為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式手工果醬 優格冰淇淋

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式手工果醬 優格冰淇淋

2023-10-23 18:32:14 shouyadog 人氣：130
share
邀約
窩客好文

shouyadog

發表篇數：712篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格
place新北市土城區裕民路90號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

 

SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

店家地址：門市資訊

官方網站：SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

官方臉書：SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

一直都有在吃優格的習慣，不過我本身又是一個比較怕酸的人，所以要找到我喜歡的優格需要花點時間，

大部分的優格對我來說都是偏酸的，有的也會為了不要吃起來太酸而加入了很多糖來調味，

這樣反而吃進了很多不必要的熱量。

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

這次要跟大家分享的SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

他們家出產的東西都是在藥廠等級的無塵室裡製作，而且都沒有任何化學添加，

不只大家食用起來可以更安心，衛生條件越好的環境所製作出來的優格還會越不酸，

所以他們家出產的優格都沒有加糖，我也不覺得酸，吃得好開心 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

優格飲的口味款款都是搭配他們家的法式手工果醬，這漸層色的背影就像看美女的露背，好迷人 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

這次的口味裡面，最讓我驚豔的就是百香蘋果，本來以為有百香應該會很酸，

多了蘋果的加持，喝起來好清爽，一點也不會酸，好喜歡喔~ 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

還有出輕盈版的可以選擇~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

小瓶裝帶出去野餐也很方便~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格的法式手工果醬包裝設計非常精品，

上面的名字還是燙金的喔，拿來送禮也非常適合~ 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

款款都是使用頂級水果來製作的手工果醬，吃起來更沒有負擔，

這次帶的是藍莓和黑醋栗風味~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

搭配5號優格、6號優格和希臘優格一起帶，絕配 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

5號和6號不同的地方在於他們裡面的機能菌種不同，但都一樣是沒有加砂糖的原味鮮奶優格，

大家可以上官網去比較自己適合吃哪一種，或是跟我一樣全都帶，

然後輪流吃，可以攝取更多種類的好菌 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

我自己是偏愛希臘優格的口感~

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

可以搭配他們的法式手工果醬、水果和小餅乾做成甜點~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

也可以搭配一些輕食沙拉做成鹹的，一起享用感覺很豐盛呢 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【休閒娛樂】熊嗨星樂園 STAR BEARY 首創親子食玩

 

天氣熱的時候就想來點冰淇淋，很推薦SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格的優格冰淇淋和豆漿冰淇淋 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

有桶裝和獨享杯兩種尺寸可以選擇，一般義式冰淇淋在鮮奶油和蛋黃的加持下，通常熱量爆表。

他們家則是以鮮奶水果為基底的「義式冰淇淋(Gelato)工法」研發優格冰淇淋，

並且成為全國第一家非霜淇淋類型的優格冰淇淋品牌，

他們家的冰淇淋脂肪含量只有4.5%以下，每90克的熱量只有約一百多卡喔~ 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

灰色的是黑芝麻豆漿冰淇淋，一入口是恰到好處的芝麻香，再進入豆漿微甜的氣息，好耐吃的口味~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

抹茶是很濃郁的茶味，帶點苦。

微微酸的覆盆子可以咬得到覆盆子的顆粒穿插其中。

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

桶裝的可以像這樣挖出來灑點東西裝飾就很美，或是你喜歡整桶拿來挖也行~

細綿又拉絲的質地，吃過一次就愛上 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

可愛的獨享杯，一次一杯的量剛剛好~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

打開後用湯匙把他們稍微調整一下形狀，再點綴一點可愛的小東西，拿來宴客也非常迷人 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

不知道從哪一個口味下手就先從原味開始吧，滑順的優格口味，非常耐吃~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

黑醋栗是我覺得裡面最濃重的口味，也偏酸，母親大人應該會很喜歡這種風味~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

草莓不管在味道和顏色上都跟市面上吃到的很不同，是很自然的草莓清香~

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

藍莓口味的剛好可以淋上藍莓的法式手工果醬，垂涎欲滴好誘人 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

 

玫瑰蘋果也是非常清爽的一款。

 

目前有團購活動，有興趣的朋友趕快來跟一波吧~ 【優格冰淇淋店】SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 法式

2023/10/23-2023/10/29 Shouyadog's everything

https://gbf.tw/ldrea

早鳥禮

前20名，滿$1300者

贈 優格飲1瓶 或 獨享杯1杯 (視溫層隨貨贈送隨機口味)

滿$2000和$2200還另有滿額禮喔~

 

 

文章標籤

法式手工果醬 SNOW FACTORY 優格冰淇淋店 雪坊鮮果優格 優格推薦 果醬推薦 豆漿冰淇淋 優格冰淇淋 希臘優格 下午茶 早午餐 輕食
創作者介紹
創作者 shouyadog 的頭像
shouyadog

Shouyadog's everything




檢舉
share
chevron_left

【冷凍食品】禾樂食品鱘龍魚專家龍鱘精力湯X珍

【健康飲品】老饕嚴選金絲燕窩水天天喝零負擔不

chevron_right
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

shouyadog

發表篇數：712篇

我喜歡品嘗美食、到處旅遊攝影，也喜歡在家料理做菜，興趣是藝術創作、影音賞析，也喜歡寫寫故事。 把全部結合起來，就成了Shouyadog's everything。 合作請洽→shouyadogs@hotmail.com
作者的其它文章
同類據點
匞 Space 照片

匞 Space

4.00 (1人評鑑)

區域：新北市淡水區
得正飲料莒光計劃 照片

得正飲料莒光計劃

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市板橋區
公園粉條甜品專賣 照片

公園粉條甜品專賣

4.80 (1人評鑑)

區域：新北市泰山區
新莊阿茶芋圓 照片

新莊阿茶芋圓

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市新莊區
LULU茶飲專賣店 照片

LULU茶飲專賣店

4.50 (1人評鑑)

區域：新北市林口區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up