張榮發基金會大樓除了有許多不同大小的會議室外，5~2樓為長榮海事博物館展區，而一樓的公共空間也有部份展示作品及商店，讓你可以有花錢背紀念品回家的地方；至11月底前配合張榮發基金會藝術季活動，博物館現免費入場，現賺二百元哦



＊＊跟著藝術季免費入場

探索博物館

5~2樓為博物館核心所在，自五樓進入開始一路往下參觀，除了常設展外還有特展，不管是常設展還是特展都值得走一趟；每層樓中除了讓你有看不完的展品外還有些許互動體驗區，透過互動體驗讓你對【海】有更多的認識



＊＊從5樓開始參觀，免費入場期間掃QRCade即可入內參觀

５樓世界船舶區

各種船隻的模型栩栩如生，雖然除了玻璃但依舊可以感受到對細節的認真；從遠古時代演進至19世紀的歷史，展出從原始簡易小船到以風帆、機械為動力的模型船；每一艘都要看過再加上互動體驗也要參與，真的會發現時間過超過，所以來到這記得預留很多時間哦



＊＊你喜歡哪種船



＊＊一邊參觀外還可解謎哦



＊＊互動體驗



＊＊這艘沒被圈在玻璃櫃中，可以以更新的距離欣賞



＊＊王船耶~～

４樓現代輪船區

想知曉長榮海運的船隻，到４樓來可以看到海運的進化史哦；除了長榮海運的故事外，各式貨船、客輪、軍艦、航空母艦，在這都能看到哦



＊＊原來海運的貨櫃是這樣疊放的



＊＊貨輪



＊＊航空母艦一偶



＊＊這艘軍艦如果是實體一定超壯觀的



＊＊全家一起來互動

4樓特展區

這層特展主題是：臺灣植物的偉大航程特展─植物的移動力量，植物、海與船的故事，在這可以讓你有更多的認識



＊＊植物與船的秘密

３樓海洋畫作區

這裡每幅畫作都超有震撼力，透過不同的主題呈現出海與船隻的關聯性



＊＊像不像一張臉



＊＊不同的視角看海



＊＊學生畫作

３樓特展區

李乾朗古建築手繪圖特展～～透過古蹟學者李乾朗教授的手繪圖呈現台灣建築與河海鏈結的歷史樣貌與光景



＊＊特展專區



＊＊手繪的魅力

２樓航海探索區

蒐藏的各式航儀，透過主題性的展示方式，讓參觀者了解船舶的基本配置與船員航行的相關知識



＊＊關於船…



＊＊認識



＊＊開船體驗互動

參後心得

一開始我想說雖然有四層樓的展覽，但這種有點生硬的主題感覺就是會是快速走馬看花的節奏一下就能將四層樓走跳完畢，但我錯了，雖然我沒那麼的熱愛海洋，但走進這船舶的世界後，真的會著迷，再加上還有不少互動體驗，除了生硬的展品外，軟性的互動讓展館更吸引人



＊＊安排個半天參觀體驗感覺還不夠時間

位置

長榮海事博物館就在張榮發基金會大樓中，這裡是中山南路與信義路交叉，最顯眼就是一邊鄰著中正紀念堂，所以還算挺好找到的



＊＊最明顯就是在這XX門的對面

交通

捷運：台大醫院站2號出口 (步行時間約5分鐘左右)；中正紀念堂站5號或6號出口 (步行時間約10分鐘左右)

公車：搭乘 37、249、263仁愛幹線公車、270、630、651，於「仁愛中山路口」下車；0東、20、22、38、88、204、588、607、1503 公車，於「中正紀念堂」下車；15、208 公車，於「景福門」下車



＊＊過了藝術季後就得到商店這買票才能入場哦

長榮海事博物館資訊～～

Trip Date：2023.10.19

電話：02-2351-6699 分機 6113

地址：台北市中正區中山南路11號1至5樓

官網：https://www.evergreenmuseum.org.tw/

開放時間：09:00 ~17:00 (週一休館)

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