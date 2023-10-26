転運棧-貓中途咖啡廳

位於中山站附近的転運棧-貓中途咖啡廳，是一間有超大貓咪活動空間的舒適溫馨餐廳，除了有可愛親人貓咪穿梭在2、3樓用餐空間外，這裡還是個超有愛心的中途貓餐廳，和愛貓成癡的愛爸合作，打造一個能幫貓咪「轉運」的客棧，讓貓咪在被認養領養的過程中一樣能過得素喜安全，也能幫這些曾在外面被欺負、流浪的貓咪們找到愛他們的主人，找到屬於這些貓咪的新家。転運棧-貓中途咖啡廳提供各種鹹甜食、飲品，份量口味都不馬虎，貓奴們真的不能錯過這麼優質的貓餐廳!転運棧-貓中途咖啡廳一樣收錄在軟西的台北貓餐廳推薦中。

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位於中山站附近的転運棧-貓中途咖啡廳，是一棟獨棟透天的貓咪天堂，更是貓咪中途之家，這麼有愛心的地方貓奴還不快去撸貓吸飽飽元氣!

台北貓餐廳 転運棧-貓中途咖啡廳用餐環境

相信各個貓餐廳都有規則須遵守，想來転運棧-貓中途咖啡廳撸貓的軟絲記得要詳讀唷!

転運棧-貓中途咖啡廳1樓

転運棧-貓中途咖啡廳是一個透天貓咪餐廳，一樓販售各種貓咪用品、飼料等，奴才們在用餐的同時也能買點東西回家孝敬主子，根本就是一站式服務超貼心。

為了保持貓餐廳乾淨環境，確保貓咪身心靈平和，在一樓換上室內拖鞋後才能上樓用餐，上樓前別忘了跟可愛的貓咪Blow玩耍一番。

転運棧-貓中途咖啡廳2樓

踏上二樓樓梯會看到一個日式造景，左手邊超巨大貓咪水晶球，是用剛剛Blow的形象製作，轉運球隨水流轉動，呼應「転運棧」店名，除了特別選用日字「転」外，棧也不同於一般站名的「站」，期望能幫這些中途貓們轉運找到適合他們的家，也為他們打造一個舒服的中間客棧，這麼有愛心的理念真的是必須推!

転運棧-貓中途咖啡廳四面幾乎都被貓跳台圍繞，正中央上方還有透明玻璃走廊讓貓可以登高穿梭，隨處角落都可以看到很自在睡覺的貓咪，一旁的貓砂盆也乾淨完全沒有異味，転運棧-貓中途咖啡廳為了貓咪著想，空間座位不多，整體空間以貓咪好活動、休息為出發點，雖然能接待的人數不多，但品質有把關相當舒適。

角落還有逗貓棒，也是萬聖節小惡魔造型超可愛。

転運棧-貓中途咖啡廳2、3樓有不同的貓咪，牆上有貓咪的故事讓人客更了解他們過去的背景，有些看了真得讓人很心疼耶。

転運棧-貓中途咖啡廳可線上訂位，假日訂位時可備註想坐2或3樓，平日目前因未來客數不多所以只開放2樓，這麼優質的貓餐廳快讓他們平日也訂爆吧!

転運棧-貓中途咖啡廳3樓

3樓空間有類似小包廂的隔間座位，超熱門還有外國朋友們來訪，因為選定樓層後不能更換，想去的軟絲們記得看好軟西文章再訂位呀。

一樣有貓咪們的自我介紹，在領養貓咪前也可以更認識這隻貓咪。

転運棧-貓中途咖啡廳全天候供應鹹食，飲品、甜點選擇也不少，文末有転運棧-貓中途咖啡廳菜單可參考，貓貓咖啡廳台北推薦給軟絲們。

台北貓餐廳 転運棧-貓中途咖啡廳 貓咪

不知道是不是因為造訪的下午大部分貓咪都在睡覺，人客們也自動變超安靜，雖然有背景流行音樂，但大部分交談都輕聲細語，整體氛圍舒適安靜，柯軟旁邊的這隻貓整個睡到掉出枕頭外就知道有多自在。

転運棧的貓咪都很乖巧親人，可能之前在外流浪現在過上了不愁吃穿的生活，每隻貓咪都滿放鬆做自己，正因為転運棧給了他們一個舒適的環境，他們才能如此放心再次相信人類。

柯軟覺得転運棧也是很好的媒合地方，沒養過貓的可以先來跟貓咪互動一下，有對上哪隻貓咪眼緣的也可以多跟他相處，避免有時候領養完回去雙方不適應又要送養，對貓咪來說轉換環境壓力也很大，多來転運棧幾次適著了解貓咪的個性，對領養也相當有幫助。

這兩隻小貓咪從頭到尾都用這個閃瞎人的姿勢依偎在一起睡覺，簡直是…貓放閃不留情，但是真的好可愛呀。

從進門到用餐完不知道說了幾百次好可愛，每一桌的客人幾乎都沒在專心吃飯，只要貓咪一有動靜就拿著手機相機到處跑，貓咖啡廳台北推薦真的可以來転運棧看看這些可愛的貓咪。

這隻小可愛叫小精靈，他雖然很調皮一直去打擾睡覺中的貓咪要他們舔舔他，但是那模樣太療癒，根本吃可愛長大的吧!

