隱身在桃園復興區山林中的普拉多山丘假期，每每在台七線都可以看到它的標誌，但Ann和榜哥始終都未曾走訪過！而這連假前來普拉多山丘假期真的讓人宛如置身在歐洲鄉村莊園內，而普拉多山丘假期也是多角經營，有景觀餐廳可用餐也有鄉村風精緻民宿可入住，在這可眺望山林景緻，漫步在莊園內真的美不勝收！

普拉多山丘假期位在桃園復興區，鄰近角板山形象商圈、角板山公園等，開車前來的朋友可直接搜尋普拉多山丘假期即可到達，普拉多山丘假期設有戶外停車場可停放愛車。



走進普拉多山丘假期，映入眼簾的是不少古典雅緻的歐洲鄉村風佈置的擺設，讓人感到滿滿的溫馨感，同時也能感受到店家的招待客人的溫度。

而餐廳的用餐座位區非常大，除了剛剛一進門的室內沙發區之外，也還有戶外用餐區以及玻璃屋的用餐區，這天店家就幫我們安排在玻璃屋內用餐，玻璃屋內用餐的座位設計安排不會讓人感到擁擠，等待餐點的同時也能到戶外的陽台區欣賞山景。

而普拉多山丘假期還有一處宛如城堡宮廷風的庭園造景再搭配遼闊山景，真的好美！上網查看，繡球花開的季節來訪，普拉多山丘假期可是美翻了，彷彿來到仙境般，有機會還真要找時間再訪一次！



普拉多山丘假期的餐點選擇普拉多全餐、鄉村異國套餐、山丘小火鍋、輕食、下午茶、咖啡、花草茶等可以點選，全餐或是套餐會以排餐方式出餐，而入內用餐有基本的低消限制，其為每人須點選一項餐飲，用餐時間無太多限制，僅收現金另需加收10%服務費。



簡單分享Ann和榜哥這天來訪普拉多山丘假期所點選的餐點。

●前菜-鮮彩時蔬沙拉

鮮彩時蔬沙拉，不單單只是時蔬，上層可還有紅魚子醬，整體口感其實清爽開胃不膩口。

●前菜-七彩米香魚

用蘿蔓生菜包裹著去次去骨的七彩魚，搭配著泰式酸辣醬再灑上花生粉，一口一口享用真的超級好吃！

●前菜-異國時令湯品

今日湯品胡蘿蔔濃湯再佐上鮮奶油，，每一口都充滿鮮甜滋味。

●異國香料雞腿鬱香飯

雞腿用了中東香料事先醃製過再去煎烤，口感軟嫩有味道，而下層則是搭配著薑黃飯，一上桌Ann就忍不住吃了幾口薑黃飯。

●鍋物-美顏南瓜鍋

點選鍋物都會有白飯一碗、台灣梅花豬肉片、海鮮、在地時蔬等。真的超推普拉多山丘的南瓜鍋，南瓜湯頭濃郁又香且清爽，一旁的菜盤則是完全沒有火鍋配料，這真的是一般景觀餐廳不會看到的菜盤，用料實在，就是要讓客人吃得健康又安心。

●飲料、甜點

這天點選了一杯冰美式咖啡跟一杯梅菓茶；甜點則是冬瓜凍。



普拉多山丘假期整體的服務真的挺不錯！用餐環境很舒適不會讓人感到擁擠，不時都可以看到老闆親自來招呼熟客，也要說普拉多山丘假期經營真的很有溫度，不少熟客不定期都會來這吃吃飯跟老闆、老闆娘敘敘舊。餐點也無話可說，真的很有水準，用料實在價位也算合理，每道餐點都能吃得出店家的對食材的用心。

普拉多山丘假期，無刷卡服務僅收現金，用餐時間無太多的時間限制，但用餐有基本的低消限制，每人須點選一項餐飲，所有費用皆需加收10%服務費，建議想到普拉多山丘用餐的朋友可要事先訂位，以免碰到客滿或是店休喔！

真心推薦分享給還沒來訪過普拉多山丘假期的朋友，用餐的同時能眺望享受山林景致，且這裡可是一年四季各有各的美，而普拉多山丘假期同時也有民宿，入住在這想必也是很棒的體驗。