其實比起傳統中式，我個人更嚮往華麗的西式

格萊天漾無論是菜色、環境都很符合我的期待❤️

白天採光超好，還能看見窗外的高樓景色，晚上台北的城市夜景更是有氣氛

格萊天漾大飯店 Great Skyview 環境

格萊天漾大飯店 Great Skyview是全台北唯一高空飯店式宴會廳

在萬華車站東出口上方12-16樓，緊鄰火車、捷運，交通超方便！

最頂樓16樓擁有台北婚宴場地少見的高空證婚空間

在絕美的空中花園，絕對讓你擁有一個難忘的證婚

格萊天漾12樓共有四個宴會廳，宴會廳命名是延續周邊鄰里的意涵

對應艋舺在地信仰青山王（青山里）、日治時期地名綠町（綠堤里）等，帶有文化的韻味

廊道設置婚宴專屬的Candy bar，有多種可口的小點心

但最引人注目的還是這面迎賓香檳牆，比起常見的打卡背板

香檳牆的設計更吸睛、大家都想要在這裡打卡拍一張

當天還有搖搖鈴的驚喜小活動，整點時搖一搖牆上的鈴鐺

洞口就會遞出一隻鮮花，並附上一張籤運小卡

這次的手作體驗是在格萊天漾的花語廳，製作乾燥花書籤

大片落地窗景、明亮廳房，讓大家有種「家」的感覺

很適合安排中西式儀式廳、迎賓雞尾酒會、收禮接待區

青山廳和綠意廳可連通，最大容納中式喜宴 7 桌或西式喜宴 56 位

澄淨的廳房、空間色塊大量留白，擁有多種的可能性

配上淡淡的藍綠色桌椅、粉色桌花，帶有典雅高貴的感覺

活動主廳是雲詠廳，270 度 L 型落地窗設計，全室挑高無樑柱搭配台北城西高空窗景

白天擁有絕美自然採光、晚上則是點點燈光的城市景

最大容納中式喜宴 6 桌或西式喜宴 68 位，整體是莫蘭迪蘭牆面、撞色塊織紋地毯

和青山、綠意廳不同，改以現代時尚的簡約質感

當天還有玩一個小小搶答活動，高彩度流明投影、專業進口頂級音響設備，增添現場氣氛

格萊天漾大飯店 Great Skyview 婚宴桌菜

煙燻鴨胸脆瓜船/松露奶油魔鬼蛋/蜜瓜帕瑪火腿/蘇格蘭燻鮭魚盤/低脂雞胸蔬果串/寶島鳳梨鮮蝦船

格萊天漾的團隊皆來自全台五星級飯店，行政主廚張建文師傅更有超過 25 年的資歷

所有餐點菜色、擺盤，都會讓你有種在高級西餐廳的錯覺

前菜就跳脫以往一小碟的開胃菜，更像是西餐的小點

我最愛的是松露奶油魔鬼蛋和蜜瓜帕瑪火腿

淡淡奶香、松露味和蛋香一次入口，豐富層次在嘴裡跳躍

沒想到哈密瓜的甜和帕瑪火腿的鹹香這麼搭！多汁的甜調和火腿鹹度，融在一起的甜鹹口感

蔓越莓小法麵包/黑裸麥麵包

連麵包都好漂亮！細緻的孔洞鬆鬆軟軟又紮實

吃得到淡雅的麥香，與蔓越莓酸甜香氣，形成自然的氣息

海大蝦田園沙拉

格萊天漾餐點並非使用傳統大型宴會的冷凍魚貨

而是用最新鮮的台灣在地食材打造！

大蝦口感Q彈鮮美，沙拉中還有小章魚等海鮮，能吃到最鮮甜的海味

本地金黃南瓜蛤蜊湯

平時不愛南瓜湯的人，也會喜歡上格萊天漾的金黃南瓜蛤蜊湯

濃郁的南瓜和蛤蜊鮮甜摻在一起，有清甜的南瓜香和海鮮甜度

兩者加在一起的香氣比起單純南瓜和奶味的組合，香氣更醇厚

北海道明太子海鮮貝殼麵

格萊天漾還特別使用北海道空運的明太子、南非鮑魚等高級食材

蘊含些許炙燒香氣的干貝十分甜嫩！貝殼麵則是混入奶香與明太子味道

每口是紮實的麵香、奶味與Q彈顆粒感的明太子

爐烤美國牛小排

爐烤美國牛小排採多道工序，運用各式香料醃製後熟成、煎封、低溫爐烤

因此表面帶點焦脆、肉汁都緊緊鎖在裡頭，味道超級濃郁，紮實又保有嫩口

特選甜點

甜點終於不再是冰棋淋和水果😂應該是栗子芋頭蒙布朗塔

綿密的芋泥、和底層脆脆的塔皮，香氣豐沛、甜度滿剛好的

很多西式的婚宴會館都在較偏遠的位置，賓客都很難抵達

但格萊天漾座落在交通便利的萬華車站，火車、捷運都很方便

菜色跳脫傳統概念，以新潮的西餐料理為主軸，享受優雅的用餐體驗

格萊天漾絕對是嚮往西式婚禮、菜色的新人的首選選擇

廠商資訊：

活動協辦｜WEDDINGS 新娘物語 https://www.weddings.tw/

平面攝影：SJ Wedding 鯊魚婚紗˙婚攝團隊 https://www.facebook.com/SJ.IamgeStudio/

佈置｜TIGER Wedding 泰格爾婚禮佈置 https://www.tiger-wedding.com.tw/

樂團｜賀本音樂設計 https://www.urban.com.tw/about

主持｜成家婚禮顧問 W to H https://wtoh.com.tw/

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