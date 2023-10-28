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[食]基隆 福利早點 好吃的大陸餅在這裡 越嚼越香 放冷也好吃!!

2023-10-28 01:03:00 寶貝小飄 人氣：139
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窩客好文

寶貝小飄

發表篇數：444篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：基隆市 > 安樂區

造訪商家：福利早點店
place基隆市安樂區麥金472號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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一日之計在於晨，美味可口早餐~開啟您元氣的一天~
位於基隆區麥金路上 福利早點，好吃的大陸餅在這裡!!!
蔥香四溢，越嚼越香 放冷也好吃~!!
還有必點的層酥燒餅(鮮肉、紅豆、花生、芝麻、紅糖)
酥脆可口，買多點冰起來，想吃再回烤一下，美味不變喔~!!!

沒經過沒注意你可能會錯過，說真的好像很誇張~
但是真的不誇張~!!!  因為真的太不起眼拉!!!!
基隆市安樂區麥金路上，販售大陸餅的早餐店 福利早點
是許多在地饕客從小吃到大的美味早點
除了販售大陸餅外，還有必吃的蔥油餅韭菜盒層酥燒餅
早上四點開始營業，迎接美好的一天，就來吃上一份大陸餅吧!!!
(蔥油餅、韭菜盒 太早可能還沒有販售，建議六點後比較有機會買到)

冷吃、熱吃都好吃，買回家冰起來~再回烤一樣好吃!!
裏頭包覆新鮮香蔥大陸餅，上頭撒上滿滿的芝麻
口感鬆軟鮮嫩相當可口，放入嘴中 越嚼越香~

剛出爐熱熱吃 是最佳口感
但冷後也好吃喔!!!

還有一項不可錯過的好吃點心~
層酥燒餅有五種口味(鮮肉紅豆花生芝麻紅糖)
層次豐富 層層分明 外酥內軟 相當好吃~

鮮肉鹹香可口，冷吃也好吃

紅豆餡料豐富，甜而不膩

紅糖香氣四溢 越吃越上癮，吃完好想在來上一份!!!

現場還有販售各式飲品，讓你有吃有喝
享受美味早點，開啟元氣美好的一天~
擔心路程太遠，難得前往的朋友，不妨多買點放置冷凍保存
隔幾天拿出來回烤一樣美味可口喔~!!
但不要放太久，早點吃較新鮮!!!

福利早點
基隆市安樂區麥金路472號

營業時間：04：00-12：00（周一公休）

 

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