飲料愛店「得正」插旗苗栗竹南啦！【得正竹南博愛計劃】全新推出的大人系咖啡茶手搖飲你們喝過嗎？檸檬美式春烏龍、耶加雪菲凍焙奶茶、芝士奶蓋焙咖啡烏龍，吃得到隱藏版咖啡凍！

新開幕！我的飲料愛店「得正」，插旗苗栗竹南地區啦！「得正#竹南博愛計劃」主打烏龍茶系列茶飲，依照不同生長環境、烘焙、發酵程度推出春烏龍、輕烏龍、焙烏龍，其中我最常喝的就是芝士奶蓋焙烏龍，濃茶配鹹香奶蓋超對味！再來是清爽的優酪春烏龍，淡雅茶香搭配葡萄柚汁、乳酸飲料，喝起來就像帶有果香的多多綠，很有層次感。近期得正還與台中知名咖啡廳「Coffee Stopover」聯名推出的全新「DEJENG x STOPOVER 啡計劃」，共有三款限量大人系咖啡茶手搖飲，包括檸檬美式春烏龍、耶加雪菲凍焙奶茶以及芝士奶蓋焙咖啡烏龍，其中耶加雪菲凍焙奶茶還吃得到隱藏版咖啡凍，全都是限量販售，喜愛得正的朋友不要錯過啦！

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「得正竹南博愛計劃」就在竹南火車站前最熱鬧的博愛街上，周邊有不少汽機車停車格，交通上非常便利，不得不說，博愛街真的是飲料一級戰區耶！每次路過，得正都有不少排隊人潮～

整體店裝潢跟我之前去過的「得正#頭份建國計劃」、「得正#新竹光復計劃」都差不多，都是藍色招牌結合內部灰白色系的偽清水模牆，營造出簡約、樸實的時髦感！

自備環保杯可折抵5元唷！

▲得正#竹南博愛計劃菜單價格

🔺黃金珍珠奶綠(L) $60

🔺優酪春烏龍(M) $50＋焙烏龍茶凍$10

🔺芝士奶蓋春烏龍(M) $50

🔺芝士奶蓋抹茶(M) $55 ＋珍珠$10

🔺檸檬美式春烏龍(M) $70

🔺芝士奶蓋焙咖啡烏龍(M) $75

🔺耶加雪菲凍焙奶茶(L) $75

「得正#竹南博愛計劃」主打烏龍茶系列，有春烏龍、輕烏龍、焙烏龍可以選擇，其中春烏龍茶香淡雅很適合夏天喝，焙烏龍則是厚實的茶香尾韻，輕烏龍則帶有麥香味。配料部分有大顆的黑珍珠，口感Ｑ彈且咬起來會有黑糖香氣，黃金珍珠口感則更彈牙一些，因為本身有泡過糖水！個人最愛焙烏龍茶凍，顧名思義就是用焙烏龍製作出來的茶凍，茶香很明顯！現在還有這次限量推出的咖啡凍，只有點「耶加雪菲凍焙奶茶」才喝得到唷。

印象我第一次喝得正，就是被他們家的招牌奶蓋系列給圈粉！尤其是這杯「芝士奶蓋焙烏龍」，那厚實綿密的鹹奶蓋以及焙烏龍茶帶來的茶韻，真的讓我一喝成主顧！想要溫潤爽口且不苦澀的，推薦你試試「芝士奶蓋春烏龍」，整體更清爽一些，一樣很讓人驚艷！

抹茶控，不要錯過這杯「芝士奶蓋抹茶」，使用靜岡抹茶製作，加上芝士奶蓋，讓整杯喝起來更香、更濃郁，完全喝得出真材實料！茶香濃郁且帶點苦韻感，完全就是杯大人系飲料，我自己還有額外添加珍珠，更多了股黑糖香氣，重點喝起來更有飽足感。

這次還有「DEJENG x STOPOVER 啡計劃」聯名的飲料可以選擇，是以得正招牌烏龍茶去混搭Coffee Stopover特選咖啡豆。「檸檬美式春烏龍」喝起來很微妙，就是款檸檬香氣明顯且不苦澀的西西里咖啡，這款是固定甜度、冰量的完美比例，酸酸甜甜挺清爽好喝的。

清爽的「優酪春烏龍」也是我常回購的品項，以清香的春烏龍為基底，再加入乳酸飲料、葡萄柚汁，喝起來就像是充滿果香的多多綠，我自己還有額外添加焙烏龍茶凍，所以茶感更濃厚且還多了些口感，整杯喝起來苦甜苦甜更有層次感。

奶茶系列首推「黃金珍珠奶綠」，是以綠茶為基底，奶味、茶味都很突出，搭配泡過糖水的黃金珍珠，真的是一喝就上癮，口感是香Q帶勁且越咬越會釋放出甜感。

新推出的三款裡面，我個人最喜歡「耶加雪菲凍焙奶茶」，絲滑柔順的焙烏龍奶茶，佐料是日曬耶加雪菲咖啡凍，ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的咖啡凍，咬下去咖啡香氣四溢，與奶茶香氣完美融合，真的會一口接一口停不下來。

「得正竹南博愛計劃」在今年夏天開幕後，竹南地區的朋友就不用跑到頭份來喝啦！第一次喝的朋友，首推奶蓋系列，得正的奶蓋真的是鹹香不膩口，搭什麼茶都很好喝！喜歡奶茶系列的也不要錯過「黃金珍珠奶綠」，最後不要忘了期間限量的「Coffee Stopover」聯名，特別是「耶加雪菲凍焙奶茶」，還吃得到隱藏版咖啡凍。

得正現在還有全新的封膜，看起來特別文青！紙杯也很可愛，有一顆小愛心！你各位平時都喝些得正的什麼品項呢？歡迎分享推薦給我！