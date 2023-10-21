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食記 - 高雄 旗山區 義大利披薩旗山 - Pizza QiShan

2023-10-21 10:42:47 湯小君 人氣：114
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窩客好文

湯小君

發表篇數：58篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 旗山區

造訪商家：義大利披薩旗山 - Pizza QiShan
place高雄市旗山區中山路78號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.00
CP值
4.00
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逛街途中因為迷路 卻意外找到一家披薩攤 (*´艸`*)

小巷的住宅前上面掛著義大利披薩招牌 還有一個外國小哥在貨車前忙活

 

於是我們吃貨嗅覺立刻啟動 !!◕∀◕!!

直接上前詢問營業時間跟地點 沒想到小哥中文非常流利 

(其實我們在買雞蛋糕時 就看到他們一家人去藥局買藥 老頭子那時就發現他們應該是義大利人啦)

又剛好得知今天有營業 起司控我馬上拖著老頭子衝過去買啦~ 

 

以下是營業時間和地點:

 

ᕕ ( ᐛ ) ᕗ ᕕ ( ᐛ ) ᕗ ᕕ ( ᐛ ) ᕗ

 

星期四旗山老街->旗山老街7-11對面 中山路78號前

星期五美濃夜市->查不到相關資料 請各位自行查詢所在攤位囉 (╥﹏╥)

 

ᕕ ( ᐛ ) ᕗ ᕕ ( ᐛ ) ᕗ ᕕ ( ᐛ ) ᕗ

 

這是一家人一起分工合作的小攤位

看不出來他們已經在這裡做了6年了

小哥解釋他們是因為要傳教 所以才來到這裡生活的

 

 

一看菜單

沒想到他們居然也賣起了夏威夷披薩 Σ(ﾟωﾟ)

 

小哥笑著說沒辦法

台灣人就是喜歡夏威夷口味 所以他們也只好入境隨俗啦

 

 

本來對披薩也不抱太大期待 

因為看到的時候 店家是用類似電烤爐的小台機器 一張一張的在烘烤

總覺得就該要有窯燒跟在空中拋披薩皮才有那味？

事後證明我錯啦 (´ー`)

 

我們叫了瑪格麗特 培根 辣臘腸口味

整體的味道是偏鹹 口味可以綜合選 

也可以買一整張吃個過癮 (我也想 可是老了只能認命)

要不是因為我們有太多東西要吃 我覺得味道也不遜於外面連鎖店喔 (ゝ∀･)b

 

瑪格麗特

 

可惜少了羅勒

起司可能成本考量 所以都同一種口味??

 

培根

 

辣臘腸

 

不曉得他們家的橄欖是買什麼牌子？還是如何處理的？

我買到的橄欖罐頭總是會充滿濃濃的酒味 讓我們不是很喜歡

他們家的橄欖就只有淡淡橄欖味而已 連臭老頭都不排斥

 

*披薩容易冷掉 建議要重新加熱風味更棒！

 

加熱後熱騰騰一口咬下...

我的媽媽咪呀 இдஇ

這個披薩居然充滿起司奶香味~~~

 

外表看起來跟一般披薩沒什麼兩樣

但是味道就跟以前我們在歐洲小攤位 還有麵包店吃到的差不多耶 ( ♥д♥)

(我們沒有吃過什麼高級餐廳跟專業廚師做的口味 單純的個人食用感想唷)

 

披薩麵皮不油 袋子油油的應該是起司的緣故

餅皮本身帶點蓬鬆 韌性 咬勁

整體的味道偏鹹 味道上是足夠

 

可以嚐出蘑菇多汁口感 清香橄欖味 有點辣的鹹味臘腸

還有最重要的---份量十足的起司咀嚼咬勁!! 

這些統統組合起來就是一份美味的街頭小吃啦

 

個人評價是4顆星唷

 

**時間剛好的話 請一定要去買來品嚐看看唷**

 

 

 

這味道讓我想念起旅行的一切 

我們會努力能夠再次到義大利遊玩的 ｡ﾟヽ(´Д`)ﾉ ｡ﾟ

 

 

#披薩
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披薩 旗山 義大利披薩旗山 Pizza QiShan
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湯小君

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