如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

去年年底才在中山國中站附近開幕的如嬌 花膠雞鍋物，甫開幕便躍身台北火鍋名店之一，招牌黃金花膠雞湯鍋滿滿膠原蛋白營養滋補，富含女孩們養顏美容最愛的膠質、鈣、鐵等，被譽為吃得會變美的火鍋店，吃一鍋可抵10片面膜。這次如嬌 花膠雞鍋在信義安和站附近新開幕二店，一樣有各種新鮮奢華食材，除了有專人桌邊服務，還有跟玥沐聯名的韓式醬蟹，台北火鍋高級推薦給軟絲們。如嬌 花膠雞．鍋物一樣收錄在軟西的台北火鍋推薦中。

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台北火鍋 如嬌 花膠雞．鍋物用餐環境

新開幕的如嬌 花膠雞鍋物 仁愛二店，從信義安和站走過來約5分鐘交通方便，紅通通喜洋洋燈籠錯落懸掛，搭配盛開桃花造景，整體古色古香中式氛圍中又帶了點少女粉嫩，光是店外觀就吸引不少東區辣妹駐足打卡。

有別於如嬌 花膠雞鍋物一店比較開放式的用餐空間，二店大多是有隔間的包廂感，用餐比較隱密，閨蜜朋友聚餐不用怕被打擾，也相當適合人數比較多的家庭聚餐。

上次軟西吃過台北火鍋約會滿適合的二本松涮涮屋，如嬌除了約會吃大餐，還能養顏美容，這麼頂級的保養聖品鐵定要帶情人來滋補一番的吧!

如嬌 花膠雞鍋物也是數一數二台北火鍋 訂 位困難的店，雖然可以線上訂位，但熱門用餐期間也是一位難求，建議想吃的軟絲們先訂位以免向隅。

如嬌 花膠雞鍋物還有2間包廂，VIP圓桌包廂可容納12-14人，低消為NT10000，MVP圓桌包廂可容納10-12人，低消為NT10,000，兩間包廂可打通使用，包廂不開放線上訂位，想要比較有隱私性用餐可電話或私訊粉專及IG預約。

台北火鍋 如嬌 花膠雞．鍋物美食介紹

金屋藏嬌雙人套餐(NT980)

黃金花膠雞湯鍋(有玉米雞NT3200、無玉米雞NT2200)

如嬌 花膠雞鍋物招牌黃金花膠雞湯使用玉米雞、干貝、金華火腿等熬煮準備時長長達2天，看看這一整隻奢華的黃金雞，打開鍋蓋的那一剎那我都覺得要發出小當家的食物聖光了(誤，號稱吃玉米長大的雞肉質呈現漂亮金黃色，如嬌 花膠雞鍋物用心將最好的湯底呈現給來想好好滋補的人客。

濃稠濃郁滿滿膠質呈現漂亮的金黃色澤，單喝一口在唇上抹上一綹黏厚甜香，抿抿嘴搭配新鮮食材十分潤順，尤其雞肉竟然還有去骨服務，來如嬌 花膠雞鍋物簡直大爺般待遇，絲絲雞肉嫩口皮滑，三五好友分食份量剛剛好。

加購黃金花膠(NT880)

如嬌 花膠雞鍋物榮登台北特色火鍋原因之一，莫過於用了滿滿的「花膠」當作湯底，軟西還第一次看到花膠本人，原來長這副模樣XD。

花膠其實是鮑、參、翅、肚的魚肚或魚鰾，如嬌 花膠雞鍋物選用價值不斐野生鱸魚鰾，裡頭富含滿滿膠原蛋白、鈣、鐵等，對女生美顏好處多多的元素，也難怪如嬌盛傳「喝一碗花膠抵敷十片面膜」的名言，簡直就是愛美女生的食補好朋友呀!

這個滿滿膠質真的沒在開玩笑，一般火鍋才放一下會浮一層油，如嬌的則是馬上就變成黏稠膠質感，最浮誇的軟西外帶回家的湯底，隔天拿出來整個變一塊果凍QQ超彈，用湯匙敲打還會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動，可見如嬌完全真材實料!

小女子黃金泡菜(NT88)

脆口略帶酸甜的泡菜，吃來清爽開胃。

聚寶綜合鮮蔬盆

如嬌 花膠雞鍋物蔬菜盤真的就像聚寶盆一樣滿出來，都是蔬菜原型沒有人工食品，最棒的是還有專人桌邊服務下鍋，人客只要專心吃鍋就可以啦。

Prime板腱牛肉(半份)

油花適中的板腱吃起來依舊柔嫩甘甜，薄嫩牛肉吸飽豐厚雞湯多了股濃郁香氣，散在口中絲毫不膩!

