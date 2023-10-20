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【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味24小時不打烊║萬華魯肉飯、萬華知高飯、萬華美食推薦、萬華小吃、廣州街美食、萬華鱸魚湯

2023-10-20 21:00:54 芬恩Finn 人氣：227
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窩客好文

芬恩Finn

發表篇數：545篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 萬華區

造訪商家：阿鴻知高飯．鱸魚湯
phone02-2336-1127
place台北市萬華區廣州街245之1號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

【阿鴻知高飯鱸魚湯】

HELLO PEOPLE 【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2 I'M FINN

身為台北人，第一次來到廣州街探險應該不會說不過去吧XDD

這次中午就來走走逛逛~

走著走著就被香氣四溢的滷香味以及熱情招呼的店員給吸引啦

喜歡一進店時感受到的親切感啊~

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

▼入座前瞧瞧滿滿的台味~

害我等等點餐畫單時陷入久久無法自拔的選擇障礙@@

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

▼位在萬華廣州街夜市裡的阿鴻知高飯鱸魚湯

每天固定清潔消毒，用餐環境無疑慮

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

▼創立至今已經50年的阿鴻知高飯鱸魚湯

豬肉每天直送、魚肉現殺現煮

一如既往地堅持，就只為了對美味的絕對呈現（握拳貌）

我超佩服可以始終如一的老店

而且店家還是24小時營業！

傳統古早味，隨時可回味~

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

阿鴻知高飯鱸魚湯菜單一覽

吃飯吃麵通通有，再來一碗熱湯暖身喔

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

▼隨便點就是一整桌XDD

阿鴻知高飯鱸魚湯吃貨模式 斯搭斗啦~

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

🔸豬腳飯 $90元

堅持使用每天直送的溫體豬

為了重現傳統原味，

阿鴻知高飯採用古早又繁瑣的煮法

先凍再煮、小火慢燉、滷至精隨，

喔吼吼~看看那Q彈的皮~

吃起來是會嘴巴黏黏的膠質滿滿

我覺得最厲害的是完全沒有豬羶味！！！

真的是外層軟Q、內裡瘦而不柴的絕對享受

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

相片 2023-10-18 09 49 31.gif

 

▼一口豬腳、一口筍絲

古早傳統味，真的好對味

最佳偷飯賊，就屬這一味

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

🔸排骨飯 $90元

先炸後滷的排骨，

外層麵衣保有一點炸後的脆感、也帶著熬煮後的軟嫩入味

最後撒上黑胡椒添滋味，

店家的炸排骨也是一絕的推薦！

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

🔸鱸魚湯 $110元

幾乎每一位進來的客倌都有點上一碗的鱸魚湯

使用的的是每天現殺現煮、新鮮無法擋的鮮魚兒~

鱸魚肉質緊實又細緻，

湯頭是最經典的薑絲、青蔥提味

清爽不油膩，加上鮮魚兒本身的自然鮮美味

看似簡單一碗湯，新鮮關鍵少不了

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

🔸原汁排骨湯 $90元

大骨熬製的湯頭喝起來非常的甘與甜~

蘿蔔大塊且多汁入味，

加上主角排骨軟嫩又好咬，

一咬即與骨頭分離、是不沾手的討喜

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

小菜Part：

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2


 

🔸滷白菜 $60元

🔸筍絲 $40元

🔸油豆腐 $25元

白菜滷的鮮甜來自食材的堆疊，

簡單滋味、讓人回味；

多汁的油豆腐淋上微辣的醬汁

搭配筍絲配飯，絕對是扒飯停不下來的下飯好夥伴！

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

🔸蒜泥白肉 $80元

🔸肉皮 $40元

阿鴻知高飯鱸魚湯除了滷功了得之外，

食材的新鮮也在川燙小菜裡的霸氣體現

肉嫩肉鮮無腥味，

醬汁濃郁有夠味

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

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【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

50年不變的古早味

絕對推薦你來品味【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

Enjoy Life【萬華美食】阿鴻知高飯鱸魚湯 x 50年不變的古早味，美味2

 

 

📍阿鴻知高飯鱸魚湯

🏠地址：台北市萬華區廣州街245-1號

🚉交通：捷運板南線【龍山寺站】

☎️電話：02 2336 1127

🕘營業時間：24小時營業

 

文章標籤

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