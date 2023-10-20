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台北火鍋名店「如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店」台北火鍋高級雞湯推薦 - 軟西，遊記

2023-10-20 20:22:58 軟西，遊記 人氣：111
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軟西，遊記

發表篇數：456篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店
phone02-2701-7777
place台北市大安區仁愛路四段300巷10弄12號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

去年年底才在中山國中站附近開幕的如嬌 花膠雞鍋物，甫開幕便躍身台北火鍋名店之一，招牌黃金花膠雞湯鍋滿滿膠原蛋白營養滋補，富含女孩們養顏美容最愛的膠質、鈣、鐵等，被譽為吃得會變美的火鍋店，吃一鍋可抵10片面膜。這次如嬌 花膠雞鍋在信義安和站附近新開幕二店，一樣有各種新鮮奢華食材，除了有專人桌邊服務，還有跟玥沐聯名的韓式醬蟹，台北火鍋高級推薦給軟絲們。如嬌 花膠雞．鍋物一樣收錄在軟西的台北火鍋推薦中。

歡迎追蹤軟西FB/IG/LINE

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▻原文:台北火鍋高級推薦》如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

台北火鍋 如嬌 花膠雞．鍋物用餐環境

新開幕的如嬌 花膠雞鍋物 仁愛二店，從信義安和站走過來約5分鐘交通方便，紅通通喜洋洋燈籠錯落懸掛，搭配盛開桃花造景，整體古色古香中式氛圍中又帶了點少女粉嫩，光是店外觀就吸引不少東區辣妹駐足打卡。

有別於如嬌 花膠雞鍋物一店比較開放式的用餐空間，二店大多是有隔間的包廂感，用餐比較隱密，閨蜜朋友聚餐不用怕被打擾，也相當適合人數比較多的家庭聚餐。

上次軟西吃過台北火鍋約會滿適合的二本松涮涮屋如嬌除了約會吃大餐，還能養顏美容，這麼頂級的保養聖品鐵定要帶情人來滋補一番的吧!

如嬌 花膠雞鍋物也是數一數二台北火鍋 訂 位困難的店，雖然可以線上訂位，但熱門用餐期間也是一位難求，建議想吃的軟絲們先訂位以免向隅。

如嬌 花膠雞鍋物還有2間包廂，VIP圓桌包廂可容納12-14人，低消為NT10000，MVP圓桌包廂可容納10-12人，低消為NT10,000，兩間包廂可打通使用，包廂不開放線上訂位，想要比較有隱私性用餐可電話或私訊粉專及IG預約。

台北火鍋 如嬌 花膠雞．鍋物美食介紹

金屋藏嬌雙人套餐(NT980)

黃金花膠雞湯鍋(有玉米雞NT3200、無玉米雞NT2200)

如嬌 花膠雞鍋物招牌黃金花膠雞湯使用玉米雞、干貝、金華火腿等熬煮準備時長長達2天，看看這一整隻奢華的黃金雞，打開鍋蓋的那一剎那我都覺得要發出小當家的食物聖光了(誤，號稱吃玉米長大的雞肉質呈現漂亮金黃色，如嬌 花膠雞鍋物用心將最好的湯底呈現給來想好好滋補的人客。

濃稠濃郁滿滿膠質呈現漂亮的金黃色澤，單喝一口在唇上抹上一綹黏厚甜香，抿抿嘴搭配新鮮食材十分潤順，尤其雞肉竟然還有去骨服務，來如嬌 花膠雞鍋物簡直大爺般待遇，絲絲雞肉嫩口皮滑，三五好友分食份量剛剛好。

加購黃金花膠(NT880)

如嬌 花膠雞鍋物榮登台北特色火鍋原因之一，莫過於用了滿滿的「花膠」當作湯底，軟西還第一次看到花膠本人，原來長這副模樣XD。

花膠其實是鮑、參、翅、肚的魚肚或魚鰾，如嬌 花膠雞鍋物選用價值不斐野生鱸魚鰾，裡頭富含滿滿膠原蛋白、鈣、鐵等，對女生美顏好處多多的元素，也難怪如嬌盛傳「喝一碗花膠抵敷十片面膜」的名言，簡直就是愛美女生的食補好朋友呀!

