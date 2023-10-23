中壢火車站站前附近有間每天新鮮自製河粉，『法越French Viet家族秘製牛肉河粉』日日熬煮湯頭，在這個講求速食的時代，美麗的闆娘照著南越西貢外婆家的祕方熬煮湯頭，一斤牛骨只能熬出七碗湯的精華湯液，八小時熬製呈現出道地原汁原味的越南牛肉河粉，經過門口就可以見到使用新鮮牛骨熬煮的牛骨湯，聞到撲鼻的香氣，捨棄了快速的大骨粉、味精調味，而是使用純天然的湯頭熬出一碗碗的精華，招牌餐點火車頭牛肉河粉、熱壓越南叉燒麵包更是推薦必點美食，吃到允指回味再三呢!

法越French Viet家族秘製牛肉河粉

地址： 320桃園市中壢區建國路7號

營業時間：11:00–20:00(每週一公休)

電話：03-427 9604

FB：<請點此>

中壢火車站附近自製新鮮越南河粉

法越家族秘製牛肉河粉的位置就在中壢火車站前步行4分鐘就能抵達的建國路上，從中平路商圈徒步往建國路右轉就能見到顯眼的紅色招牌，可以搭乘公車、火車就能抵達，門口也可以暫停機車。

附近就有公七公園下方的中央地下停車場，可以停汽車、機車，最棒的是還有電車充電站，附近停車都很方便。

來到門口時可以見到乾淨的透明玻璃內就是工作人員煮食的開放式廚房，沒有一般傳統的油煙味，店門口也相當乾淨整潔，令人可以放心的進入用餐。

店內有分為內用、外帶菜單，為了方便越南朋友閱讀也有越南文版，直接畫單即可。

來到店內在櫃檯就可以見到闆娘煮食的過程，先自取菜單後再挑選喜歡的座位區，假日經常會客滿，也有客人會就近選擇外帶，闆娘說有時候會提早打烊，因為每天現磨米漿蒸煮的河粉，賣完就沒了，要吃要快呦~

店內的用餐環境也整理的乾淨衛生，佈置了許多越南的美景與當地的特色景觀，來到這裡可以感受到越南的氛圍，因為後來有許多越南朋友也會來用餐，說是這裡的口味很道地。

當天還遇到有台灣外派到越南工作的客人，指著越南地圖介紹給女友當時工作的區域與地點，說是之前吃過的河粉和這裡的很相近，所以特別帶她來吃，讓我對法越的餐點更期待了~

越南版圖南北狹長美食地圖裡有南越、北越的分別，火車頭牛肉河粉是南越西貢現今的胡志明市火車站發跡的一種稱呼，專指菜料豐富多樣化的牛肉河粉，也就是綜合牛肉河粉，早期西貢是越南經濟發展的中心,許多商人藉由火車往返越南各地，當他們做完生意出了火車站的時候,飢腸轆轆又口袋滿滿的商人們習慣來上一碗豐富奢華的牛肉河粉以飽口腹，不同於北越牛肉河粉較為單一的肉品，這南越火車頭牛肉河粉就在西貢車站流行了起來，也是圍繞西貢車站經濟發展的代表菜~

調味料自取

如果喜歡吃口味比較重或是當地的酸辣口味，都備有新鮮檸檬、辣椒、越南甜辣醬可以自取。

櫃檯旁也有許多越南罐裝飲料與越南紅茶，價格也都很平價，可以搭配餐點一起享用。

免費加量河粉乙次

就在我們猶豫不決不知道怎麼點餐的同時，闆娘介紹我們可以嚐嚐店內的河粉，每天早起現磨米漿再蒸河粉，每日新鮮現做，光是拿起來就特別有彈性，不是坊間工廠製做直平的切痕~

如果本身就是大胃王真的很餓可以挑戰免費加河粉乙次，原本是300g的河粉，加量會加到400g，真的不要隨便挑戰，原本的份量就很驚人了…

一斤牛骨只出七碗湯

使用牛大骨等天然食材蔬果搭配香料熬製，闆娘說外婆當年煮的牛肉河粉就是如此的祕方，她將之原汁原味的搬到台灣來複製，經過不斷的調整與測試用心推出這牛骨熬出來的高湯，沒有半點味精、雞精、大骨粉的味道，喝起來不會口渴的甘醇香氣。

熟門熟路的客人一進入就點了店內的招牌品項，我們也跟著點了一份，因為這料看起來好豐盛，而且超大碗!

