。

「94咖哩孃萬大鍋物」是由咖哩起家，販售不是坊間常看到的日式咖哩、印度咖哩、南洋咖哩，而是由老闆夫親倆研發的特殊口味，咖哩鍋是店家強項。店內提供9種湯頭，除了原味、有牛奶鍋、咖哩鍋、麻辣鍋、還有三種綜合的「麻辣咖哩牛奶鍋」是店家最招牌的人氣鍋底，全部都是精心熬煮多時的。肉品有牛、豬、羊、雞，可依照個人份量做選擇（5OZ、7OZ、10OZ），也可再單點海鮮讓鍋物更豐富。

醬料區提供了蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、沙茶醬等，還有店家特製的糖醋醬油，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。

飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、氣泡水、紅茶等，還有使用高級茶品現泡的無糖綠茶，享用更加健康無負擔。

副餐包含白飯、蒸煮麵、王子麵、冬粉外，這也有提供肉燥，肉燥燉煮細緻軟嫩，鹹香裡頭帶著甘甜氣息，肉汁淋上白飯，再撒上蔥花辣椒，讓我們都忍不住嗑了幾碗。

我們這次點的湯頭全部以咖哩為主，把店家的每種咖哩湯頭全部一網打盡，肉品則是牛、豬、雞、羊各點一種，加上一份綜合海鮮盤，滿滿的餐點一大桌，接下來就一一品嚐吧！

咖哩鍋

「咖哩鍋」是老闆試做了許多的辛香料組合調配出來最適合當火鍋湯底的湯頭，是外面吃不到的獨門咖哩鍋。咖哩香醇濃郁，香料各自展現魔法，讓口感富含層次、香氣濃郁，不管是煮麵條、肉品、蔬菜都很match，也可直接把咖哩湯汁加入麵條、白飯也超美味。

咖哩牛奶鍋

「咖哩牛奶鍋」使用原始的咖哩鍋湯頭，再加入安佳鮮奶以及鹹奶油調製而成，咖哩辛香濃郁，牛奶鮮香滑口，搭配出溫醇濃郁的口感讓不吃辣的友人大呼過癮，百喝不膩，這款湯頭大人小孩一定都會喜歡。

麻辣咖哩鍋

「麻辣咖哩鍋」香麻又帶勁，辣度約為微辣到小辣的程度，是可以喝的湯頭，淡淡咖哩香濃郁開胃。肉片放入湯鍋涮幾下就很有味道，不需沾醬就很美味。無怪有許多老客人讚譽，「94咖哩孃萬大鍋物」是不需沾醬的火鍋店呢！

麻辣咖哩牛奶鍋