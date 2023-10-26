開頭先說這篇是勸世文 😂😂！覺得踩了雷～不知是否對他的期望太高啦，導致用餐體驗很有落差——這天是中秋假期回台南娘家，一行老小帶著來吃這間 牛室炙燒牛排 ，在北中南都有分店，看著評價也頗高，是排餐加自助吧吃到飽，我腦中想的這應該類似貴族世家／我家牛排／公牛隊之類的，結果實際吃了覺得不管是主餐或自助吧真的都有待加強😅😅，不知是否是個別分店的品質不一？這間牛室炙燒牛排我真的吃不懂XD。

牛室炙燒牛排 | 位置

我們來吃的是台南海安店，鄰近花園夜市，餐廳沒有停車場，騎機車比較方便，開車來的話只能碰運氣找路邊停車格。

店家名稱：牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 台南海安店

電話：06-2510630

地址：台南市北區海安路三段606號

營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00

牛室炙燒牛排 | 環境

我們事先訂位了晚餐時間，不過太早來了XD，還無法入場，所以先到附近的豬飼料柑仔店逛逛殺時間再過去，是有趣的古早味零食伴手禮店。

門口貼有人氣餐點排行榜可以參考，有單人排餐，也有豪華組合套餐可以選擇。

一進來先到櫃台報到，會由服務人員帶位進場，不知是否中秋連假關係，生意超興隆！讓我黑人問號XD。

另外這裡結帳只收現金哦！沒有刷卡，所以現金務必請帶足夠😂😂。

內用座位不少，用餐環境中規中矩，算乾淨整潔還不錯。

牛室炙燒牛排 | 菜單

點餐步驟是先選主餐，再來是熟度，最後是醬料——只有黑胡椒／蘑菇／綜合雙醬這兩種醬汁搭配。

此外也能再加價升級成ABC的海鮮套餐。

用餐時間是90分鐘，100公分以下幼兒不收費，100-130公分孩童收取自助吧250元。

另外還有多人組合餐吃起來更澎湃，而商業午餐只有平日限定。

餐點介紹

點完餐後就可以先到自助吧取餐開吃！不過必須老實說我對自助吧頗失望😂😂，當然個人感受不同哦，純分享真實心得XD。

自助吧

牛排館當然要有吐司啊！不過小胃口的人要謹慎服用XD，這裡提供四種口味抹醬——

然後逛了一圈發現牛室竟然沒有甜點XD，所以老爺最後烤了吐司當成甜點來吃😂。

從進門右邊開始看起，首先是生鮮沙拉區，水果只有鳳梨和芭樂兩種，而且超不上相😂😂，有的不甜有的看起來並不新鮮，品質有點不行。

生菜系列看起來還可以，底下還有牛蒡絲／海帶芽／泡菜等小菜。

披薩口味有蠻多種，且好像會不定時更換，但味道很普通XD，因為是主食類所以不敢吃多~最後只拿了比較特別的珍珠甜披薩。

不管在哪裡，炸物區絕對是受歡迎的！薯條／雞塊／銀絲捲等，同樣會不定期更換補貨，之後還有看到地瓜球。

再過來是篜籠區，有各式小包子饅頭及港點，不過主食類我也不敢多拿~而且燒賣看起來好乾😂😂，我沒什麼想拿的念頭。

湯品有玉米湯和牛肉羅宋湯，盛了一碗羅宋湯試喝，所謂的牛肉是牛肉末而不是牛肉塊XD，且喝起來味道和印象中的羅宋湯不一樣，感覺少了香料的香氣。

這鍋是麻辣燙，不過吃起來不麻也不辣😂，覺得湯底喝起來有點稀。

這道看起來像是辣炒年糕的菜，不過絕大部份都是甜不辣😂，年糕反而比較少，味道還可以。

飲料有基本款汽水機及咖啡機，中間有茶包自己來。

冰品部份有兩種品牌，分別是杜老爺及明果冰淇淋。

少爺仍然最愛薄荷巧克力！最後用冰淇淋來做最後的ENDING。

明果冰淇淋是異國風，也是很受歡迎的一櫃，我一直等到後段才有機會拍到前面沒人的樣子XD。

還有茶花綠茶及蘋果醋，適合清爽系的人——不過我裝了一杯綠茶覺得有股超重的化學香料味😅😅，我無法喝完，於是決定自己拿茶包來泡，才覺得好多了😆。

這道主廚小品應該是我個人最喜歡的一道，看起來像是配料豐富的白菜滷，調味也好吃，這可以多吃一點😂。

今日特餐是澆食類XD，左邊是特別的黑咖哩，吃起來濃郁還不錯，很適合配飯，不過我吃不下這麼多就是了。

右邊是滷肉，吃得到肉塊，稍偏油，覺得咖哩勝出XD。

逛了一圈，自助吧差不多就這樣😆，菜色不算非常多，不過在補貨時，會有不定時更新菜色，可以多繞兩圈，也許菜色就會變換了——

不過味道上覺得很一般😂😂，看起來不太上相，吃起來也真的還好，我到最後拿著盤子，竟然不知道要夾什麼…..

安格斯沙朗牛排

因為對自助吧有失望感，只好將希望寄託在主餐上——是說結果我們也失望了😥😥。

牛室標榜百分百原肉塊，除了牛室特製牛排是有醃製過的，其餘都是原肉無調味。

比較特別的是附有一塊石頭，若嫌太生可以再放上炙燒一下，熟度可自行調整。

但沙朗牛排入口沒有肉汁與鮮甜，是種很難形容的，不知在吃什麼肉的粗糙感🙈🙈，這塊肉被老爺嫌棄到不行，甚至沒有吃完它。

牛室經典豬排

豬排送過來就覺得看起來乾XD，吃起來確實也是很一般，不管是肉的厚度／味道都覺得不太OＫ，少爺只吃了一小塊就不想吃了😥😥。

黃金雞腿排

雞腿排的SIZE也並不大，已經有調味過，口味一般並沒太大的記憶點XD。

雞皮部份稍軟，若能再煎得更恰恰一些，想必會更酥香好吃。

餐後心得

只能說我們滿懷期待來吃真的太失望啦😅😅，從主餐到自助吧的品質都不行！

沒有吃過其他分店無法比較，不過這間牛室真的不合我們口味，以同等價格來說，真的值得更好😂😂。

以上純真實心得分享，完全是真心話老實說XD，可能每個人口味與感受不同，無毀謗攻擊之意唷！

店家資訊

店家名稱：牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 台南海安店

官網或粉絲團：https://www.facebook.com/BHsteak6

電話：06-2510630

地址：台南市北區海安路三段606號

營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00

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