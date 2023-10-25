後龍美食都集中在慈雲宮與後龍車站周邊，可以說用步行就可以一口氣打10家沒問題！不過因為時間關係，如果能吃的不多，那就看這篇精選吧。我把後龍必吃美食小吃、伴手禮、咖啡廳、景點的精華都收錄在這裡了！只要挑出自己想吃的去就行，省去做功課的麻煩，跟著吃喝玩樂就可以了。

後龍 必吃美食懶人包｜交通位置

精選8家必吃，除了外圍的太興活海鮮餐廳跟古早味蚵嗲真的比較遠以外，其餘7家都在慈雲宮與後龍火車站周邊，步行都可到，點地圖可導航喔。

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慈雲宮是在地信仰中心

周邊更是美食集散地，好吃的都在這附近

廟前廣場處更是可以一次打好幾家必吃美食。

建議先從這裡開始吃起，

因為廟口肉圓每日限量200顆，不先來排隊會吃不到XD

跟著在地人吃準沒錯！在廟口看到一堆人排隊馬上跟著排，果然吃到高水準的肉圓。查資料才知道這家每天只賣3小時，然後還每日限量200顆，賣完收工不囉唆。

還好我們在開店前就來這裡等了，其實是來吃隔壁的金豐玉漿，但有肉圓可以吃當然也不會放過，而且是排隊名店，有一種意外賺到的感覺…(繼續閱讀）

說到芋圓，這家超專業！紅到甚至申請專利的芋圓製造所。不但採用各種水果、在地食材等創意芋圓，甚至還可以吃到水果夾心，更是嚴選小農生產，手工製作，把各種口味芋圓加入豆花與冰品中，料多滿足，讓人充滿驚喜感…(繼續閱讀）

後龍慈雲宮廟口前有很多在地銅板小吃，其中有一家彩色粉粿冰吸引我注意， 別看這豐富色彩的粉粿冰有點網美，很時尚很潮，人家可是祖傳四代 正港純手工粉粿做的天然彩色粉粿冰，也是正老店來著，剛好要芋圓有隔壁家 金豐玉漿，粉粿吃這家，很方便…(繼續閱讀）

身為苗栗海線人，很少人沒聽過阿水飯店的名號，有名程度幾乎都快變成傳說了XD。好不容易帶著桃園的朋友揪到一桌才有機會解鎖吃過阿水飯店的成就，是說這家不給訂位真的有夠秋，重點是生意還非常好，動不動就瞬間全滿要嚇唬誰XD。

提醒一下這家是以當日現捕撈的海鮮決定當日菜單，是無菜單海鮮料理，沒有紙本菜單當然也沒有標示價格，白板上只會提供當日的菜單，或你也可根據當日魚獲指定料理方式，價格會依照人數、份量大小來計價…(繼續閱讀）

這家看起來真的就是一家很傳統的碾米廠，但不要以為人家只有賣米而已，這裡有自家頂級糯米，純米製成 超限量 不預約吃不到的米麻糬喔！還有其他各種傳統米食。

除了必買米麻糬以外，不定時會推出草仔粿、紅龜粿、發糕、湯圓、鹼粽、肉粽等等，近期還有雙色麻糬可以買，純米麻糬與黑糯米麻糬兩種，真的是非常在地隱藏版，想買的話記得預約…(繼續閱讀）

這家雪花糕不誇張，一吃立馬成老主顧，而且是家開了幾十年的糕餅店，被在地人戲稱是被糕餅耽誤的雪花糕店，後來乾脆自稱雪花糕專賣店，不演了！

這家我也吃了有快十幾年了吧（遠目），每次只要有路過都會買來吃，每次吃都被雪花糕那冰涼軟Q 入口即化的濃郁香甜給融化，怎麼可以這麼好吃啦（跺腳），然後現在還有多種口味任選，小孩才做選擇，只要架上有的口味我全都買…(繼續閱讀）

大家知道其實後龍特產有三寶:花生.西瓜.番薯，但我心目中的三寶是雪花糕 、紅泥花生還有米麻糬。這家賣花生賣到蓋大樓的就是紅泥花生鼻祖店 60年的美香，有我最愛吃的紅泥花生！我其實是不愛吃花生的人，但只有這家的紅泥花生是我唯一會買來吃，而且也會買來送人的。

不知道大家吃過紅泥花生嗎？口感特別香酥脆且甜鹹回甘，真的跟外面花生不一樣。因為是特別採用九華山紅土包裹住花生後，富含鐵質的紅土再加入鹽釋放出鈉，經過烘烤後具甘甜味，鹹香飽滿又酥脆，沒吃過的人一定要買來吃吃看，是我心中全台最好吃的花生…(繼續閱讀）

每次來後龍都只知道吃，這次有進步排一些景點，比如外埔漁港走走逛逛，但最後也沒忘記吃就是了！漁港附近這家人氣海鮮餐廳，最有名的是鮪魚鮮蝦三明治必吃，其他生魚片、烤魚等…就看個人喜好隨意點。

這家是採用無菜單料理，因為每日新鮮魚獲都不一樣，以當季海產為主，自己挑選當日海鮮與店家討論料理方式，並建議事先問好價格以免爆預算喔，總之產地直送保證新鮮啦…(繼續閱讀）

後龍 精選2家咖啡館推薦懶人包

在這麼純樸的小鎮裡，要找到夠水準的咖啡廳真的也沒這麼容易，而這家是在地評價最高的喔！雖然每次來都被在地小吃塞飽飽，但也總是會留點時間跟甜點胃給咖啡廳，讓身心靈都得到一些救贖。

這三角窗的店面是老屋改建，整個裝潢很現代簡約工業文青風格，而且這裡主打精緻慢燉咖哩、義式香料風味輕食，但每次來都只點咖啡、手作甜點，覺得很可惜，希望下次可以先空著胃來品嚐…(繼續閱讀）

「我們回家吧。」在台南開「我們OUR甜點工作室」的女兒們某天決定返鄉回到苗9線上一家不起眼，開了50年柑仔店的老家。回到那個聽著海風、看著火車的鄉下慢生活，在柑仔店老家的二樓重新開始，開了一家融合了文青復古與現代工業的咖啡廳…(繼續閱讀）

說到後龍美食我算寫不少篇了，但景點怎麼能放過呢？是不是！這次精選5個必玩秘境，不但好拍好玩還都是免費的，快收藏起來，保證被家人朋友誇你超懂玩。

從百年木造『大山車站』開始，到『外埔漁港』然後『好望角大風車觀景步道』以及最私房的『後龍清海宮媽祖媽祖坐火車出巡照』，還有不能錯過『後龍過港隧道』，拍好拍滿，全都是免費景點…(繼續閱讀）

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