這個滿滿膠質真的沒在開玩笑，一般火鍋才放一下會浮一層油，如嬌的則是馬上就變成黏稠膠質感，最浮誇的軟西外帶回家的湯底，隔天拿出來整個變一塊果凍QQ超彈，用湯匙敲打還會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ晃動，可見如嬌完全真材實料!

小女子黃金泡菜(NT88)

脆口略帶酸甜的泡菜，吃來清爽開胃。

聚寶綜合鮮蔬盆

如嬌 花膠雞鍋物蔬菜盤真的就像聚寶盆一樣滿出來，都是蔬菜原型沒有人工食品，最棒的是還有專人桌邊服務下鍋，人客只要專心吃鍋就可以啦。

Prime板腱牛肉(半份)

油花適中的板腱吃起來依舊柔嫩甘甜，薄嫩牛肉吸飽豐厚雞湯多了股濃郁香氣，散在口中絲毫不膩!

手切嚴選松板豬(半份)

擺成玫瑰花的松板豬不僅美觀還份量十足，雖然肉味比較清淡一點，但怕豬腥味的朋朋完全不用擔心，肉質有彈勁Q口。

手打澎湖鮮花枝滑

這個花枝滑上面還有滿滿蝦卵，看著如嬌 花膠雞鍋物服務人員熟練挖成球狀下鍋，邊吃得到逼逼波波蝦卵，還有Qㄉㄟˋㄉㄟˋ花枝塊，超彈牙滿滿海鮮香嚼勁!

嬌麻炸雞腳踝

第一次吃到雞腳踝超特別，咬著很帶口感外層顆粒狀酥脆，裡頭竄出點點麻辣鹹香痛感刺激味蕾，也很像雞軟骨的那股彈度，完全軟西心頭好。

如癡如醉如嬌醉雞卷

用花雕酒&紹興酒泡一天入味，有著迷人酒香，不過份濃厚嗆鼻反而帶淡淡細緻中藥材香甜，醉雞皮晶瑩剔透搭上涼嫩緊實雞肉，我都懷疑這個醉雞是不是也喝花膠雞鍋長大，不然肉怎麼那麼吹彈可破!

泰式傲嬌魚皮(NT168)

爽口魚皮搭上泰式常見的檸檬、香茅等提味，吃起來酸爽解膩。

小女子辣油抄手(NT138)

飽滿渾厚抄手剛入口辣香四溢，被辣油逼出微微眼淚後隨即是薄皮肉鹹香的花椒辣感，這道超級涮嘴。

嬌炸芋香春捲(NT138)

芋香春捲裡頭是大甲檳榔心製成的芋泥，不過老實說吃得當下完全不覺得是芋頭，反而被乾爽酥香餅皮圈粉，咬起來ㄎㄠㄎㄠ作響。

經典生醃醬蟹佐松露(NT699)

除了以上厲害的熟食、小菜、鍋物等，如嬌 花膠雞鍋物居然還跟知名韓式醬蟹品牌「玥沐」聯名，推出這道經典生醃醬蟹佐松露，這也是柯軟第一次吃醬蟹，看到這隻螃蟹滿滿蟹膏口水都快流下來啦。

一樣有桌邊服務，先將醬蟹蟹膏刮下，再把飯捏成壽司狀，包入海苔放上醬蟹和松露醬，可做辣或不辣兩種，包好後的醬蟹壽司根本就是海鮮控會瘋掉的極品，不用飛韓國可以在如嬌 花膠雞鍋物吃到醬蟹太幸福啦。

一口吞下鋪天蓋地的鮮味席捲而來，濃郁鹹香松露和滑口鮮甜醬蟹滋味一次在口中併發，加辣椒絲後更能提味，這道來如嬌 花膠雞鍋物必點!

