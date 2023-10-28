位於安東街上，正宗新疆串燒，食材新鮮好吃，串燒大部份都是一份兩串，價格公道合理，另有隱藏版菜單唷~

撰文。拍攝／呂萱萱

沒想到台北也有這麼好吃的新疆烤肉（驚）重點是！羊肉完全無腥羶味，吃過的朋友回訪率超高的

從市民大道（往敦化南路跟光復南路的方向走）看到安東街的指示牌，直接進去就看到了，路口剛好有收費停車場可以停車

店家沒有華麗的裝潢，但環境還算乾淨，擺設很有鄉間人情味

飲料酒水自取（開車不喝酒！未成年請勿喝酒）

最特別的是，有6.1度的啤酒可以品嚐，啤酒就是要夠冰涼才爽快阿（開車不喝酒！未成年請勿喝酒）

另外也有提供生啤酒

(開車不喝酒！未成年請勿喝酒）

二樓也有用餐區

基本上都會等一樓坐滿了才會開放

這邊要提醒大家，維吾爾新疆烤肉的生意很好，又加上不是上百桌的大空間，建議大家來用餐前先訂位，尤其到了例假日，最好提前預訂比較好哦

維吾爾新疆烤肉的食材，沒有多餘的醃製，全部都是生食直接烤，不像其它串燒店先烤起來放，客人點了再加熱，口感完全不一樣

香辣乾碟 (如下圖)一定要嚐嚐！花椒香氣讓辣味更豐富，沾肉串、沾海鮮都適合

這個辣…不是會辣嘴的程度，不吃辣的人也可以接受，但如果沾很多還是會辣啦XD

羊五花肉軟嫩可口，經過慢烤，完全鎖住羊肉美味，再加上獨特的孜然香氣，實在有夠好吃的

羊肋排油肉各半，但不會很油膩，擁有孜然與椒香的帶骨香氣，真的很下酒，我們下次來還要點

松板豬、牛肉串、羊肉串，都是店家必點的基本菜色，師傅的烤功很專業，不管哪個肉品，咬起來都不會柴，香嫩中還帶點嚼勁

肉串吃起來的香氣，再加上獨家香料與孜然粉，每一口都好滿足

烤雞腿有讓我驚訝到！表皮酥香，肉質軟嫩，嘗起來脆口中帶點甜度，一口咬下還會噴肉汁

我們吃過很多餐廳的烤鯖魚，這大概是我吃過最King Size的鯖魚了，實在有夠大！不誇張，真的比臉還大…

口感跟日本料理店的烤鯖魚不同，魚皮油亮很酥香，魚肉多汁又鮮嫩，口感不死鹹，也完全沒有魚腥味

魷魚腳保有肉質的鮮美，軟Q又彈牙，越咬越有滋味

肉吃多了，想來點蔬菜中和一下也不錯，沙拉棒的小黃瓜、紅蘿蔔很青脆，不是哪種爛爛放很久的蔬菜

維吾爾新疆烤肉的蔬菜品項也很多，這次我們點了青椒、四季豆，獨門醬汁及孜然香很提味，也吃得到蔬菜本身的甜味

烤香菇、豆干、百頁豆腐也很好吃， 孜然香味十足，味道真的銷魂到不行，就算稍微冷掉也很好吃

一開始看到菜單很好奇「金銀饅頭」到底是什東西？我們本來猜是銀絲卷，原來是把白色原味的、還有炸成金黃色的小饅頭拼成一盤

饅頭奶香四溢，外酥內軟很蓬鬆，沾著煉乳吃，很有飽足感呢

維吾爾新疆烤肉│餐點心得

工作忙碌一整天，下班想紓壓放鬆、大口吃肉、大口喝酒，來維吾爾新疆烤肉就對了！

食材沒有過多的醃製，不會太焦也不會太柴，不管是肉串、蔬菜跟海鮮，每一樣都擁有孜然香氣，真的很好吃！真心推薦給大家唷

維吾爾新疆烤肉

營業時間：17:00–01:00週日公休

營業電話：02- 25035655

營業地址：台北市大安區安東街24-1號後棟 Google地圖

維吾爾新疆烤肉FB

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