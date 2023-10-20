【阿鴻知高飯鱸魚湯】
HELLO PEOPLE I'M FINN
身為台北人，第一次來到廣州街探險應該不會說不過去吧XDD
這次中午就來走走逛逛~
走著走著就被香氣四溢的滷香味以及熱情招呼的店員給吸引啦
喜歡一進店時感受到的親切感啊~
▼入座前瞧瞧滿滿的台味~
害我等等點餐畫單時陷入久久無法自拔的選擇障礙@@
▼位在萬華廣州街夜市裡的阿鴻知高飯鱸魚湯
每天固定清潔消毒，用餐環境無疑慮
▼創立至今已經50年的阿鴻知高飯鱸魚湯
豬肉每天直送、魚肉現殺現煮
一如既往地堅持，就只為了對美味的絕對呈現（握拳貌）
我超佩服可以始終如一的老店
而且店家還是24小時營業！
傳統古早味，隨時可回味~
▼阿鴻知高飯鱸魚湯菜單一覽
吃飯吃麵通通有，再來一碗熱湯暖身喔
▼隨便點就是一整桌XDD
阿鴻知高飯鱸魚湯吃貨模式 斯搭斗啦~
🔸豬腳飯 $90元
堅持使用每天直送的溫體豬
為了重現傳統原味，
阿鴻知高飯採用古早又繁瑣的煮法
先凍再煮、小火慢燉、滷至精隨，
喔吼吼~看看那Q彈的皮~
吃起來是會嘴巴黏黏的膠質滿滿
我覺得最厲害的是完全沒有豬羶味！！！
真的是外層軟Q、內裡瘦而不柴的絕對享受
▼一口豬腳、一口筍絲
古早傳統味，真的好對味
最佳偷飯賊，就屬這一味
🔸排骨飯 $90元
先炸後滷的排骨，
外層麵衣保有一點炸後的脆感、也帶著熬煮後的軟嫩入味
最後撒上黑胡椒添滋味，
店家的炸排骨也是一絕的推薦！
🔸鱸魚湯 $110元
幾乎每一位進來的客倌都有點上一碗的鱸魚湯
使用的的是每天現殺現煮、新鮮無法擋的鮮魚兒~
鱸魚肉質緊實又細緻，
湯頭是最經典的薑絲、青蔥提味
清爽不油膩，加上鮮魚兒本身的自然鮮美味
看似簡單一碗湯，新鮮關鍵少不了
🔸原汁排骨湯 $90元
大骨熬製的湯頭喝起來非常的甘與甜~
蘿蔔大塊且多汁入味，
加上主角排骨軟嫩又好咬，
一咬即與骨頭分離、是不沾手的討喜
小菜Part：
🔸滷白菜 $60元
🔸筍絲 $40元
🔸油豆腐 $25元
白菜滷的鮮甜來自食材的堆疊，
簡單滋味、讓人回味；
多汁的油豆腐淋上微辣的醬汁
搭配筍絲配飯，絕對是扒飯停不下來的下飯好夥伴！
🔸蒜泥白肉 $80元
🔸肉皮 $40元
阿鴻知高飯鱸魚湯除了滷功了得之外，
食材的新鮮也在川燙小菜裡的霸氣體現
肉嫩肉鮮無腥味，
醬汁濃郁有夠味
50年不變的古早味
絕對推薦你來品味
Enjoy Life
📍阿鴻知高飯鱸魚湯
🏠地址：台北市萬華區廣州街245-1號
🚉交通：捷運板南線【龍山寺站】
☎️電話：02 2336 1127
🕘營業時間：24小時營業