從Coftail開始試營運的時候就一直很想預約

結果一陣忙碌後發現已正式開幕

找了個週末下午過5點的時間造訪成功入店

門口的Logo簡單線條非常巧妙融合C跟T的字母

又很像是月亮漂浮的意象非常有趣

酒咖顧名思義既有原本Coffee space的好喝自家烘焙咖啡

更有著主理人們想更發揮創意的調酒

明亮的銀色金屬桌面搭配溫暖的木質桌櫃意外好看

壁櫃上收藏的滿滿酒單真的很強大

店裡角落更有著醞釀我最愛的冰滴咖啡的咖啡壺

不過我個人最感興趣的是純白色鑲霧金框的咖啡機

要不是要價不斐真的很想收藏

店裡的工作人員不僅具備咖啡跟酒類的專業知識

更是友善熱情非常願意一一講解菜單

聊天中獲得許多咖啡相關資訊感覺自己也成長了

手沖咖啡可以從櫃檯的單品豆中自由選擇

Coftail的豆單介紹特別用了精緻的插畫表達風味

非常有氣質格外精緻

咖啡菜單中有豐富度數一數二的1+1組合

更有比較少見的愛爾蘭跟康寶藍選項

甜點清單也非常豐盛

招牌的達克瓦茲口味不一定每天都有以打勾為準

大人系的Coftail最吸引我的就是各種以咖啡創作的調飲

更有不少經典調酒適合放鬆

盡情點了各種我喜歡的食物跟咖啡

有種辛苦獲得了獎賞的感覺

提拉米蘇 TWD160

提拉米蘇我個人給滿分

馬斯卡彭綿密入口即化

輕盈幾乎沒有存在感如雲朵一般

奶味濃郁但又不會顯膩

手指餅乾浸濕的程度保留了濕潤跟中間層

但仍能吃到蓬鬆的口感很優秀

頂部撒上了有點像蛋捲皮的薄餅碎片口感有趣

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

Coftail非常用心運用了三種酒款

每一口都有濃郁的酒香但又很順融合在整個甜點內不會失焦

真的是我目前吃過酒味最符合我的愛好的提拉米蘇

原本只有一店有的菜單現在終於二店不定期會成為隱藏菜單出沒

冰滴咖啡 TWD150

這次喝到的是衣索比亞街邊圖水洗豆

多了酒香韻味甘味明確果酸明亮

冰塊稍微融化後會更輕盈一點

(友善提醒：酒後不開車，安全有保障 、未滿18歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康，淺嘗即可)

春分 TWD300

以梅酒基底跟冷萃加上黑莓

泡沫有著清雅的玉蘭花香

真的很像是粉嫩的春天在口中報到

梅酒跟咖啡第一次這麼和諧不衝突

入口先有梅酒的甘甜酒香

尾韻則是深沉咖啡味

冷萃是哥倫比亞的豆子層次細膩

實在是一杯宛如協奏曲般纖細溫柔的調飲

達克瓦茲 兩入 TWD170

Coftail的達克瓦茲口味多變很有特色

如果跟我一樣超愛這款點心的話一次選兩種口味會比單點一顆平均下來便宜一些

餅皮外酥內軟綿很紮實但又不會乾澀

甜度剛好有著杏仁堅果香

金萱茶口味茶味濃郁微苦回甘

加入果乾多了一層輕巧的口感跟酸甜

名字很富貴的貴妃是荔枝口味

香氣很濃郁鮮明

清新口感更甜一些感覺很少女

神奇的是雖然餡料都是奶油餡卻完全不膩

冰涼感有點像奶霜冰淇淋的滑順

忍不住加點其他口味一網打盡

外帶回家的達克瓦茲都有個別包裝

小標籤註明口味讓人不會吃錯

經典鹽之花奶油味道我自己覺得是四款甜度最高

奶油的口感柔順甜中帶點微鹹

芒果優格有著超度假的命名芭提雅的夕陽

內餡中間還有著芒果果肉令人驚喜就像夕陽的具體化

口味完全清爽很夏日

整體芒果香味超級濃郁

實在太滿意Coftail的體驗讓我隔不久立刻又去拜訪了元祖一號店Coffee Space

整體比較我自己更愛Coftail經典跟創意兼具創作的各種美味

即使路途遙遠也是我會頻頻回訪的好店

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/09/10

花費: TWD950(達克瓦茲x4+冰滴咖啡+春分+提拉米蘇各1)

Coftail by Coffee Space

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13:00-20:00

公休日: 週一至週四

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: No

有無限時: Yes (客滿2小時)

低消限制: Yes (每人一杯飲品)

多元支付: 可 (LINE PAY)

可否訂位: 否

地址: 〒 104 台北市中山區中山北路三段55巷12號

電話: 0937-258-026



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