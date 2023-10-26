彰化市默默地經營十年，是在地著名的必吃早午餐店，用餐時間總是高朋滿座，擁有高人氣魅力更是學生們經典回憶。主打少見的手工彩色蛋餅皮，在尬入各種食材，口味選擇豐富，彩皮Q彈獨特，從第一次嚐鮮後幾乎變成常客。還有大份量黑鑽松露牛肉美式漢堡和莎莎辣醬牛肉美式漢堡，內夾爆量手作醬和手打牛肉派超欠吃

中部共有三間分店，總店2013年創立於彰化市，就在彰化市旭光路和中山路二段的交叉口，店址緊鄰著彰化基督教醫院、南瑤宮、成功公園附近。十年來秉持初衷堅持手作，靠著雙手自己打肉派，不使用加工食品，為的就是擄獲更多客人的胃，因此贏得客人好口碑。

按下電動門開關，踏進店裡迎來的是開放式製餐區和帶位台，製作過程看得一清二楚，接著會有店員安排入座。

等待區佈置得很文青，天花板掛滿許多乾燥花，給人一種不同感覺，另外如有攜帶寵物會安排靠窗座位就此用餐，一邊吃早餐，一邊欣賞窗外車水馬龍別有一般風情。

繼續往一樓用餐區走，鄉村風的環境格外可愛，而且隨處可看見復古道具擺飾，整個氣氛溫馨又懷舊，比較讓我驚訝是，我們一進門不到20分鐘，一、二樓座位瞬間全滿，十年了人潮依舊不減，若你跟我一樣從其他鄉鎮來，又害怕耽誤後面行程，假日可以事先電話預約。

二樓用餐空間分成兩區，二樓共有32個座位，若想工商團體、姊妹聚餐很適合包場。

二樓最裡面有間小包廂，暫不開放用餐，不過可以在這裡拍網美照，這間小包廂超有科幻感，特別是滿滿哈利波特小道具，宛如一秒跑到科幻世界，這裡超級好拍！

進口雞蛋風暴吵得沸沸揚揚，大家對於進口蛋的食安問題心驚驚，因此店家堅持選用芳苑畜牧場的國產雞蛋，為了就是讓客人吃得安心。

餐具、醬料、面紙、茶水採自助式取用，對了，一、二樓都有設置餐具櫃，方便客人索取。

南瓜漿

阿嬤很愛喝南瓜漿，當天外帶一杯給她喝，喝完後叫我下次要再買。店家說南瓜漿是先將南瓜蒸熟再打成果汁，口感喝起來香甜滑順，稠度也表現恰好，重點滿滿營養素都在裡面，無論是長輩或小孩都很適合。

原味拿鐵

每天早上習慣來杯咖啡，點了一杯原味拿鐵，啜飲一口奶味香醇，咖啡豆香氣十足，兩者比例調的剛好，口感順口溫潤，不會太苦或奶味過重。

覆盆子牛奶

一般早餐店很少有覆盆子牛奶，大多都是豆漿、奶茶、紅茶，都難得來一趟當然要來杯香醇果汁，這杯覆盆子牛奶對女生很好，口味上香甜爽口，也不會太甜，沒幾分鐘就被阿文速光光(台語)～

莎莎辣醬牛肉美式漢堡

套餐+99元均附薯泥/沙拉/脆薯/脆餅/飲品(換飲料可折抵)

超人氣的莎莎辣醬牛肉美式漢堡是店家熱門招牌，獨特是上層自製莎莎醬，以及堅持手作牛肉派，再佐入美生菜、紫洋蔥、番茄、黃芥末沙拉醬、美式漢堡，一層層堆疊有夠霸氣，豪邁大口咬，微辛辣的莎莎醬襲擊整個口腔，同時還有畫龍點睛酸香，更是那種一吃就停不下來的涮嘴。

除了單點也可+99元升等套餐，會有自己做的綿密三色薯泥、清脆爽口沙拉、口感酥香帶有紮實感的好吃脆薯、爆好吃的脆餅，以及季節限定百香果沙拉醬，最後還有一杯飲品，如要換飲料可折抵，這盤吃下來真的很划算。

黑鑽松露牛肉美式漢堡

店員將黑鑽松露牛肉美式漢堡端上桌被眼前黑鑽松露吸引，邪惡的自製黑松露醬緩緩的如熔岩般的往下流，吸睛指數百分百，不僅誘人好拍，口味也是甘納讚(台語)，它的中間層牛肉派是用牛絞肉自醃漬，誠意十足的厚度，多汁有咬勁的口感，再搭紫配洋蔥、起司片、美生菜、番茄，最後蓋上美式漢堡，雙手都快握不住，尤其是咬下瞬間滿滿配料口感超豐富，口味也不會感到膩口，這樣份量越吃越過癮。

巴特蛋餅-椒鹽雞柳(酥彩)

巴特手作晨食以彩色蛋餅聞名，特別是使用純天然蔬果製成蛋餅皮，很多老饕都會特定前來，你瞧～粉紅色餅皮是火龍果口味、紫色餅皮則是選用紫地瓜，因此在市面上比較少見，更不是其他添加物製成，全靠天然蔬果製作，大家可以放心享用。介紹完餅皮，繼續介紹內餡，我選擇椒鹽雞柳，他們家雞柳是採用雞腿丁自己醃漬，大口咬下有著淡淡椒鹽香，雞腿丁鮮嫩好吃，再搭配厚實軟Ｑ餅皮，好吃又特別。

起司太陽蛋

阿文超愛吃蛋，每次只要去早午餐店就會加點一顆蛋，我們點了起司太陽蛋，先將蛋煎半熟再撒上起司粉調味，輕輕一咬黃澄澄蛋液在口腔中流動，細細咀嚼可以吃到鹹香起司味，單吃味道就很夠。

墨西哥脆餅

J個超好吃，尤其是大口咬下有著ㄎㄠㄎㄠ的脆聲，嘴裡散發香料的微辣感，看似平凡卻讓我們一吃再吃，甚至阿文還吵著要單點買回家，更誇張是我只吃幾片，不到幾秒全部被阿文吃光。因為太好吃詢問店家哪裡買？原來墨西哥脆餅是店家自己做自己油炸，外面買不到。

巴特必點墨西哥脆餅

酥炸蘿蔔糕

酥炸蘿蔔糕是店裡人氣小點，外皮炸的微酥，裡面的蘿蔔糕綿密有咬感，淋上醬油膏一起吃挺涮嘴，重點不會油膩膩。

整體心得：Butter巴特手作晨食Nana吃過N次，一吃就是長達十年，每次來都有不同驚喜，原因是店家喜歡研發餐點，專注做屬於自己特色，堅持食材手作，做好每個細節，用吃的就能感受出店家用心，難怪無論平日假日人潮絡繹不絕，顛峰時間來總是要等，喜愛早午餐朋友推薦給你。

Butter巴特手作晨食彰化店

地址:彰化縣彰化市旭光路343號

營業時間:6:30~13:30(星期一公休)

電話:0978 825 915

粉絲團:Butter 巴特手作晨食 Brunch&cafe彰化店