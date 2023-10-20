後龍慈雲宮廟口前有很多在地銅板小吃，其中有一家彩色粉粿冰吸引我注意， 別看這豐富色彩的粉粿冰有點網美，很時尚很潮，人家可是祖傳四代 正港純手工粉粿做的天然彩色粉粿冰，也是正老店來著，剛好要芋圓有隔壁家 金豐玉漿（超人氣芋圓冰甜品），粉粿吃這家，很方便。

粉粿姨手感甜點｜交通位置

距離後龍火車站步行約3分鐘，

橋下附上免費停車場約100公尺，自駕或搭台鐵來都方便。

這裡同時有黑輪伯、金豐玉漿的芋圓、廟口肉圓 都很有名

可以同時一次至少打四家，都吃吃看，畢竟難得來是不是。

粉粿姨手感甜點｜MENU

不知道點什麼的話，招牌就給他點起來。

這裡除了古早味剉冰，也有豆花黑糖系可以選。

畢竟招牌是天然彩色粉粿

所以當然也有單賣啊，一盒買起來。

綜合粉粿

價格是一盒80元/兩盒150元

但如果以我口味來說，單粉粿真的沒什麼味道

就算淋上黑糖也沒有比較有趣。

粉粿本身是沒什麼味道的

就算加入天然水果食材也是淡淡的。

黃色是用山槴子做的、咖啡色是用黑糖，原味透明。

單吃真的普，不是很推薦。

阿祖粉粿芋圓冰

還是加上古早味剉冰還有很多料比較好吃。

芋圓的話當然沒有隔壁厲害，但他們家有水果粉粿也是賣點。

除了有黃色是山槴子、黑糖、蔓越莓和火龍果粉粿以外，還有綠豆、小粉圓以及芋圓，整體來說視覺滿分，但口感的話，粉粿就是淡淡的水果香氣，本身沒什麼味道，就是比較清爽的粉粿剉冰一碗。

喜歡粉粿的話，這裡口味多選擇也多，而且還是網美系的。

粉粿姨手感甜點

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