



雅香石頭火鍋的創始店開在西門町的成都路上，插旗板橋一陣子了，

想說不用跑到西門町那麼遠就可以吃到這美味，Ruby終於有機會來吃看看了。

雅香石頭火鍋基本的開鍋費用是一鍋100元，用餐時間是100分鐘，

湯頭皆以豬大骨和雞骨熬煮，如果需要爆炒的配料也可以選，

香菇、大白菜 $50和蒜苗 $60和乾魷魚$70，

朋友很豪氣的全選，不得不說炒起來的湯頭確實很鮮甜。

桌上爆炒的配料有洋蔥絲、紅蘿蔔絲、九層塔和他們自製的沙茶醬，

肉品的部分可以先選一份炒肉來炒香，雅香上選牛$159



點完餐後就可以去旁邊的選要的配料，

總共有六個價位，橘色$30、紅和黃盤$50、黑色$60、花盤 $80、藍色一盤100元，

每盤都用保鮮膜包著，衛生確實做的還不錯，只是稍微有一點不環保。

火鍋料真的是應有盡有，選擇很多。

也要吃一些蔬菜，娃娃菜、花椰菜、水蓮等等。

花枝漿、油條、豆皮、排骨酥。

海鮮類的部分選擇就比較少，滷大腸、魚餃、毛肚、魚片、豬肚等等的，

在這裡只會有選擇障礙症發作，每盤都看起還好美味。

雅香石頭火鍋的食材還算滿新鮮的，無論喜歡牛肉、羊肉、雞肉還是海鮮，

一定都會有自己喜愛的食材，滿足不同人的口味需求。

醬料區的部分，最特別的就是他們雅香自製的黃金沙茶，

再依據自己想吃的辣度、酸度、甜度，來調一盤符合自己的最佳口味。





因為吃宵夜時段Ruby與朋友大約就拿了這些配料。

美國霜降牛 $349

美國霜降牛優美的紋理和口感，咀嚼起來豐富的肉汁，每一口都充滿了牛肉的原汁原味。

嚴選松阪豬 $299

松阪豬肉的細緻紋理，肥瘦相間，不會感到過於油膩，只不過松阪豬的豬肉味道較重，

在點餐的時候店員有提醒，但我們還是點了，有一點後悔。

整體來說雅香石頭火鍋味道與西門總店的味道還是有一點差異，食材還算滿新鮮的，

喜歡石頭火鍋爆炒後的香氣與湯頭，都應該可以一試雅香石頭火鍋板橋店的獨特魅力。

來到這裡，可體驗到一場美味的火鍋饗宴。



【店家資訊】

👉雅香石頭火鍋

🍽 FB官方粉絲團請點此 / 線上訂位請點此

🏠新北市板橋區民權路65號

☎️ 02 2960 7698

⏰PM17:00~PM03:00

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐

美味 ⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐⭐



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目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

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