手切嚴選松板豬(半份)

擺成玫瑰花的松板豬不僅美觀還份量十足，雖然肉味比較清淡一點，但怕豬腥味的朋朋完全不用擔心，肉質有彈勁Q口。

手打澎湖鮮花枝滑

這個花枝滑上面還有滿滿蝦卵，看著如嬌 花膠雞鍋物服務人員熟練挖成球狀下鍋，邊吃得到逼逼波波蝦卵，還有Qㄉㄟˋㄉㄟˋ花枝塊，超彈牙滿滿海鮮香嚼勁!

嬌麻炸雞腳踝

第一次吃到雞腳踝超特別，咬著很帶口感外層顆粒狀酥脆，裡頭竄出點點麻辣鹹香痛感刺激味蕾，也很像雞軟骨的那股彈度，完全軟西心頭好。

如癡如醉如嬌醉雞卷

用花雕酒&紹興酒泡一天入味，有著迷人酒香，不過份濃厚嗆鼻反而帶淡淡細緻中藥材香甜，醉雞皮晶瑩剔透搭上涼嫩緊實雞肉，我都懷疑這個醉雞是不是也喝花膠雞鍋長大，不然肉怎麼那麼吹彈可破!

泰式傲嬌魚皮(NT168)

爽口魚皮搭上泰式常見的檸檬、香茅等提味，吃起來酸爽解膩。

小女子辣油抄手 (NT138)

飽滿渾厚抄手剛入口辣香四溢，被辣油逼出微微眼淚後隨即是薄皮肉鹹香的花椒辣感，這道超級涮嘴。

嬌炸芋香春捲(NT138)

芋香春捲裡頭是大甲檳榔心製成的芋泥，不過老實說吃得當下完全不覺得是芋頭，反而被乾爽酥香餅皮圈粉，咬起來ㄎㄠㄎㄠ作響。

經典生醃醬蟹佐松露(NT699)

除了以上厲害的熟食、小菜、鍋物等，如嬌 花膠雞鍋物居然還跟知名韓式醬蟹品牌「玥沐」聯名，推出這道經典生醃醬蟹佐松露，這也是柯軟第一次吃醬蟹，看到這隻螃蟹滿滿蟹膏口水都快流下來啦。

一樣有桌邊服務，先將醬蟹蟹膏刮下，再把飯捏成壽司狀，包入海苔放上醬蟹和松露醬，可做辣或不辣兩種，包好後的醬蟹壽司根本就是海鮮控會瘋掉的極品，不用飛韓國可以在如嬌 花膠雞鍋物吃到醬蟹太幸福啦。

一口吞下鋪天蓋地的鮮味席捲而來，濃郁鹹香松露和滑口鮮甜醬蟹滋味一次在口中併發，加辣椒絲後更能提味，這道來如嬌 花膠雞鍋物必點!

海膽XO醬乾拌麵(+NT240)

奢華食材不手軟，拌麵居然有海膽，麵體有Q勁越嚼越香，鮮味海膽沖刷口腔鮮氣十足。

柴魚紅蔥雞油飯(+NT50)

古早味台式紅蔥雞油飯，外圍卻是日式柴魚片，有著清新蔥香和溫和煙燻柴魚香，一口一口飯香四溢。

甜點-愛玉山粉圓

最後甜點冰涼清順山粉圓，滑溜沒有過多甜味，轉換一下剛剛各種鮮香酸辣甜鹹很是舒爽。

台北火鍋 如嬌 花膠雞．鍋物菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

位於信義安和站附近的如嬌 花膠雞鍋物 仁愛二店，交通便利適合家人朋友聚餐，雖然乍看之下價位比較高一點，但招牌黃金花膠雞湯鍋滿滿膠原蛋白營養滋補，食材新鮮奢華真材實料，吃一鍋可抵10片面膜，簡直就是最強食補，跟姐妹一起吃火鍋變漂亮也不為過。如嬌 花膠雞鍋物有專人桌邊服務，還有跟玥沐聯名的超強韓式醬蟹，台北火鍋高級推薦給軟絲們啦。如嬌 花膠雞．鍋物一樣收錄在軟西的台北火鍋推薦中。

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如嬌 花膠雞．鍋物 民權一店 ✓如嬌 花膠雞．鍋物地址：台北市中山區民權東路三段60巷9號(地圖點我) ✓如嬌 花膠雞．鍋物交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)中山國中站 ✓如嬌 花膠雞．鍋物電話：02-25094588 ✓如嬌 花膠雞．鍋物營業時間：一到五17:00-23:30、六日12:00-23:30

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