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全台北唯一高空飯店式宴會廳，絕美自然光、晚上氣氛城市景，新潮西式餐點料理，超便利的西式婚禮婚宴會館 | 【台北 萬華區】格萊天漾大飯店 Great Skyview

2023-10-21 01:42:17 安妮 Anny 人氣：101
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：514篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：格萊天漾大飯店 Great Skyview
phone02-2338-3366
place台北市萬華區艋舺大道101號
作者本次評價：
4.90
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 1.jpeg

其實比起傳統中式，我個人更嚮往華麗的西式

格萊天漾無論是菜色、環境都很符合我的期待❤️

白天採光超好，還能看見窗外的高樓景色，晚上台北的城市夜景更是有氣氛

 

 

格萊天漾大飯店 Great Skyview 環境

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 2.jpg

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 21.jpeg

格萊天漾大飯店 Great Skyview是全台北唯一高空飯店式宴會廳

在萬華車站東出口上方12-16樓，緊鄰火車、捷運，交通超方便！

最頂樓16樓擁有台北婚宴場地少見的高空證婚空間

在絕美的空中花園，絕對讓你擁有一個難忘的證婚

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 7.jpg

格萊天漾12樓共有四個宴會廳，宴會廳命名是延續周邊鄰里的意涵

對應艋舺在地信仰青山王（青山里）、日治時期地名綠町（綠堤里）等，帶有文化的韻味

廊道設置婚宴專屬的Candy bar，有多種可口的小點心

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 8.jpg

但最引人注目的還是這面迎賓香檳牆，比起常見的打卡背板

香檳牆的設計更吸睛、大家都想要在這裡打卡拍一張

 

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 23.jpeg

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 11.jpg

當天還有搖搖鈴的驚喜小活動，整點時搖一搖牆上的鈴鐺

洞口就會遞出一隻鮮花，並附上一張籤運小卡

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 22.jpeg

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 6.jpg

這次的手作體驗是在格萊天漾的花語廳，製作乾燥花書籤

大片落地窗景、明亮廳房，讓大家有種「家」的感覺

很適合安排中西式儀式廳、迎賓雞尾酒會、收禮接待區

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 9.jpg

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 10.jpg

青山廳和綠意廳可連通，最大容納中式喜宴 7 桌或西式喜宴 56 位

澄淨的廳房、空間色塊大量留白，擁有多種的可能性

配上淡淡的藍綠色桌椅、粉色桌花，帶有典雅高貴的感覺

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 3.jpg

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台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 14.jpg

活動主廳是雲詠廳，270 度 L 型落地窗設計，全室挑高無樑柱搭配台北城西高空窗景

白天擁有絕美自然採光、晚上則是點點燈光的城市景

最大容納中式喜宴 6 桌或西式喜宴 68 位，整體是莫蘭迪蘭牆面、撞色塊織紋地毯

和青山、綠意廳不同，改以現代時尚的簡約質感

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 19.jpg

當天還有玩一個小小搶答活動，高彩度流明投影、專業進口頂級音響設備，增添現場氣氛

 

 

格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴桌菜

煙燻鴨胸脆瓜船/松露奶油魔鬼蛋/蜜瓜帕瑪火腿/蘇格蘭燻鮭魚盤/低脂雞胸蔬果串/寶島鳳梨鮮蝦船

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格萊天漾的團隊皆來自全台五星級飯店，行政主廚張建文師傅更有超過 25 年的資歷

所有餐點菜色、擺盤，都會讓你有種在高級西餐廳的錯覺

前菜就跳脫以往一小碟的開胃菜，更像是西餐的小點

我最愛的是松露奶油魔鬼蛋和蜜瓜帕瑪火腿

淡淡奶香、松露味和蛋香一次入口，豐富層次在嘴裡跳躍

沒想到哈密瓜的甜和帕瑪火腿的鹹香這麼搭！多汁的甜調和火腿鹹度，融在一起的甜鹹口感

 

 

蔓越莓小法麵包/黑裸麥麵包

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連麵包都好漂亮！細緻的孔洞鬆鬆軟軟又紮實

吃得到淡雅的麥香，與蔓越莓酸甜香氣，形成自然的氣息

 

 

海大蝦田園沙拉

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格萊天漾餐點並非使用傳統大型宴會的冷凍魚貨

而是用最新鮮的台灣在地食材打造！

大蝦口感Q彈鮮美，沙拉中還有小章魚等海鮮，能吃到最鮮甜的海味

 

 

本地金黃南瓜蛤蜊湯

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 17.jpg

平時不愛南瓜湯的人，也會喜歡上格萊天漾的金黃南瓜蛤蜊湯

濃郁的南瓜和蛤蜊鮮甜摻在一起，有清甜的南瓜香和海鮮甜度

兩者加在一起的香氣比起單純南瓜和奶味的組合，香氣更醇厚

 

 

北海道明太子海鮮貝殼麵

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格萊天漾還特別使用北海道空運的明太子、南非鮑魚等高級食材

蘊含些許炙燒香氣的干貝十分甜嫩！貝殼麵則是混入奶香與明太子味道

每口是紮實的麵香、奶味與Q彈顆粒感的明太子

 

 

爐烤美國牛小排

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爐烤美國牛小排採多道工序，運用各式香料醃製後熟成、煎封、低溫爐烤

因此表面帶點焦脆、肉汁都緊緊鎖在裡頭，味道超級濃郁，紮實又保有嫩口

 

 

特選甜點

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 25.jpg

甜點終於不再是冰棋淋和水果😂應該是栗子芋頭蒙布朗塔

綿密的芋泥、和底層脆脆的塔皮，香氣豐沛、甜度滿剛好的

 

台北 萬華區 格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴會館 24.jpeg

很多西式的婚宴會館都在較偏遠的位置，賓客都很難抵達

但格萊天漾座落在交通便利的萬華車站，火車、捷運都很方便

菜色跳脫傳統概念，以新潮的西餐料理為主軸，享受優雅的用餐體驗

格萊天漾絕對是嚮往西式婚禮、菜色的新人的首選選擇

 

 

廠商資訊：

活動協辦｜WEDDINGS 新娘物語 https://www.weddings.tw/ 

平面攝影：SJ Wedding 鯊魚婚紗˙婚攝團隊 https://www.facebook.com/SJ.IamgeStudio/ 

佈置｜TIGER Wedding 泰格爾婚禮佈置 https://www.tiger-wedding.com.tw/ 

樂團｜賀本音樂設計 https://www.urban.com.tw/about 

主持｜成家婚禮顧問 W to H https://wtoh.com.tw/ 

 

 

 

 

文章標籤

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安妮 Anny

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是個吃貨女孩❤️以下都是我的不客觀美食紀錄 合作邀約私訊FB、IG小盒子或寄mail

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