柯軟還有發現一點是転運棧的員工也都很愛護小動物，甚至餐盤收一收會直接去吸貓咪(?XD果然上班累了去吸貓又可以再繼續工作到晚上了。

転運棧-貓中途咖啡廳整體環境舒適放鬆，溫和氣氛讓貓咪卸下心防，自在穿梭在其中，我想這就是為何転運棧-貓中途咖啡廳在貓奴圈中迅速聲名遠播的原因之一。

転運棧-貓中途咖啡廳限時2小時，但又要撸貓又要吃飯又要拍照，只會覺得時光飛逝，再多來幾次都不嫌多。

之前軟西姐妹也問過軟西台北哪裡有布偶貓咖啡廳，下次絕對直接推薦転運棧-貓中途咖啡廳給她，多元貓咪更可愛。

軟西之前在朋友介紹下，去過另一間貓餐廳台北推薦的貓樂貓咖啡，也是這樣一個空間裡面超多貓咪，這次來転運棧-貓中途咖啡廳之後立刻就把這間回推薦給姐妹XD。

其它貓咪咖啡廳也可參考軟西的台北貓咪餐廳推薦。

台北貓餐廳 転運棧-貓中途咖啡廳美食介紹

蒜香白酒蛤蜊義大利麵(NT320)

有些貓咪餐廳台北寸土寸金空間不大，已經花很多心思在照顧狗狗貓咪，餐點通常就是中規中矩的水準，但是転運棧-貓中途咖啡廳餐點不僅選擇多多，鹹甜食都有，重點是都不雷很好吃!不僅份量夠，調味擺盤都很用心，來転運棧-貓中途咖啡廳不僅可以撸貓放鬆還可以吃飽吃好!

這道因應萬聖節還有可愛的眼睛裝飾，可以看出転運棧-貓中途咖啡廳的童趣，吃得到鮮美海味十足蛤蜊，還有豐富層次蒜香、微微酒香醇順，義大利麵本身軟硬適中非常彈口Q滑，一整盤拿起來也很有份量。

松露菇菇轉運蛋燉飯(NT450)

看這蛋液咕溜巴在燉飯上，上桌香氣滿溢，還有水潤多汁爽脆櫛瓜，上方小眼睛俏皮望向人客超可愛。

転運棧-貓中途咖啡廳的松露味是比較溫和型的，既不會像坊間很多松露過於濃郁膩口，和馥香菇類也搭配得宜兩者互不搶戲都能各自彰顯香氣，就像転運棧-貓中途咖啡廳整體給人的感覺一樣，是舒服溫柔的陪伴存在。

拌伴小拼盤(雞塊、啾啾雞球、香酥鱈魚條)(NT280)

即便拍照放了一下外皮依舊酥脆，雞塊和小雞球收汁乾脆肉質依舊Juicy涮嘴，搭上胡椒鹽提味帶有細緻顆粒感。

鱈魚條魚肉細嫩，無腥味甘甜，要不是貓咪都在睡覺，不然鐵定會被這些香氣吸引跳上桌，人客要好好保護食物不要被喵星人攻占了XD。

金沙私房雞翅(NT290)

表皮酥香裹著一層表層起泡鹹香濃郁蛋黃醬香，依附著雞皮有著獨特綿密甘口鹹甜沙沙口感，隨之席捲而來的是雞肉本身的肉香，這道也是絕了!

日式焦糖布丁(NT130)

転運棧-貓中途咖啡廳的布丁比較綿細柔滑，焦糖也不苦口帶甜甜糖香氣，本身偏軟感覺是顆沒脾氣的好布丁，就跟転運棧-貓中途咖啡廳給人好親近的感覺一樣。

嘿嘿熔岩布朗尼(NT180)

転運棧-貓中途咖啡廳的布朗尼超大一個，吃起來濃厚濕潤紮實的巧克力香，搭上冰順香草冰淇淋，幸福指數爆表，雖然吃到最後稍微有點甜膩，但如果跟姐妹們一起來分食再適合不過了!

特調紅茶鮮奶(NT130)

柯柯的紅茶鮮奶也是超大一杯，軟西抿了一口，醇濃奶香和淡雅茶香融合，茶控喝來絕對過癮。

焦糖瑪奇朵(NT180)

雖然軟西不敢喝咖啡，但這杯有著咖啡的苦韻、焦糖的甜口、濃厚的奶味，一杯裡面三種滿足。

台北貓餐廳 転運棧-貓中途咖啡廳菜單

転運棧-貓中途咖啡廳

位於中山站附近的転運棧-貓中途咖啡廳，餐點鹹甜食都有選擇多多，除了有超多可愛親人貓咪，還是個超有愛心的中途貓餐廳，打造一個貓咪「轉運」的中途客棧，貓奴們真的不能錯過這麼優質的貓咪咖啡廳，台北貓餐廳推薦給軟絲們!転運棧-貓中途咖啡廳一樣收錄在軟西的台北貓餐廳推薦、中山站美食推薦中。

▻原文:台北貓餐廳推薦》転運棧-貓中途咖啡廳◅

※本文為邀稿合作文，軟西真心推薦好店!※

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