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牛室炙燒牛排-台南海安店/排餐+自助吧吃到飽.真心話老實說！評價很高但我真的吃不懂XD

2023-10-26 11:15:06 潔絲蜜 人氣：102
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窩客好文

潔絲蜜

發表篇數：538篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 台南海安店
phone06-2510-630
place台南市北區海安路三段606號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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開頭先說這篇是勸世文 😂😂！覺得踩了雷～不知是否對他的期望太高啦，導致用餐體驗很有落差——這天是中秋假期回台南娘家，一行老小帶著來吃這間 牛室炙燒牛排 ，在北中南都有分店，看著評價也頗高，是排餐加自助吧吃到飽，我腦中想的這應該類似貴族世家我家牛排公牛隊之類的，結果實際吃了覺得不管是主餐或自助吧真的都有待加強😅😅，不知是否是個別分店的品質不一？這間牛室炙燒牛排我真的吃不懂XD。

牛室炙燒牛排 | 位置

我們來吃的是台南海安店，鄰近花園夜市，餐廳沒有停車場，騎機車比較方便，開車來的話只能碰運氣找路邊停車格。

店家名稱：牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 台南海安店
電話：06-2510630
地址：台南市北區海安路三段606號
營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00

牛室炙燒牛排 | 環境

我們事先訂位了晚餐時間，不過太早來了XD，還無法入場，所以先到附近的豬飼料柑仔店逛逛殺時間再過去，是有趣的古早味零食伴手禮店。

門口貼有人氣餐點排行榜可以參考，有單人排餐，也有豪華組合套餐可以選擇。
一進來先到櫃台報到，會由服務人員帶位進場，不知是否中秋連假關係，生意超興隆！讓我黑人問號XD。
另外這裡結帳只收現金哦！沒有刷卡，所以現金務必請帶足夠😂😂。

