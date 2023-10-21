這天特地來到新竹 餅咖BINGKA 品嚐 “煎餅果子” 。這是近幾年才開始在台灣流行的 特色小食/小點心。起源是大陸的天津。光聽名字可能會以為是甜點類的煎餅，不過它主要是鹹的口味。吃起來酥香唰嘴、非常美味。而且店家於2023/9/28才剛開幕不久，位置在新竹市西大路地下道上面的南門市場。整間店裝潢的很有感覺，既保留了原本部份的老建築風貌再加以裝潢成現代質感風。在這間店每個角落都能發現店家的小巧思！

餅咖BINGKA｜起源

餅咖的故事源於一家人的對美食熱情

擁有超過10年的餐飲經驗

也曾周遊列國品嚐各國美食

到處探索餐飲文化

最終選擇了在中式點心與西式咖啡來發揮巧思

結合傳統煎餅果子與精品咖啡

歡迎大家來品嚐中西合併的美味

（資料來源請點我）

餅咖BINGKA｜煎餅果子-店面外觀

位於西大路地下道上面南門市場

有很多間美味店家的一級戰場位置

這裡的每間店都很有特色

尤其是剛開幕不久的餅咖BINGKA

整間店的外觀及配色搭配

非常吸引目光

也讓我在這裡拍了不少照片

店家招牌

復古與新舊風味互相搭配的很不錯

尤其是煎餅果子這四個書法字寫得真好

餅咖BINGKA整間店與南門市場這裡的木造老建築搭配的很棒

像我們現在看到的所有裝潢

甚至是小看板到店家海報文宣

都是店家親自設計製作

像這種投入大量時間與心血的創作

真的讓人能感受到其中的辛苦與不簡單

每一個小地方都藏著店家的巧思與創意

餅咖BINGKA｜煎餅果子-菜單

煎餅果子目前共有3種口味

招牌經典、墨香起司、培根薯泥

咖啡則是很多種口味可以選擇

感覺都是不常見的口味

像是長黑美式、澳白、髒咖、餅咖某茶

來到這裡真的讓人處處充滿驚奇與期待

餅咖BINGKA｜煎餅果子-店內環境

一走進餅咖會覺得店面空間很清幽又精緻

店內每一處的裝潢、燈飾選用、文宣海報、各種店內器具都很細緻

就像是一間迷你縮小版咖啡廳

店內採挑高設計

大量的自然光照射進店內

讓人感覺很舒服沒有壓迫感

店內坪數不大

所以內用的空間也是比較迷你

就像照片看到的這樣

由幾張圓形椅子與2個小木桌組成的內用區或是等候區

可能也是因為店面坪數不大的關係

所以內用區這點是比較可惜的地方

店家的咖啡也是很厲害

來這裡一定要點來喝看看

一組煎餅果子跟一杯咖啡

就是完美組合

每一處都充滿驚喜與巧思

店內的海報

我覺得煎餅果子它的份量很剛好

都能滿足一餐的需求

如果對於煎餅果子還是充滿疑問的人

可以參考這張實物拍攝的海報

或是直接到新竹店內品嚐也可以

真的是吃過就會印象深刻

店內每個地方都有小驚喜

像這個是綠色植栽旁的小名片

竟然是 whosming

可愛中又帶點寫實的畫風讓人印象深刻

有興趣的朋友可以到它的官網選購書籍或商品

都是會讓人會心一笑的小物

關於 whosming

來自台灣

由插畫家、設計師 MiNG 成立的個人品牌

在咖啡店外帶紙杯上速寫咖啡師外貌的#mingscups系列作品

結合攝影、文字與插畫的創作

在全球咖啡界廣受好評

累積至今已經畫了超過300個杯子，30多個城市

餅咖BINGKA｜煎餅果子-製作過程

點好餐後

剛好看到店家正在製作煎餅果子

這是我第一次看到製作過程

原來一捲煎餅果子內有這麼多豐富的餡料

店家對煎餅果子的包法相當講究

期待讓所有的客人咬下第一口時

就能一次品嚐到所有食材在口中的多層美味

煎餅果子通常使用較濃稠的麵糊

大多成份來自於各種雜糧粉

口感紮實較堅軔

熱的時候吃有點脆脆硬硬的

冷的時候吃QQ的

很多人可能會覺得煎餅果子跟可麗餅會是一樣的東西

不過真的是非常不一樣

像菲姐本身不喜歡吃太甜的食物

所以就會比較喜歡煎餅果子

因為它鹹香酥脆、內容物又很多變化

超級喜歡

餅咖BINGKA｜煎餅果子-餐點分享

這天第一次造訪

所以菲姐選了安全牌的餐點來吃看看

煎餅果子-招牌經典口味

經典拿鐵

經典拿鐵

一喝就感覺到很濃郁的咖啡香氣與層次

啡的微苦味被牛奶的甜味和奶泡的輕盈質地給完美的平衡在一起

喝起來非常順口好喝

完全不輸星巴克的咖啡

煎餅果子-招牌經典口味

這是只有一份的份量

我們請店家切成2半

這樣比較好食用

如果是自己吃的話可以直接吃

不用切成2半

近距離的欣賞煎餅果子的外皮

就是這樣酥脆可口

外皮酥脆

呈現金黃色

為整份煎餅果子提供一種脆脆的口感

咬下去的時候能夠感受到美味的餅皮質地

還有內層豐富的餡料

一層又一層的餡料

每一口都能吃到餡料

吃起來是很驚喜的口感

當咬下去時

可以感受到煎餅果子柔軟的內在

與外皮酥脆的口感

這就是煎餅果子的魅力所在

而且越嚼越香

尤其熱熱吃的時候

整體滋味與口感就是一級棒

想不到第一次的煎餅果子嚐鮮體驗這麼棒

我只能說 餅咖BINGKA 真的很用心

對於每一份餐點跟咖啡都很認真

有來新竹玩的朋友

可以來吃看看

餅咖BINGKA｜煎餅果子-店家資訊

名稱：餅咖BINGKA｜煎餅果子

地址：新竹市東區西大路267號

營業時間：週一至週日06:00-18:00

公休日：週二

店家Instagram：https://www.instagram.com/bingka_2023/