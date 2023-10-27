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【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的湯頭清甜-近板橋捷運站｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)

2023-10-27 17:50:06 Ruby說美食享受旅行 人氣：98
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：357篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：雅香石頭火鍋板橋店
place新北市板橋區民權路65號1樓
作者本次評價：
3.00
美味度
3.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
3.00
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組合圖.jpg
 

雅香石頭火鍋的創始店開在西門町的成都路上，插旗板橋一陣子了，

想說不用跑到西門町那麼遠就可以吃到這美味，Ruby終於有機會來吃看看了。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

雅香石頭火鍋基本的開鍋費用是一鍋100元，用餐時間是100分鐘，

湯頭皆以豬大骨和雞骨熬煮，如果需要爆炒的配料也可以選，

 

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

香菇、大白菜 $50和蒜苗 $60和乾魷魚$70

朋友很豪氣的全選，不得不說炒起來的湯頭確實很鮮甜。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

桌上爆炒的配料有洋蔥絲、紅蘿蔔絲、九層塔和他們自製的沙茶醬，

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

肉品的部分可以先選一份炒肉來炒香，雅香上選牛$159 

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的


點完餐後就可以去旁邊的選要的配料，

總共有六個價位，橘色$30、紅和黃盤$50、黑色$60、花盤 $80、藍色一盤100元

每盤都用保鮮膜包著，衛生確實做的還不錯，只是稍微有一點不環保。

火鍋料真的是應有盡有，選擇很多。

 

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

也要吃一些蔬菜，娃娃菜、花椰菜、水蓮等等。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

花枝漿、油條、豆皮、排骨酥。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

海鮮類的部分選擇就比較少，滷大腸、魚餃、毛肚、魚片、豬肚等等的，

在這裡只會有選擇障礙症發作，每盤都看起還好美味。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

雅香石頭火鍋的食材還算滿新鮮的，無論喜歡牛肉、羊肉、雞肉還是海鮮，

一定都會有自己喜愛的食材，滿足不同人的口味需求。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

醬料區的部分，最特別的就是他們雅香自製的黃金沙茶，

再依據自己想吃的辣度、酸度、甜度，來調一盤符合自己的最佳口味。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的
 

因為吃宵夜時段Ruby與朋友大約就拿了這些配料。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

美國霜降牛 $349
美國霜降牛優美的紋理和口感，咀嚼起來豐富的肉汁，每一口都充滿了牛肉的原汁原味。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

嚴選松阪豬 $299
松阪豬肉的細緻紋理，肥瘦相間，不會感到過於油膩，只不過松阪豬的豬肉味道較重，

在點餐的時候店員有提醒，但我們還是點了，有一點後悔。

【板橋宵夜】雅香石頭火鍋，飄香40年以上的的好味道，爆炒後的

整體來說雅香石頭火鍋味道與西門總店的味道還是有一點差異，食材還算滿新鮮的，

喜歡石頭火鍋爆炒後的香氣與湯頭，都應該可以一試雅香石頭火鍋板橋店的獨特魅力。

來到這裡，可體驗到一場美味的火鍋饗宴。


【店家資訊】
👉雅香石頭火鍋
🍽 FB官方粉絲團請點此  / 線上訂位請點此
🏠新北市板橋區民權路65號
☎️ 02 2960 7698
⏰PM17:00~PM03:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐
美味 ⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐
交通 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 

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RUBY我是一位很喜歡吃美食、喜歡烹飪、喜歡享受一個人旅行的平凡女子，要把我最真實的好吃好玩的感受分享給大家，來完成我不平凡的偉大夢想😘，一步一腳印👣 慢慢的朝著我的目標前進，夢想前進。 食記都會在以下平台發文 ✨痞客邦PIXNET ✨WalkerLand窩客島 ✨POPDAILY ✨愛食記 ✨FB: RUBY說美食享受旅行 ✨IG: tour_ruby0530 👉如有意合作請寄到以下信箱: tourruby0530@gmail.com 或者私訊粉絲專頁。
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