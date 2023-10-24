東港吃海鮮除了華僑市場外
海產街(光復路)上也有眾多選擇
這次選擇忠東港海產餐廳用餐
主廚吳維斌
榮獲2022年全國十大餐廳經典名菜
2013~2019年獲得多項殊榮
餐廳位於光復路上
輔英光復院區旁，阿榮坊對面
門口有停車位可停,也有特約停車場(憑停車場發票折抵停車費)
餐廳大門
有提供包廂式用餐
歷年殊榮
經典招牌菜~必吃
用餐空間高挑,給人舒適物無壓迫感
也有提供喜慶婚宴的服務
用餐時段生意還不錯,等客人離場時拍的照片
無菜單的點餐方式,
需到下圖此處看上頭的菜單來點餐
小昭還是希望有實體MENU可參考,
要不然"點餐阿桑"在旁....點餐時會有小小壓力😏
合菜
網路上找不到菜單
特地拍菜單給大家看一下
羹湯的部分都蠻大,比較適合7~10用餐
我們人數少就無法點湯類
餐具擺設
干貝醬試吃
吃喜歡可以順便帶伴手禮唷!
綜合生魚片 ~400元
鮪魚.鮭魚.旗魚各3片
竟然底下沒有碎冰保鮮,這點倒是令我驚訝😮
送餐人員提醒我們要盡早用完
厚度差不多這樣
鮪魚排、花枝排、蝦排 ~60元/粒
鮪魚排以鮪魚肉為主,添加豬肉，蔬菜混合調製而成
酥脆外皮跟內餡都還不錯,有點像蚵嗲的口感
這3種海鮮排當中,小昭最愛這個
海瓜子 ~300元
炒的很香,海瓜子也很新鮮,小朋友都搶著吃
情人的眼淚(雨來菇) ~300元
雨來菇有點軟爛,本身的口感就是這樣
飛魚卵香腸炒飯 ~250元
炒飯粒粒分明ok,份量也頗多
蜂巢蚵 ~900元
招牌蜂巢系列必點,
這道是小琉球流傳60幾年的歷史,
演變至今成為東港小琉球的在地特色料理
size無法選擇,固定大小,一份超大,夠10人分享
第一次吃的人,可以點蜂巢蝦
小昭之前吃過蜂巢蝦,這次改吃鮮蚵
厚度很厚,蛋酥充滿著鴨蛋香氣
鮮蚵非常大顆飽滿,但是底層會稍微油一些
超推薦淋上特製醬,增加風味外
還能軟化蛋酥的酥脆才不易刺口,而方便食用
風味極佳,大家一定要試試~
招待水果
餐點都是大份量居多,比較適合多人用餐
3~4人小家庭用餐,點菜上可能就要拿捏
要不然就要揪朋友或家人一起去享用比較能吃到多樣化唷~
口味因人而異,以上僅供參考~
Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~
《店家資訊 》
- 忠東港海產餐廳
- FB
- (08)835 4520
- 11:30~14:00 17:30~21:30
- 屏東縣東港鎮光復路一段312號
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