加入特製的香油與湯汁之後就能上桌了，我也馬上問了這道品項就是火車頭牛肉河粉，當然不能錯過照著點就對了~

在台灣各大市場裡都會見到越南麵包的身影，可能是因為購買方便配料豐富，台灣人接受度相當高，也成為受歡迎的街頭小吃。

因為越南曾經成為法國的殖民地，除了語言之外影響最大的就是飲食習慣，法棍成為主食，經過文化融合之後成就聞名世界的「越南麵包」；以往吃到的料理方式大多都是以冷的法國麵包夾入一層層的生菜與配料，在法越的越南麵包是經過熱壓機加熱，讓表層的法棍的口感超酥脆!!

法越 French Viet推薦料理

全家人一起出門外食的好處是可以一次點多幾道分享著吃，因為沒吃早餐的關係，每個人都選了一碗主食，只是沒想到這份量這麼多，真的是超有飽足感~

帶骨牛肋排河粉(數量有限可預訂)$300

首先來看看碗裡的配料真的是滿到差點見不到底下的河粉了，有沒有發現這帶骨牛肋排很熟悉，這根本就是像台塑牛排的縮小版，帶肉的邊骨肋排精挑細選的部位，真的是吃到賺到!

呈現出琥珀清澈色澤的湯頭，加入湯汁細細品嚐這溫潤回甘的湯品，喝了會想再喝，而且喝不夠還可以加5元加湯再續~

牛肋排嫩又方便脫骨，一口咬下整塊肉一起在嘴裡，牛香味十足，可以另外跟老闆娘要上胡椒鹽蘸著吃，燉煮的相當軟嫩，除了嚴選食材之外還可以嚐到得這使用中藥材燉煮的香氣。

火車頭牛肉河粉絕對是招牌必點料理，也是我最推薦的餐點，一次可以嚐到牛腱、牛筋、牛肋骨、牛肉丸、牛肉片，再淋上滿滿的湯汁，真的是店內的首推餐點。

這帶骨肋排真的好吃到令人吮指回味再三，我決定我以後也要點限量版的帶骨牛肋排河粉，這樣才可以一次吃到四根大大的滿足呀!!

熟牛腱先經過滷製之後再切成薄片，可以見到筋膜花紋很均勻，吃得到牛筋和牛肉切成薄片方便好入口，火候掌控的剛剛好，不知道以後可否加點牛筋、牛腱肉拼盤，當成小菜搭配著河粉吃一定也很讚!

牛筋和一般常見的切法也不太相同，切成薄片容易入口，也很有嚼勁，就連牙口不好的人都不用擔心，牛筋的口感軟硬適中，份量也給很多~

有著淡淡檸檬香茅的牛肉片使用的是台灣溫體黃牛，每天新鮮從市場採買，沒有經過冷凍的新鮮溫體牛，沒有肉腥味，本身就有加入檸檬香茅的香氣，單吃就很有味道，如果喜歡吃辣也可以蘸著吃。

鏘鏘鏘~

我是個很愛喝湯的人，如果外食時有時湯喝太多會有口渴的狀況，可能是有添加一些速成調味料的關係，而來到法越我真的是把牛肉湯喝光光耶，完全沒有上述的狀況還會有天然食材回甘的滋味，這牛骨熬成的湯又和台南牛肉湯的蔬果香氣不太一樣，是帶著一股自然的中藥香料滋味，闆娘每天花時間熬煮湯頭真的是很值得!!