內用座位不少，用餐環境中規中矩，算乾淨整潔還不錯。

牛室炙燒牛排 | 菜單

點餐步驟是先選主餐，再來是熟度，最後是醬料——只有黑胡椒／蘑菇／綜合雙醬這兩種醬汁搭配。
此外也能再加價升級成ABC的海鮮套餐。

用餐時間是90分鐘，100公分以下幼兒不收費，100-130公分孩童收取自助吧250元。
另外還有多人組合餐吃起來更澎湃，而商業午餐只有平日限定。

餐點介紹

點完餐後就可以先到自助吧取餐開吃！不過必須老實說我對自助吧頗失望😂😂，當然個人感受不同哦，純分享真實心得XD。

自助吧

牛排館當然要有吐司啊！不過小胃口的人要謹慎服用XD，這裡提供四種口味抹醬——
然後逛了一圈發現牛室竟然沒有甜點XD，所以老爺最後烤了吐司當成甜點來吃😂。

從進門右邊開始看起，首先是生鮮沙拉區，水果只有鳳梨和芭樂兩種，而且超不上相😂😂，有的不甜有的看起來並不新鮮，品質有點不行。

生菜系列看起來還可以，底下還有牛蒡絲／海帶芽／泡菜等小菜。

披薩口味有蠻多種，且好像會不定時更換，但味道很普通XD，因為是主食類所以不敢吃多~最後只拿了比較特別的珍珠甜披薩。

不管在哪裡，炸物區絕對是受歡迎的！薯條／雞塊／銀絲捲等，同樣會不定期更換補貨，之後還有看到地瓜球。

再過來是篜籠區，有各式小包子饅頭及港點，不過主食類我也不敢多拿~而且燒賣看起來好乾😂😂，我沒什麼想拿的念頭。

湯品有玉米湯和牛肉羅宋湯，盛了一碗羅宋湯試喝，所謂的牛肉是牛肉末而不是牛肉塊XD，且喝起來味道和印象中的羅宋湯不一樣，感覺少了香料的香氣。

這鍋是麻辣燙，不過吃起來不麻也不辣😂，覺得湯底喝起來有點稀。

這道看起來像是辣炒年糕的菜，不過絕大部份都是甜不辣😂，年糕反而比較少，味道還可以。

飲料有基本款汽水機及咖啡機，中間有茶包自己來。

冰品部份有兩種品牌，分別是杜老爺及明果冰淇淋。

少爺仍然最愛薄荷巧克力！最後用冰淇淋來做最後的ENDING。

明果冰淇淋是異國風，也是很受歡迎的一櫃，我一直等到後段才有機會拍到前面沒人的樣子XD。

還有茶花綠茶及蘋果醋，適合清爽系的人——不過我裝了一杯綠茶覺得有股超重的化學香料味😅😅，我無法喝完，於是決定自己拿茶包來泡，才覺得好多了😆。

這道主廚小品應該是我個人最喜歡的一道，看起來像是配料豐富的白菜滷，調味也好吃，這可以多吃一點😂。

今日特餐是澆食類XD，左邊是特別的黑咖哩，吃起來濃郁還不錯，很適合配飯，不過我吃不下這麼多就是了。
右邊是滷肉，吃得到肉塊，稍偏油，覺得咖哩勝出XD。

逛了一圈，自助吧差不多就這樣😆，菜色不算非常多，不過在補貨時，會有不定時更新菜色，可以多繞兩圈，也許菜色就會變換了——
不過味道上覺得很一般😂😂，看起來不太上相，吃起來也真的還好，我到最後拿著盤子，竟然不知道要夾什麼…..

安格斯沙朗牛排

因為對自助吧有失望感，只好將希望寄託在主餐上——是說結果我們也失望了😥😥。
牛室標榜百分百原肉塊，除了牛室特製牛排是有醃製過的，其餘都是原肉無調味。

比較特別的是附有一塊石頭，若嫌太生可以再放上炙燒一下，熟度可自行調整。
但沙朗牛排入口沒有肉汁與鮮甜，是種很難形容的，不知在吃什麼肉的粗糙感🙈🙈，這塊肉被老爺嫌棄到不行，甚至沒有吃完它。

牛室經典豬排

豬排送過來就覺得看起來乾XD，吃起來確實也是很一般，不管是肉的厚度／味道都覺得不太OＫ，少爺只吃了一小塊就不想吃了😥😥。

黃金雞腿排

雞腿排的SIZE也並不大，已經有調味過，口味一般並沒太大的記憶點XD。
雞皮部份稍軟，若能再煎得更恰恰一些，想必會更酥香好吃。

餐後心得

只能說我們滿懷期待來吃真的太失望啦😅😅，從主餐到自助吧的品質都不行！
沒有吃過其他分店無法比較，不過這間牛室真的不合我們口味，以同等價格來說，真的值得更好😂😂。
以上純真實心得分享，完全是真心話老實說XD，可能每個人口味與感受不同，無毀謗攻擊之意唷！

店家資訊

店家名稱：牛室炙燒牛排 BEEFHOUSE 台南海安店
官網或粉絲團：https://www.facebook.com/BHsteak6
電話：06-2510630
地址：台南市北區海安路三段606號
營業時間：11:00–14:00 17:00–21:00

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蜜蜜是個普通上班族／職業媽媽。 是個台南出生.成長的台南女兒，目前定居桃園八德。 和多數人一樣，身兼多重身份，每天為了生活忙碌，奔波於工作和家庭。 有時覺得人生真的好難，仍然勉勵自己，在生活中尋找小小幸福。 雖然偶爾會忍不住感嘆人生再努力都比不過上輩子燒好香投對胎—— 不過回歸現實，不論好與壞，都是生命的軌跡。 愛自己，愛生活，努力活在每一個當下。 記錄每一個心情，將來回味人生。 這裡是蜜蜜的生活記事本，歡迎光臨。 店家如有意邀約，請來信至：jasmine1207lovelife@gmail.com洽談，我會盡速回覆哦！ 邀約文章的原則： 1.若邀稿正式成立，文末會註明有邀約字樣 2.文章中提及的資訊面若有錯誤（如用料食材／餐廳資訊等）歡迎指正，但對於餐點本身味道及用餐感受則仍會以當下實際的想法心得去撰寫不改變。 我的部落格：https://shimei77.com/ 粉絲團：https://www.facebook.com/jasmine1207/

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