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屏東東港-忠東港海產餐廳

2023-10-24 23:17:08 chaoerh小昭 人氣：95
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窩客好文

chaoerh小昭

發表篇數：28篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：忠東港海產餐廳
phone08-8354-520
place屏東縣東港鎮光復路一段312號
作者本次評價：
3.60
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.50
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封1.jpg

 

東港吃海鮮除了華僑市場外

海產街(光復路)上也有眾多選擇

這次選擇忠東港海產餐廳用餐

主廚吳維斌

榮獲2022年全國十大餐廳經典名菜

2013~2019年獲得多項殊榮

 

餐廳位於光復路上

輔英光復院區旁，阿榮坊對面

門口有停車位可停,也有特約停車場(憑停車場發票折抵停車費)

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

餐廳大門

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

有提供包廂式用餐

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

歷年殊榮

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

經典招牌菜~必吃

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

用餐空間高挑,給人舒適物無壓迫感

也有提供喜慶婚宴的服務

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

用餐時段生意還不錯,等客人離場時拍的照片

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

無菜單的點餐方式,

需到下圖此處看上頭的菜單來點餐

小昭還是希望有實體MENU可參考,

要不然"點餐阿桑"在旁....點餐時會有小小壓力😏

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

合菜

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

網路上找不到菜單

特地拍菜單給大家看一下

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

羹湯的部分都蠻大,比較適合7~10用餐

我們人數少就無法點湯類

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

餐具擺設

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

干貝醬試吃

吃喜歡可以順便帶伴手禮唷!

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 綜合生魚片 ~400元

鮪魚.鮭魚.旗魚各3片

竟然底下沒有碎冰保鮮,這點倒是令我驚訝😮

送餐人員提醒我們要盡早用完

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

厚度差不多這樣

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 鮪魚排、花枝排、蝦排  ~60元/粒

鮪魚排以鮪魚肉為主,添加豬肉，蔬菜混合調製而成

酥脆外皮跟內餡都還不錯,有點像蚵嗲的口感

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

這3種海鮮排當中,小昭最愛這個

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 海瓜子  ~300元

炒的很香,海瓜子也很新鮮,小朋友都搶著吃

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 情人的眼淚(雨來菇)  ~300元

雨來菇有點軟爛,本身的口感就是這樣

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 飛魚卵香腸炒飯  ~250元

炒飯粒粒分明ok,份量也頗多

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 蜂巢蚵  ~900元

招牌蜂巢系列必點,

這道是小琉球流傳60幾年的歷史,

演變至今成為東港小琉球的在地特色料理

size無法選擇,固定大小,一份超大,夠10人分享

第一次吃的人,可以點蜂巢蝦

小昭之前吃過蜂巢蝦,這次改吃鮮蚵

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

厚度很厚,蛋酥充滿著鴨蛋香氣

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

鮮蚵非常大顆飽滿,但是底層會稍微油一些

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

超推薦淋上特製醬,增加風味外

還能軟化蛋酥的酥脆才不易刺口,而方便食用

風味極佳,大家一定要試試~

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

 招待水果 

屏東東港-忠東港海鮮餐廳

 

餐點都是大份量居多,比較適合多人用餐

3~4人小家庭用餐,點菜上可能就要拿捏

要不然就要揪朋友或家人一起去享用比較能吃到多樣化唷~

 

屏東東港-忠東港海產餐廳,以上僅供參考~

 

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屏東東港-忠東港海產餐廳Hi~喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤(2021年7月新成立)~

 

《店家資訊 》

  • 忠東港海產餐廳
  • FB
  • (08)835 4520
  • 11:30~14:00  17:30~21:30
  • 屏東縣東港鎮光復路一段312號


檢視較大的地圖

 

 

延伸閱讀:

屏東東港-佳珍海產餐廳 **黑鮪魚料理**

屏東東港-阿榮坊 風味海鮮

屏東東港-王匠黑鮪魚生魚片&日本料理(華僑市場228攤位)**外帶**

屏東東港-福海海景餐廳•福海鮮代客料理(華僑市場)

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