一日之計在於晨，美味可口早餐~開啟您元氣的一天~

位於基隆區麥金路上 福利早點，好吃的大陸餅在這裡!!!

蔥香四溢，越嚼越香 放冷也好吃~!!

還有必點的層酥燒餅(鮮肉、紅豆、花生、芝麻、紅糖)

酥脆可口，買多點冰起來，想吃再回烤一下，美味不變喔~!!!

沒經過沒注意你可能會錯過，說真的好像很誇張~

但是真的不誇張~!!! 因為真的太不起眼拉!!!!

基隆市安樂區麥金路上，販售大陸餅的早餐店 福利早點

是許多在地饕客從小吃到大的美味早點

除了販售大陸餅外，還有必吃的蔥油餅、韭菜盒、層酥燒餅

早上四點開始營業，迎接美好的一天，就來吃上一份大陸餅吧!!!

(蔥油餅、韭菜盒 太早可能還沒有販售，建議六點後比較有機會買到)

冷吃、熱吃都好吃，買回家冰起來~再回烤一樣好吃!!

裏頭包覆新鮮香蔥大陸餅，上頭撒上滿滿的芝麻

口感鬆軟鮮嫩相當可口，放入嘴中 越嚼越香~

剛出爐熱熱吃 是最佳口感

但冷後也好吃喔!!!

還有一項不可錯過的好吃點心~

層酥燒餅有五種口味(鮮肉、紅豆、花生、芝麻、紅糖)

層次豐富 層層分明 外酥內軟 相當好吃~

鮮肉鹹香可口，冷吃也好吃

紅豆餡料豐富，甜而不膩

紅糖香氣四溢 越吃越上癮，吃完好想在來上一份!!!

現場還有販售各式飲品，讓你有吃有喝

享受美味早點，開啟元氣美好的一天~

擔心路程太遠，難得前往的朋友，不妨多買點放置冷凍保存

隔幾天拿出來回烤一樣美味可口喔~!!

但不要放太久，早點吃較新鮮!!!

福利早點

基隆市安樂區麥金路472號

營業時間：04：00-12：00（周一公休）

感謝您今日的觀看，欲欣賞更多精選好看文章

歡迎追蹤 寶貝小飄美食旅遊玩樂誌

追蹤 分享 按個讚 好康資訊不漏接

CCS happy Life 互動天地 讓你生活更精采

https://www.ccs.idv.tw/

【FB粉絲團】

寶貝小飄 美食旅遊玩樂誌 傳送門

Vita&美樂妝玩美 傳送門

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌有Instagram 傳送門

熱愛美食 享受生活 休憩旅行 解放身心

旅行總能製造美好回憶，美味總能留在心頭

讓我們一起走遍台灣各地，體驗在地之美

寶貝小飄美食旅遊玩樂誌 陪您一同 輕鬆休閒玩樂趣

歡迎至以下 駐站點【Blog】觀看

痞客邦 請點此

窩客島 請點此