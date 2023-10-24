在台灣的火鍋店可以說到處都是❗充滿各種風格，如：台式、日式、韓式等等，然而這次要跟大家分享的是位於新生北路二段的正宗老四川重慶老火鍋「蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋」，距離捷運松江南京站走路過去，大約10分鐘就可以到了，這家其實我觀望很久了，也看到很多網友評價非常不錯😍，看到分享店內的環境照片還有浮誇的金色龍頭造景🐲，感覺氣派又有儀式感🤩

一進門就感受到店家針對整體環境的用心，不只金色龍頭是著名的打卡景點，就連座位以及餐具、桌椅的挑選及擺設都別出心裁，就好像來到不同的時光空間，來場古代歷史之旅😌

看看菜單覺得非常特別的地方是火鍋鍋具的設計是龍頭造型🐲，有外圈和內圈，分別是紅鍋及白鍋可以選擇內或外，這次我們是選擇外圈為紅鍋、內圈為白鍋，紅鍋是紅油加多種辛香料熬煮而成；白湯則是店家近期的新品酸菜魚湯，好幸運可以吃到✨，湯頭清爽層次豐富，我最喜歡把紅、白加在一起喝😍😊

特別說一下店員的服務超好，會很耐心的幫你做介紹，全部上菜之後真的是十足的視覺震撼，朋友都拿起手機拍照🤣

還有在加湯的時候還放乾冰整個非常雲端☁️

桌上已經備好調味料，不用再起身去拿，分別是以香油為主，加入鎮江醋及蠔油，還有蔥花、蒜頭碎、香菜，可以依照自己的喜好加入‼️

菜單除了單點之外，還提供多人套餐選擇😊

這次和朋友直接點四人套餐，豐富又吃的飽，總共有：

麻辣滷肉飯

這個是我愛的滷肉飯‼️有黏牙感（還多叫了一碗🤣）其實不會很辣，所以接受度很高，白飯熟度剛剛好🍚

吉祥三脆 （豬黃喉、手撕毛肚、鴨腸）

比較少吃到這種食材，所以店員有跟我們說這三種分別是涮幾秒就可以了，脆Q脆Q的，讓人一口接一口😍

鹵水拼盤 （大腸、牛筋、牛肚）

就是直接來一艘船了，超帥～

這三種我習慣都放在紅鍋裡面，可以感受得到食材很新鮮沒有腥味，超愛牛筋煮到軟爛黏牙感😚

滷鴨血+滷豆腐

鴨血和豆腐都好嫩，而且…超入味‼是那種各一塊就可以配一碗白飯吃的那種，一度想加點，但還有太多菜還是止住了這衝動🥲，本身已經是熟的建議不要煮太久～才不會影響本身的口感

老油條

超脆，把它浸在紅鍋內吸收湯頭的氣息，一口咬下那脆軟兼具的口感十在是太罪惡啦😂，美味過癮～

特級雪花牛加大

雪花牛肉的油花很漂亮，用一個超長盤子掛在桌旁，讓對面的朋友也夾得到，拿來涮紅鍋、沾沾醬後放入口中真的超過癮🐂，肉肥嫩、充滿牛肉香味🤩

巴蜀麻辣嫩牛肉片

這款非常特別，還以為是怕我們覺得不夠辣，單純只是給我們加進鍋內的辣椒，結果是嫩牛肉片加上紹興酒及花椒與辛香料製成，吃起來口感嫩滑還帶有紹興酒香，很快就被吃完了😚

現炸酥肉

這酥肉是可以直接吃的，外酥內軟很上癮，也可以加沾醬或是下紅鍋幾秒鐘✨😜

手工丸子拼盤 （芹菜、芋頭、玉米丸）、 手工綜合滑 （墨魚花枝、櫻花蝦滑）

是可以吃得到餡料的那種，Q彈紮實又大顆，真的很大方✨特別喜歡芋頭丸，裡面可以吃到鬆軟的芋頭，ㄧ咬開整個香氣爆棚💨

綜合蔬菜拼盤、綜合菇類拼盤

蔬菜、菇類的種類很多，非常新鮮、直接丟白鍋最讚👍🏻，在吃肉的同時解膩又補充纖維質🥬

錫紙酸菜烤田雞

田雞不是雞，是青蛙肉🐸，吃起來比雞肉軟嫩又富有彈性（畢竟青蛙跳啊跳腿很有彈性的🤣）雖然同桌有人不敢吃，但我覺得還不錯，特別是佐料處理的很讚，和田雞很搭❤️

這道是他們家的特色料理，還有很多像是烤腦花、小龍蝦等等也是喔，喜歡的朋友可以點看看

檸檬冬瓜冰沙

用餐進入尾聲店家送上的，弄得很時尚🤣，很解膩，是個完美的Ending😇

這次用餐完真心覺得可以再回訪，火鍋極具特色、食材新鮮好吃、環境壯觀、服務優良，給我一個印象深刻的美食體驗😋，他們還有商務包廂空間更有隱私性，還有壽星優惠，朋友們趕快訂位起來喔📲📲📲

【蔡記隆府龍頭寺老灶火鍋】

🗺️地址：臺北市中山區新生北路二段58巷6號

🕖營業時間：週一～週日17:30~01:00

☎️營業電話：02-25713430

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