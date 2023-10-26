御珍軒是台北車站後站商圈老字號港式餐廳，我從小就超愛吃港式美食，尤其手工製作的港式點心，更是我愛不釋手的美味~

前陣子得知御珍軒重新開業，走過令人傷心難過的疫情，御珍軒原班人馬重出江湖囉！繼續服務海內外的粉絲，這次我就找親朋好友一起來回味

御珍軒多道特製料理，料好實在、份量十足、相當適合當過年的團圓菜，明年年夜飯體恤爸爸媽媽的辛勞，一起來御珍軒圍爐迎接新年吧！

御珍軒地點真的很方便，就在後站商圈，從台北車站、北門站過來都很方便，交通四通八達是聚餐好去處～

搭高鐵、捷運、公車、機場捷運、開車來御珍軒都沒問題，吃飽後附近還有台北地下街、後站批發商圈可以買爽爽

御珍軒復古懷舊的裝潢，宛如穿越時光隧道，品味父母親那輩最愛的港式好滋味～貼心的御珍軒也有附設電梯，長者要來用餐也沒問題喔

御珍軒生意強強滾，明明是平日又陰雨綿綿，生意居然還這麼旺，擠滿人潮超級熱鬧～

其中不乏來自全世界的旅客，日本、韓國、星馬、甚至來自歐洲的旅客超級多，可見御珍軒的滋味已擄獲全世界遊客的味蕾！

御珍軒還提供舒適的包廂空間，最大一間的大圓桌更可容納18人，包廂內還可以唱KTV~

另外兩間空間也很舒服，公司尾牙、朋友小聚、親友團圓，各種聚會活動都很適合來御珍軒舉行

御珍軒菜單

御珍軒年菜

御珍軒年菜內用或外帶都可以，全世界超多媒體採訪報導的御珍軒，下次我外國朋友來台旅遊時，我也要帶他們來御珍軒報到！

御珍軒提供多元支付，台灣配、街口、Apple Pay、信用卡通通都可以～沒有帶現金也很方便！

喝一杯熱騰騰的好茶，先開開胃，御珍軒現做的好料一一端上桌囉～～～

御珍軒豐富的好料，食材超級新鮮，大海活蹦蹦的好好料，通通都可以吃得到~

御珍金龍四喜拼

(龍蝦、薯泥、黑豆、海蜇皮、鮑魚)

