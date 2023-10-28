在繁忙城市裡有一間咖啡廳一開店總是開朋滿座，

冉冉生活以不限時間、有插座和免費wif可使用，也提供了一個寧靜、溫馨的環境，

簡約的裝潢和柔和的燈光，當踏入這個角落咖啡廳，可以暫時遠離城市喧囂，

在這品味著冉冉獨特的美食，冉冉生活是深受許多人的喜愛的一間咖啡廳。

冉冉生活插旗板橋已經有一段時間了，而板橋的用餐環境雖然沒有大片的落地窗，

但用餐環境也很舒適。開放式的廚房可以看到店員專業的在煮咖啡和飲品，

也有許多專業烘豆等專業的機器在點餐區的後面。

因為不收服務費的，所以點餐要自己到櫃檯去點餐，

不會有桌邊點餐的服務喔。

當天因為假日的關係客人太多，沒有熱茶壺可提供，

內用後來就改成紙杯包裝，熱茶還是可以回沖的喔。

吃完也有回收台需要把餐盤和桌上的東西，都放到餐盤回收台，

自助區域醬料、調味胡椒粉、紙杯、衛生紙、外帶的餐盤等等的。

Coppii Lumii living coffee 冉冉生活(新板)線上菜單請點這



早午餐的部分供應到下午三點。

小法國 $338

暖和杯湯 / 椒鹽南瓜 / 松露金黃嫩蛋 /德國香腸 /法國吐司



多種令人垂涎的美食在這大早餐盤，先品嚐到濃郁的湯品(每天的湯品都不一樣)，

金黃嫩蛋加上松露的點綴絕妙滋味滿滿一口帶給驚喜感，

再搭配德國香腸和法國吐司淋上蜂蜜，這道早午餐的組合絕對能滿足您的味蕾，

不會太死甜又營養均衡的，很推薦第一次來可以點這道早餐盤。



冉冉早餐配方 $208

金黃嫩蛋 / 丹麥麵包 / 洋蔥醬肉丸



Ruby則是點了冉冉早餐配方，可以自己選自己愛吃的拼成一個早午餐盤，

總共有ABC三個區域可選擇。洋蔥醬肉丸和嫩蛋的味道較清淡，

Ruby則是用了黑胡椒在調味一下，味道就更加出來了。

美味的早餐不僅止於食物，還有精心調製的飲品。

飲品早餐搭配-深焙麤茶熱的可以沖泡，也有黑咖啡或是果汁可選擇。

冉冉生活咖啡廳還提供多種精緻的沙拉和烤餅，

Ruby點了 洋蔥肥牛沙拉 $258 (巴薩米克醋)

非常大碗的生菜沙拉，裡面滿滿的生菜、番茄、地瓜、洋蔥等許多蔬菜，

淋上巴薩米克醋，酸酸的醬汁和肥牛吃起來意外的非常對味，清爽又攝取到滿滿的纖維。

奶油洋蔥肥牛烤餅 $268

烤餅算是薄片，有櫛瓜、番茄、黑橄欖和洋蔥，都是非常健康的食材，

加上一點點的肥牛，Ruby覺得他們家的烤餅滿值得點一份來吃。

經典奶油糖厚鬆餅 $198



這個鬆餅是下午2點才開賣，1點半就可以先點餐。

有楓糖漿、鮮奶油、杏仁片、冰凍糖漬蜜桃和甜奶油球，

用天然的奶油用日本鑽石低筋麵粉，

現烤的厚鬆餅跟平常吃的鬆餅口味真的有所不同。

比較類似蛋糕的口感，外面一層糖的顆粒，

抹上一點點的鮮奶油和水蜜桃搭配著吃，帶來一種令人陶醉的味蕾饗宴。

不論你是享受一頓美味的早午餐還是只想放鬆身心，

冉冉生活咖啡廳都是一個理想的好去處。

在這裡，在美味的食物和舒適的環境中度過寶貴的假期美好時光。

冉冉生活咖啡廳絕對值得一遊，無論是與朋友共度時光，或者獨自享受一個寧靜的早晨，

Ruby會把他放到我的口袋名單餐廳之一，推薦給大家~

【店家資訊】

👉Coppii Lumii living coffee 冉冉生活(新板)

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🏠新北市板橋區文化路一段188巷59號1樓

☎️ 02 2250 6613

⏰AM10:00~PM17:00



此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌



RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐

服務 ⭐⭐⭐⭐

交通 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

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