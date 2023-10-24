為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 茶海 CHA Hi｜台中最狂仙草饌拿鐵再開店！一次300條手切仙草入杯，料多到爆，喝了會超飽的手搖飲

茶海 CHA Hi｜台中最狂仙草饌拿鐵再開店！一次300條手切仙草入杯，料多到爆，喝了會超飽的手搖飲

2023-10-24 18:27:39 糖糖's 享食生活 人氣：124
share
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1451篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：茶海美村南店
place台中市南區美村南路247號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

說到台中最浮誇的仙草饌拿鐵，非這間茶海莫屬啦！招牌茶海仙草饌拿鐵裡頭足足有300條仙草條，給料毫不手軟，搭配香純鮮奶及仙草甘茶，好喝又有飽足感，台中除了南屯的嶺東店、大里的大明店外，現在在台中南區美村南路上也新開分店囉，台中南區的朋友趕緊衝一波啦

茶海美村南店位置

茶海美村南店位在台中南區美村南路上，靠近高工路，鄰近台中高工、僑泰高中，是說這裡也算是飲料一條街，茶海人氣依舊不減呀

糖糖這天來剛好碰到茶海美村南店開幕慶活動，現場排隊人潮真的有夠誇張的啦

茶海美村南店菜單

茶海仙草饌拿鐵 L65元

來到茶海必點的招牌茶海仙草饌拿鐵，瞧瞧這杯料有多實在，裡頭可不是一般的仙草凍，而是加入一絲絲的手切仙草絲，重點是裡頭的仙草絲足足有300條之多，直接超過半杯的量，接著加入鮮奶及無糖的仙草甘茶，一入口就能感受到濃郁的仙草香氣在嘴裡蔓延開來，交織著鮮奶的香純，每一口都能吃到滑嫩的仙草絲，順口好喝又有飽足感

粉條拿鐵 L65元

又是一杯讓人一喝就回不去的手搖飲，之前喝過茶海這杯粉條拿鐵糖糖就愛上它啦～是說外面飲料店比較少見粉條的配料，以紅茶拿鐵為基底，加入將近半杯的粉條，拿起來沉甸甸的，用料超實在，喝的時候記得先攪拌均勻，濃厚茶香伴隨著迷人奶香，搭配Q彈有勁的粉條，讓人一口接一口停不下來

紅豆紫米拿鐵 L65元

一般只有在甜湯店才看的到的紅豆紫米鮮奶，在茶海也喝的到，採用每日新鮮現煮的紅豆紫米入料，因本身熬煮時有額外加糖，建議可以點無糖就好，紅豆紫米單純加上香濃鮮奶，沒有額外再加茶類，紅豆紫米香氣超濃郁，可以咀嚼到綿密紅豆泥及紫米的顆粒感，加上鮮奶，香濃又好喝，很適合當作午茶點心呢

芭樂百香綠 60元

喜歡清新果香的朋友們，糖糖推薦茶海這杯芭樂百香綠，以鮮榨芭樂汁搭配百香果汁及茉莉綠茶，入口帶有芭樂的清甜，交織著百香果酸V的滋味，尾韻帶著茉莉綠茶的清新香氣，不時還會蹦出清脆的百香果籽，清爽又解膩

 

台中厲害手搖飲茶海又開一間分店囉～台中南區喜歡茶海的朋友們不必再跑大里或嶺東店，現在在南區也喝得到啦，除了招牌必點的茶海仙草饌拿鐵，糖糖也超推粉條拿鐵及紅豆紫米拿鐵，料多實在，好喝又有飽足感，推薦給大家

 

《店家資訊》

店家：茶海 CHA Hi - 美村南店
電話：04-22601818
地址：台中市南區美村南路247號
時間：10:00~22:00
臉書：https://www.facebook.com/CHAHi.tw/
ＩＧ：https://www.instagram.com/chahi_tw/

店家：茶海 CHA Hi - 嶺東店
電話：04-23800202
地址：台中市南屯區忠勇路43號
時間：10:00~22:00

店家：茶海 CHA Hi - 大明店
電話：04-24875757
地址：台中市大里區大明路261號
時間：10:00~22:00

店家：茶海 CHA Hi - 草屯總店
電話：049-2307878
地址：南投縣草屯鎮中山街224號
時間：10:00~22:00

店家：茶海 CHA Hi - 大觀旗艦店
電話：049-2301888
地址：南投縣草屯鎮中正路779號
時間：10:00~22:00

檢舉
share
chevron_left

現粮｜讓你吃滿身的爆汁豬肉餡餅，手工現擀現包

大吉籤｜忠孝夜市首選小吃，香麻串串杯專賣一串

chevron_right
延伸閱讀

食記 - 高雄 前金區 紅逗冰室

 湯小君
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

糖糖's 享食生活

發表篇數：1451篇

歡迎大家來到糖糖的美食部落格 ♥♥ 喜歡到處吃喝遊玩的糖糖，在這與大家一同分享各地美食 讓大家在忙碌的生活裡，也能一起享受這幸福快樂的旅程

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
良夜食事 照片

良夜食事

4.80 (1人評鑑)

區域：台中市北區
東洲黑糖奶舖台中公益店 照片

東洲黑糖奶舖台中公益店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
丁香豆花臉盆冰 照片

丁香豆花臉盆冰

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市北屯區
莫忘鯛魚燒 大明店 照片

莫忘鯛魚燒 大明店

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市大里區
Lady M 台中LaLaport店 照片

Lady M 台中LaLaport店

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市東區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up