每天現磨的河粉真的是有其值得前往之處，現在坊間吃到的河粉有些是乾燥河粉泡出來的河粉條，和新鮮口感差異相當大，當然也更費時費工備料才能完成，闆娘說開店就不怕累，就是要讓大家吃到會想再回訪的牛肉河粉，有著米香的滋味與軟彈的口感吸附著牛骨湯汁，吃起來也很清爽不油膩。

試過原味吃法後很推薦大家一定要試試這新鮮辣椒與檸檬加入，這就是道地越南的吃法，據說越南人都是這樣吃牛肉河粉的，甚至還會在湯裡加入越南海鮮醬、辣椒醬，只是我個人喜歡喝原味，加入辣椒和檸檬已經很夠味，才不會破壞原本的鮮甜湯頭~

牛腱河粉$180

如果喜歡吃牛腱的朋友可以點這碗滿滿的牛腱河粉，上方舖滿了牛腱肉，完全都看不到底下的河粉，給的料好大方呀~

多汁純牛肉丸河粉$170

火車頭牛肉河粉裡也有的牛肉丸，這多汁純牛肉丸河粉有四顆完整的牛肉丸，可以看得出來切開的牛肉丸裡有許多孔洞，一口咬下還會有噴汁的效果，有著牛肉香味很有彈性，完全適合我家小孩超愛吃這牛肉丸，適合成長中的孩子補充攝取營養，不加人工色素的越南料理~

熱壓越南叉燒麵包$100

這也是推薦必點的美食!

外層吃起來又脆又香的法棍，應該是我吃過最酥脆的越南麵包，切開一半剛好可以分享著吃，使用台灣黑豬肉製作出多汁的叉燒肉，加入醃漬過的蘿蔔、小黃瓜、香菜…等，增加爽脆口感，豐富的滋味讓原本只想淺嚐的我，默默吃完大半個，真的很好吃!

越南冰濃黑咖啡$80、越南煉乳冰濃咖啡$90

因為越南的氣候較熱，所以發展出冰咖啡的變化，黑咖啡的口味比較偏苦香濃烈，也很適合平時愛喝黑咖啡的A先生；嗜甜味的朋友則要試試這加入濃甜煉乳的越南煉乳冰濃咖啡，喝之前攪拌一下喝起來會更香，搭配餐點一起享用也很適合。

肝連$65

麻辣大溪豆干$45

如果像我們喜歡搭配些小菜也可以點幾道來搭配，闆娘說要融入台灣生活，所以也特別拜師學藝學了幾道台灣小吃，讓大家在用餐時也可以搭配不同的小菜增添口感，尤其是這麻辣大溪豆干，帶著微辣的滋味愈咬愈香，口感紮實的豆香味。

法越French Viet家族秘製牛肉河粉在假日用餐真的是座無虛席，幸好我們早點來還有座位可以用餐，晚來可能就沒位子需要候位，吃河粉的速度挺快的，翻桌率也快，如果不想等候可以像我們一樣早點到囉~

分享河粉影片送好禮

正好划到闆娘拍的河粉影片，可以分享抖音或是FB就送越南斗笠飾品或不鍵鋼隨身筷(數量有限送完為止)

在中壢火車站附近的法越French Viet家族秘製牛肉河粉，嚐過之後完全明白這使用牛大骨等天然食材蔬果搭配香料熬製湯頭的確是很好喝，也難怪會令人想一喝再喝，牛骨旁的牛筋跟骨髓熬出來的是滿滿天然的膠原蛋白，如果有到附近不妨可以來試試這道地的越南美食囉!

店家/景點資訊

店家名稱：法越French Viet家族秘製牛肉河粉

所在地址：320臺灣桃園市中壢區建國路7號

營業時間：日 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：03-427 9604

評價：★★★★★ Google即時導航





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