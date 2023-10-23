SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

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官方網站： SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格

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一直都有在吃優格的習慣，不過我本身又是一個比較怕酸的人，所以要找到我喜歡的優格需要花點時間，

大部分的優格對我來說都是偏酸的，有的也會為了不要吃起來太酸而加入了很多糖來調味，

這樣反而吃進了很多不必要的熱量。

這次要跟大家分享的 SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 ，

他們家出產的東西都是在藥廠等級的無塵室裡製作，而且都沒有任何化學添加，

不只大家食用起來可以更安心，衛生條件越好的環境所製作出來的優格還會越不酸，

所以他們家出產的優格都沒有加糖，我也不覺得酸，吃得好開心

優格飲的口味款款都是搭配他們家的法式手工果醬，這漸層色的背影就像看美女的露背，好迷人

這次的口味裡面，最讓我驚豔的就是百香蘋果，本來以為有百香應該會很酸，

多了蘋果的加持，喝起來好清爽，一點也不會酸，好喜歡喔~

還有出輕盈版的可以選擇~

小瓶裝帶出去野餐也很方便~

SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 的法式手工果醬包裝設計非常精品，

上面的名字還是燙金的喔，拿來送禮也非常適合~

款款都是使用頂級水果來製作的手工果醬，吃起來更沒有負擔，

這次帶的是藍莓和黑醋栗風味~

搭配5號優格、6號優格和希臘優格一起帶，絕配

5號和6號不同的地方在於他們裡面的機能菌種不同，但都一樣是沒有加砂糖的原味鮮奶優格，

大家可以上官網去比較自己適合吃哪一種，或是跟我一樣全都帶，

然後輪流吃，可以攝取更多種類的好菌

我自己是偏愛希臘優格的口感~

可以搭配他們的法式手工果醬、水果和小餅乾做成甜點~

也可以搭配一些輕食沙拉做成鹹的，一起享用感覺很豐盛呢

天氣熱的時候就想來點冰淇淋，很推薦 SNOW FACTORY 雪坊鮮果優格 的優格冰淇淋和豆漿冰淇淋

有桶裝和獨享杯兩種尺寸可以選擇，一般義式冰淇淋在鮮奶油和蛋黃的加持下，通常熱量爆表。

他們家則是以鮮奶水果為基底的「義式冰淇淋(Gelato)工法」研發優格冰淇淋，

並且成為全國第一家非霜淇淋類型的優格冰淇淋品牌，

他們家的冰淇淋脂肪含量只有4.5%以下，每90克的熱量只有約一百多卡喔~

灰色的是黑芝麻豆漿冰淇淋，一入口是恰到好處的芝麻香，再進入豆漿微甜的氣息，好耐吃的口味~

抹茶是很濃郁的茶味，帶點苦。

微微酸的覆盆子可以咬得到覆盆子的顆粒穿插其中。

桶裝的可以像這樣挖出來灑點東西裝飾就很美，或是你喜歡整桶拿來挖也行~

細綿又拉絲的質地，吃過一次就愛上

可愛的獨享杯，一次一杯的量剛剛好~

打開後用湯匙把他們稍微調整一下形狀，再點綴一點可愛的小東西，拿來宴客也非常迷人

不知道從哪一個口味下手就先從原味開始吧，滑順的優格口味，非常耐吃~

黑醋栗是我覺得裡面最濃重的口味，也偏酸，母親大人應該會很喜歡這種風味~

草莓不管在味道和顏色上都跟市面上吃到的很不同，是很自然的草莓清香~

藍莓口味的剛好可以淋上藍莓的法式手工果醬，垂涎欲滴好誘人

玫瑰蘋果也是非常清爽的一款。

目前有團購活動，有興趣的朋友趕快來跟一波吧~

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