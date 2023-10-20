此食記為花見團子造訪「94咖哩孃萬大鍋物」 (造訪日期 : 2023/10)
「94咖哩孃萬大鍋物」咖哩鍋、牛奶鍋、麻辣鍋
萬華推薦火鍋、台北咖哩鍋推薦、青年公園美食推薦
94咖哩孃萬大鍋物
地址 : 台北市萬華區萬大路456號
電話 : 0970-253820
時間 : 平日，11:30–14:00，17:00–21:00；假日，11:30–21:00
愛吃火鍋的友人本次邀約團子來到萬華「94咖哩孃萬大鍋物」用餐，店家位於台北第一果菜市場附近，距離青年公園也不遠，過個橋就到中和，交通很便利。「94咖哩孃萬大鍋物」是由喜愛美食的小夫妻所創立，2021年於青年公園附近開設「94咖哩孃」主要販售咖哩飯，店家咖哩使用13種獨家香料配方，多種且費時的繁複工序，製作出前、中、後段不同層次的咖哩備受好評。2023年選擇開設台灣少見以咖哩為湯頭的火鍋「94咖哩孃萬大鍋物」，店家提供多種精緻肉品、還有蔬食自助吧，甜點、飲料、飯麵是無限享用，用餐時間為90分鐘，開幕不久就吸引許多咖哩控的朋友特別前往朝聖。
「94咖哩孃萬大鍋物」位於大馬路上，風格簡潔清新、乾淨明亮，讓人倍感安心。店內提供2人、 4人的座位區，還有很多單人的吧台座位，不論是自己用餐或是多人聚餐都非常合適，給人舒適又開闊的用餐環境。店內有提供免費wifi，隨時邊吃邊上網也沒問題。
過去曾在農產運銷公司工作過的老闆對食材很堅持，加上店家鄰近第一果菜市場，可用實惠價格拿到高品質又新鮮，每天產地直送的蔬菜與一等一肉品。「94咖哩孃萬大鍋物」蔬菜、火鍋料、飲料、附餐採用自助吧型式，每種食材都一一整齊排放，並會貼上食材的標籤，顯得特別的清楚且衛生。
店家提供的蔬菜很豐盛，也會隨著季節換菜色。蔬食品質都有高品質，包含高麗菜、小白菜、玉米筍、苦瓜、玉米、南瓜、芋頭、蕃薯、雲耳等，還有團子最愛吃的水蓮，這也有菇菇控喜愛的金針菇、杏鮑菇、香菇，老闆掛保證要給客人吃最好的。火鍋配料有豆腐、貢丸、芋泥丸、豆皮、油條等，搭配清爽或微辣的湯頭都很適合。
「94咖哩孃萬大鍋物」是由咖哩起家，販售不是坊間常看到的日式咖哩、印度咖哩、南洋咖哩，而是由老闆夫親倆研發的特殊口味，咖哩鍋是店家強項。店內提供9種湯頭，除了原味、有牛奶鍋、咖哩鍋、麻辣鍋、還有三種綜合的「麻辣咖哩牛奶鍋」是店家最招牌的人氣鍋底，全部都是精心熬煮多時的。肉品有牛、豬、羊、雞，可依照個人份量做選擇（5OZ、7OZ、10OZ），也可再單點海鮮讓鍋物更豐富。
醬料區提供了蔥花、辣椒、蒜泥、蘿蔔泥、醬油、沙茶醬等，還有店家特製的糖醋醬油，可依個人喜好，自行調配屬於自己喜愛醬料。
飲料區提供多種選擇，有可樂、汽水、氣泡水、紅茶等，還有使用高級茶品現泡的無糖綠茶，享用更加健康無負擔。
副餐包含白飯、蒸煮麵、王子麵、冬粉外，這也有提供肉燥，肉燥燉煮細緻軟嫩，鹹香裡頭帶著甘甜氣息，肉汁淋上白飯，再撒上蔥花辣椒，讓我們都忍不住嗑了幾碗。
我們這次點的湯頭全部以咖哩為主，把店家的每種咖哩湯頭全部一網打盡，肉品則是牛、豬、雞、羊各點一種，加上一份綜合海鮮盤，滿滿的餐點一大桌，接下來就一一品嚐吧！
