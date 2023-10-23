只要你來不怕你吃不飽~台南這家「九鼎鍋」台南開元店，主打超平價個人小火鍋，20多種湯頭可以選擇，最低只要150元起!還可享自助吧肉燥飯、麻醬拌麵、沙茶意麵、炸甜不辣、薯條、爆米花、餅乾、汽水飲料、果汁、 咖啡機 、 冰淇淋、 霜淇淋，通通無限吃到飽!

光是飲料、汽水、果汁、茶類、咖啡奶茶種類就快要逼近三十種了，站在飲料吧前面有選擇障礙的人真的會大崩潰耶!小編推薦隱藏版吃法，點一鍋滿滿蛤蜊鍋250元，再到自助吧拿蔥花加爆，到自助吧拿肉燥飯、意麵跟蒸煮麵燙熟，DIY做成肉燥飯、麻醬拌麵((擔仔麵)、沙茶意麵，保證讓你吃飽又吃滿足，吃一鍋滿滿蛤蜊鍋鮮味滿滿，加三碗府城經典小吃居然只要花250元!是不是太超值了~

24 小時營業半夜也可以吃火鍋

「九鼎鍋」台南開元店，來自高雄小火鍋品牌，主打平價個人小火鍋，150元起就能吃到，自助吧也超狂，祭出了肉燥飯、炸物、餅乾、二十多種飲品、自煮麵食、爆米花、霜淇淋，補餐速度超快不怕你吃，重點是營業時間整整24小時，隨時想吃就能吃，是小資族與學生聚餐首選，也是月底的救星。

20 多種湯頭可選最低 150 元起自助吧吃到飽

「九鼎鍋」台南開元店，提供風味鍋16種湯頭可以選擇，最便宜只要150元附豬肉，加10元~50元可以升級雞肉、牛肉、豬五花、牛五花；另外還有臭臭鍋跟特色風味鍋的選項，光是鍋物的選擇就很多元，內用外帶都可以。

除鍋物外也有單點品項，除了海鮮拼盤要180元外，不管是肉片或是海鮮、火鍋料等，單項價格都沒有破百，熟食區的麻辣鴨血跟麻辣臭豆腐也是人氣必點。

▼麻辣臭豆腐，個人覺得口味還不錯，推薦大家可以點來吃。

小火鍋界超狂的自助吧

在平價小火鍋一片的廝殺中，我覺得「九鼎鍋」台南開元店，已經是目前超狂的自助吧了，光是飲料就有將近快要三十種口味，要選擇喝哪種小編來說真的很困難，連自煮麵都有好幾種。

醬料區蔥花也滿滿的，拿來加湯加肉燥飯是小編最喜歡的。

別再為了白飯吵架這裡肉燥飯直接吃到飽

不單單只有白飯吃到飽，「九鼎鍋」直接給你肉燥飯吃到飽，想吃幾碗都可以，小編最喜歡的吃法就是加上蔥花一起吃更美味。

炸物熟食餅乾免費吃

還沒上火鍋之前，自助吧大約就吃了六分飽，對小資族來說省荷包來這裡就對了。

炸物區跟餅乾、爆米花都是無限供應，品項每天會隨機更換，遇到人多被拿空了還可以請服務人員補，小編今天吃到的是炸甜不辣跟炸薯條、海苔酥餅乾，都是會涮嘴的點心。

飲料區有汽水、咖啡奶茶、茶類果汁，種類約有27種，都可以無限暢飲。

DIY 霜淇淋超有趣

冰品有霜淇淋跟冰淇淋兩種，推薦飯後一定要來一支霜淇淋最對味。

隱藏版吃法府城經典小吃居然不用錢

自助吧區的自煮麵有多款麵條可以自己拿取，小編的隱藏版吃法來囉~

1:把蒸煮麵燙熟淋上醬料區的芝麻醬加上肉燥與蔥花，再放上一隻海鮮鍋的蝦就是一碗府城擔仔麵或麻醬拌麵囉!

2:把意麵燙熟淋上醬料區的沙茶與肉燥也可以加一點辣油，就是一碗台南沙茶意麵囉!

▼肉燥飯、沙茶意麵、麻醬拌麵(擔仔麵），三碗台南經典小吃可以任你吃到飽，還不用多花錢，是不是超讚!

一鍋不用 300 元吃滿滿蛤蜊跟滿滿海鮮

個人鍋物平價又超值

很多蛤蜊鍋 $250元

很多蛤蜊鍋真的很超值，如果不升級其他肉品，單鍋包含豬肉片就是250元，我們有升級豬五花，肉量加倍份量更多，整個都滿出來，豬五花口感也很好，推薦大家可以到自助吧拿蔥花煮，蔥花可以提出蛤蜊的鮮甜，整鍋湯頭更鮮美。

▼豬五花帶皮吃起來帶點爽脆，口感很好。

▼雖然一鍋才250元但是蛤蜊真的爆多的，煮出來的湯都是自然的蛤蜊味，好喝。

海鮮總匯鍋 $280元

海鮮總匯鍋一鍋280元，海鮮給料也很實在，一次給了六種海鮮魚蝦貝蛤蜊都有，也很超值，真的感受到誠意滿滿，鍋裏面除了青菜，也給了些許的火鍋料例如豆皮、餃類，數量不多但該有的都有，飽足感也夠。

升級的雪花牛表現也不錯，又大片口感也很好。

海鮮鍋煮完的湯頭，也是自然清爽，若升級雪花牛，這樣滿滿一鍋才280元，真的是會讓人會心一笑的價格，再加上超狂的自助吧，CP值真的太高了。

不是說多厲害啦但就是很超值

以百來元的平價小火鍋戰場，目前一片的廝殺中，「九鼎鍋」開元店算是自助吧我覺得很狂的一家了，而且能24小時營業，隨時都能吃到真的很便利。不能說平價小火鍋有多美味好吃，畢竟一分錢一分貨，但我覺得這家真的是誠意滿滿，超值了，在用餐時間也發現店員一直在自助吧補餐跟擦拭餐檯，感覺很用心。如果沒有什麼想法只是很想吃個個人小火鍋的時候，不用自己動手煮，花個兩百多元，我覺得是很好的選擇，還有小編的隱藏版吃法府城經典小吃要學起來唷。



Info./ 九鼎鍋

九鼎鍋台南開元店

地址：台南市北區開元路113號

電話：06 200 5529

營業時間：24小時營業

FB粉絲團：九鼎鍋台南開元店

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