開胃佳餚又這麼澎派，大海的雙寶一次吃個夠，彈牙肉多汁的龍蝦、超Ｑ有咬勁的鮑魚～

搭配馬鈴薯泥、黑豆、水蜜桃等好料，清爽的涼拌料理，用料超級實在，御珍軒的開胃菜就這麼高檔，立刻讓人眼睛一亮！

涼拌海蜇皮爽脆彈牙，我超級喜歡吃海蜇皮，QQ彈牙的口感，清爽又開胃，調味抓得剛剛好，不會太油太鹹，深得我心！

松露鮮菌海中寶

說到海鮮我最愛吃蝦子跟干貝，御珍軒松露鮮菌海中寶，一次就可以吃到兩種頂級美味～

海鮮熟度抓得剛剛好，蝦子超Ｑ彈、干貝軟嫩鮮甜，搭配爽脆的甜豆，即是絕佳的組合！

聞到松露的香氣，畫龍點睛，更能引出海鮮的好滋味，嚴選超大的海鮮好料，好久沒吃到這麼大塊的海鮮了

蒜蓉清蒸黃金蟹（油飯）

御珍軒挑選巨無霸的新鮮黃金蟹，用最簡單的清蒸方式，就能吃到最新鮮又飽滿的蟹肉，底下的油飯吸收螃蟹的精華～

口感相當Ｑ不會過硬，米飯相當入味，軟硬度抓得剛剛好，是絕佳的主食選擇，吃起來相當有飽足感！

海鮮用清蒸料理，相當考驗食材新鮮度～可見御珍軒，對海鮮多麼有自信，螃蟹肉超鮮甜～

飽滿又彈牙，肉質非常有Ｑ度，含水量十足，愛吃螃蟹的朋友，來御珍軒一定要點這一道喔！

人蔘花膠燉全雞

御珍軒每一道菜怎麼都這麼好吃，堅持最傳統的料理方式，傳承老師傅的料理功夫，確保餐點處於最佳品質、最棒美味～

人蔘花膠燉全雞一整隻全雞，肉質燉煮道軟嫩細緻，整碗雞湯充滿精華，裡頭還有補氣人蔘等中藥材，而且雞湯完全不油膩，一碗接一碗，一喝就停不下來！

御珍魚翅佛跳牆

過年過節一定要吃的就是佛跳牆，御珍軒的佛跳牆料比湯還多，光吃這個就飽到不行～

魚翅、排骨、芋頭、鳥蛋、香菇、蹄筋、栗子、筍絲等豐富配料，吃上一大碗就好飽喔

湯頭充滿食材的精華，香噴噴完全不油膩，鹹淡適中味道抓得剛剛好，吃完也不會很口渴！

沒有佛跳牆就不是過年了，這道佛跳牆自己煮，都煮不出這麼棒的美味，推薦大家一定要來嚐嚐御珍軒的佛跳牆喔

鮮蝦腐皮捲

御珍軒的熱炒大菜吃完後，就要來吃港式點心，港點師傅手工製作的美味，我首推就是這個鮮蝦腐皮捲～

裡頭蝦子好像不用錢一樣，放得超級多，蝦肉彈牙爽脆的口感，腐皮卡滋卡滋很酥脆，口感超有層次感，不會膩口，吃完念念不忘還想再來一塊ＸＤ

歡慶呈祥海棠果-燒賣

愛吃港點的朋友，更不能錯過御珍軒手工燒賣－歡慶呈祥海棠果，這個燒賣外皮Ｑ彈，完全不會軟爛，非常有彈性

內餡飽滿充滿湯汁，用料很紮實，我本來很擔心三色豆味道會很突兀，沒想到超級速配，青豆也不會影響口感，我一不小心吃了３大顆XD

港式精緻美點-叉燒酥

層層堆疊酥酥脆脆的叉燒酥，說實話我平常不太吃叉燒酥，原因就是市面上多數叉燒酥都過油過甜，沒想到御珍軒顛覆我的刻板印象，這家叉燒酥超好吃~

一口咬下酥脆的外皮，卡滋卡滋酥到爆炸，內餡的叉燒肉很實在，調味也不會因過鹹過甜而導致膩口，

不用配茶直接吃就很濕潤，不會乾乾的港式點心，下次找朋友來這邊吃港點也超適合~

港式精緻美點-紅豆桂花糕

最後的甜點也是同樣高顏值~桂花凍+紅豆餡，兩種迥異的口感，創意的做法，超級有彈性，雙重口味吃起來相當有層次~

紅豆桂花糕完全不會太甜，吃得到粒粒分明的軟綿紅豆，桂花的香氣充滿口中，劃下最棒的用餐句點~吃完也不會有沉重的負擔，這次御珍軒用餐滿意度我給一百分！

吃飽後不忘跟兩大男神師傅一起拍照留念，感謝帥哥師傅們願意重出江湖，繼續傳香御珍軒的好滋味～

推薦愛吃港式美食的朋友們，這家台北後站的好滋味－御珍軒，是絕對不能錯過的好店，趕快訂位來朝聖吧！

御珍軒 5大特色

1.老店回歸：台北老字號港式飲茶餐廳-御珍軒，在地耕耘30多年，先前因疫情還一度歇業，最近得知原班人馬重新復業的好消息，立刻揪親朋好友一起來訪，明年過年就決定來御珍軒團圓，內用外帶都合適；另設有包廂，享有私人空間記得提早預訂唷！

2.紅遍海內外：平日陰雨綿綿仍高朋滿座，日本、韓國、歐洲饕客紛紛慕名而來，多樣化熱炒辦桌料理、真材實料港式點心，不論是宴客、小聚、日常用餐，來御珍軒準沒錯，鄰近後站商圈，搭捷運、公車、機場捷運都很方便唷！

3. 海味大菜：御珍金龍四喜拼-頂級海鮮鮑魚、龍蝦一次吃個夠；松露鮮菌海中寶，干貝軟嫩、鮮蝦Q彈、搭配清脆甜豆好過癮！蒜蓉清蒸黃金蟹，蟹肉飽滿肉質鮮甜，吃完也不會過敏，可見非常新鮮，底下香噴噴油飯，超涮嘴一不小心吃好幾碗

4.料多煲湯：費時費工精心熬煮的煲湯，過年過節就要吃御珍魚翅佛跳牆，裏頭用料完全不手軟，料比湯還多，魚翅、排骨、芋頭、鳥蛋、香菇、蹄筋、栗子、筍絲等豐富配料，吃上一大碗就好飽喔！人蔘花膠燉全雞，雞肉燉到軟嫩細緻，吸滿人蔘精華香味四溢，來御珍軒記得喝一碗雞湯，補充滿滿元氣！

5.港式點心：海棠果燒賣用料超紮實，不小心吃了好幾顆、叉燒酥層層酥脆，卡滋卡滋的外皮，甜而不膩的叉燒餡深得我心、鮮蝦腐皮捲蝦子超大又Q彈，腐皮酥脆不油膩，來這一定要點、甜點紅豆桂花糕軟Q香氣十足，劃下絕佳的用餐句點的

💭店家資訊 御珍軒

🏠地址: 台北市大同區重慶北路一段62號2樓

🚌交通: 近台北車站後站商圈

☎️電話: 02-2558-0131

⏰時間: 11:30-14:30 17:30-21:30

😪粉專: https://www.facebook.com/royalcuisine.com.tw/?locale=zh_TW

💰消費: 現金、台灣配、街口、Apple Pay、信用卡、+10%服務費

💬食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406719421

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