咖哩鍋
「咖哩鍋」是老闆試做了許多的辛香料組合調配出來最適合當火鍋湯底的湯頭，是外面吃不到的獨門咖哩鍋。咖哩香醇濃郁，香料各自展現魔法，讓口感富含層次、香氣濃郁，不管是煮麵條、肉品、蔬菜都很match，也可直接把咖哩湯汁加入麵條、白飯也超美味。
咖哩牛奶鍋
「咖哩牛奶鍋」使用原始的咖哩鍋湯頭，再加入安佳鮮奶以及鹹奶油調製而成，咖哩辛香濃郁，牛奶鮮香滑口，搭配出溫醇濃郁的口感讓不吃辣的友人大呼過癮，百喝不膩，這款湯頭大人小孩一定都會喜歡。
麻辣咖哩鍋
「麻辣咖哩鍋」香麻又帶勁，辣度約為微辣到小辣的程度，是可以喝的湯頭，淡淡咖哩香濃郁開胃。肉片放入湯鍋涮幾下就很有味道，不需沾醬就很美味。無怪有許多老客人讚譽，「94咖哩孃萬大鍋物」是不需沾醬的火鍋店呢！
麻辣咖哩牛奶鍋
湯頭呈現紅色混合奶白色的「麻辣咖哩牛奶鍋」是店家湯頭菁華集大成，結合咖哩鍋、麻辣鍋與牛奶鍋的不同風味口感。入口後湯頭帶有咖哩辛香、麻辣鍋的香麻帶勁，牛奶鍋帶有濃濃奶香，溫醇濃郁，三種湯頭呈現最完美黃金比例，給人極富變化的層次口感，團子推薦一定要試看看的鍋底，直接帶給味蕾帶來完全不一樣的感受體驗。
牛小排 (7oz)
油脂豐富的「牛小排」交織成宛如大理石般的紋路，稍微輕涮鍋幾下即可享用。，肉細質細緻，鮮嫩多汁，咀嚼後脂香濃郁 ，入口瞬間超幸福的。
伊比利豬 (7oz)
「伊比利豬」有「世界上最好吃的豬肉」之美譽，豬肉片呈現淡淡粉紅色，有著和牛般的漂亮油花。對食材有豐富知識的老闆透露，因伊比利豬品質好，入鍋其實不需煮到全熟，如牛肉片煮到8分熟最可口，肉質香甜柔軟，讓我們不由自主一片接一片，停不下來。
小羔羊 (7oz)
「小羔羊」肉質鮮嫩細緻，汁多甜美，無一般羊肉的腥羶味，不用沾醬就十分夠味，深受許多老饕喜愛。另外沾醬也能提升口感層次，又是另種美味。
雞腿六兩
「雞腿六兩」用料超大方，店家提供的不是雞肉片，而是一整隻的雞腿肉切塊而成，放入湯頭燉煮，直接將雞肉的精華熬成雞湯。入口後雞腿軟嫩有嚼勁，讓我們吃完立刻會回味再三的好味道。
綜合海鮮盤
擺盤很精美的「綜合海鮮盤」帶來視覺和味覺的雙重饗宴，讓喜歡吃海鮮的朋友可一網打盡各種好味道，裡面有鮮蝦、鯛魚、蛤蜊和軟絲等，不論是搭配哪種鍋底都很適合，「鮮蝦」爽脆鮮甜、「鯛魚」肉質細緻柔軟，又帶點鮮甜滋味；「蛤蜊」自然甘甜，讓湯頭味道更好；「軟絲」Q彈有嚼勁，點一份「綜合海鮮盤」可以大家一起分享喔。
甜品和點心也很豐富，點心有香脆可口的「蝦餅」； 甜品還有老闆特製「檸檬愛玉」，Q彈滑嫩、酸甜有勁。
最後再來吃點冰淇淋，店家選用的是「小美」品牌，當天口味有香草、巧克力等，冰涼有勁，香甜順口，為美好的一餐作最完美的收尾。
整體而言，團子覺得「94咖哩孃萬大鍋物」和一般的火鍋店很不一樣，特色咖哩湯頭微辣帶勁，是別的地方都吃不到的好味道，肉品不用沾醬就很美味，特別推薦咖哩控的朋友一定要來試試。身為老饕的老闆也很熱情，喜歡和客人聊天談美食，店家服務親切周到，蔬食種類選擇多，肉品豐盛品質好，價錢合理又實惠，也有Google評論送好禮，店內也有提供多元支付，環保又便利。喜歡吃火鍋、吃到飽的朋友，快相約來這享用美味咖哩鍋，不論是個人用餐，或者是三五好友家族聚餐都非常適合喔。
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