海膽XO醬乾拌麵(+NT240)

奢華食材不手軟，拌麵居然有海膽，麵體有Q勁越嚼越香，鮮味海膽沖刷口腔鮮氣十足。

柴魚紅蔥雞油飯(+NT50)

古早味台式紅蔥雞油飯，外圍卻是日式柴魚片，有著清新蔥香和溫和煙燻柴魚香，一口一口飯香四溢。

甜點-愛玉山粉圓

最後甜點冰涼清順山粉圓，滑溜沒有過多甜味，轉換一下剛剛各種鮮香酸辣甜鹹很是舒爽。

台北火鍋 如嬌 花膠雞．鍋物菜單

「未滿十八歲者禁止飲酒」「開車不酒駕，酒後不開車」

如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

位於信義安和站附近的如嬌 花膠雞鍋物 仁愛二店，交通便利適合家人朋友聚餐，雖然乍看之下價位比較高一點，但招牌黃金花膠雞湯鍋滿滿膠原蛋白營養滋補，食材新鮮奢華真材實料，吃一鍋可抵10片面膜，簡直就是最強食補，跟姐妹一起吃火鍋變漂亮也不為過。如嬌 花膠雞鍋物有專人桌邊服務，還有跟玥沐聯名的超強韓式醬蟹，台北火鍋高級推薦給軟絲們啦。如嬌 花膠雞．鍋物一樣收錄在軟西的台北火鍋推薦中。

▻原文:台北火鍋高級推薦》如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※ 

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如嬌 花膠雞．鍋物 仁愛二店

✓如嬌 花膠雞．鍋物地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄12號(地圖點我)

✓如嬌 花膠雞．鍋物交通：捷運淡水信義線(R線、紅線)信義安和站

✓如嬌 花膠雞．鍋物電話：02-27017777

✓如嬌 花膠雞．鍋物營業時間：一到五17:00-23:30、六日12:00-23:30

✓如嬌 花膠雞．鍋物臉書粉絲團如嬌 花膠雞．鍋物 FB

✓備註：可線上訂位、可刷卡、有包廂

如嬌 花膠雞．鍋物 民權一店

✓如嬌 花膠雞．鍋物地址：台北市中山區民權東路三段60巷9號(地圖點)

✓如嬌 花膠雞．鍋物交通：捷運文湖線(BR號線、棕色線)中山國中站

✓如嬌 花膠雞．鍋物電話：02-25094588

✓如嬌 花膠雞．鍋物營業時間：一到五17:00-23:30、六日12:00-23:30

▻合作請洽：[email protected]

▻歡迎追蹤軟西◅

  

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如嬌 花膠雞．鍋物可以訂位嗎?

如嬌 花膠雞．鍋物可以線上訂位、電話或私訊訂位，建議訂位。

如嬌 花膠雞．鍋物包廂低消多少?

如嬌 花膠雞．鍋物仁愛二店VIP圓桌包廂可容納12-14人，低消為NT10000，MVP圓桌包廂可容納10-12人，低消為NT10,000，兩間包廂可打通使用。包廂不開放線上訂位，可電話或私訊粉專及IG預約。



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軟西，喜歡美食喜歡旅行喜歡飛機喜歡台灣，喜歡吃喜歡玩喜歡笑。高雄成長北上求學就業的熱情港都人，明明是師範體系卻不誤正業，之前曾擔任某報寫手，也去過充滿橘色、鬱金香以及大麻的荷蘭交換過。現在因為小綠綠工作關係比較可以走訪世界各地，希望大家還喜歡軟西介紹的美食或玩耍景點，喜歡的話就跟軟西一起看世界去旅行吃美食吧！ 合作邀稿請洽puddingann@gmail.com 或是私訊軟西囉:)

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