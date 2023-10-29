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台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利麵/燉飯/生日送蛋糕/學生內用現折20元/外帶主餐折30元(自助吧~飲料/冰淇淋無限吃)食記+菜單

2023-10-29 17:40:35 小紫吃喝玩樂~ 人氣：102
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：424篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：韓義小廚
phone04-2652-911
place台中市沙鹿區英才路13-1號
作者本次評價：
4.60
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓國部隊鍋/石鍋拌飯/韓式火鍋/韓式辣炒魚板年糕/義大利麵/燉飯/焗烤專賣店

外帶主餐折30元/生日送蛋糕/學生內用現折20元(自助吧~冰淇淋、飲料無限暢飲)文內有韓義小廚菜單

韓義小廚 首圖.jpg

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (6).jpg

韓義小廚

電話:04-2652-9118

營業時間:11:00~21:00(20:30最後點餐)

地址:台中市沙鹿區英才路13-1號

粉絲頁:韓義小廚

沙鹿-韓義小廚 門口.jpg

台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義原文台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利麵/燉飯/生日送蛋糕/學生內用現折20元/外帶主餐折30元(自助吧~飲料/冰淇淋無限吃)食記+菜單

難得放假回家鄉揪哥來靜宜商圈(喵匠)吃義大利麵，到了店門口發現喵匠不見啦! 已變成剛開幕不久『韓義小廚

已經來了就...內用嚐鮮go台中靜宜商圈美食【韓義小廚】平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利

沙鹿-韓義小廚 (8).jpg

韓義小廚位址(靜宜商圈)北勢東路(85度c)斜對面(英才路）上

沙鹿-韓義小廚 (6).JPG

店內裝潢很多是延用前餐廳喵匠店內裝置(看MENU時讓我對這新餐廳有好多好奇感)點食後~果真如我猜想(等等詳分享)總之以後休假回海線我還會再來吃(回味)台中靜宜商圈美食【韓義小廚】平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利

韓義小廚用餐環境 (2).jpg

開放式廚房

劃好MENU想吃的餐食後(直接)到櫃檯點餐結帳。禁帶外食

沙鹿-韓義小廚 (4).jpg

沙鹿-韓義小廚 (2).jpg

好康報報:

  • 當月壽星內用(拍照打卡)出示證件證明您是壽星(現場)送蛋糕乙份
  • 點主餐外帶折30元
  • 學生內用(出示學生證)現折20元

消費好康-韓義小廚.JPG

韓義小廚消費方式:

  • 每人低消100元(不收服務費/用餐不限時)
  • 禁帶外食與寵物
  • 只收現金
  • 內用(冷熱飲料吧+冰淇淋)自助無限享用

韓義小廚菜單

2023-9/30拍攝，避免未來menu內容or單價調整更新(僅供參考)請以您享食當日現場菜單為準!

餐食分成義式料理(義大利麵(筆管麵)/燉飯/焗烤)韓式料理(部隊鍋/石鍋拌飯/韓式辣炒魚板年糕/韓式火鍋/大醬鍋)、炸物、小菜、甜點

沙鹿-韓義小廚菜單.JPG

點主餐加價升級ABCD(4種不同附餐之套餐)擇1

升級套餐MENU-韓義小廚.JPG

不曉得點些什麼吃？店門口立牌有『熱銷排行』可參考

沙鹿-韓義小廚 (7).JPG

(冰)雀巢檸檬紅茶/金選奶茶/柳橙汁/冰水

現沖泡(熱)烏龍茶/茉香綠茶/韓國玉米鬚茶 都是內用自助無限暢飲

自助飲品吧-韓義小廚.jpg

茶包-韓義小廚.jpg

內用白飯小美冰淇淋也是自助無限吃到飽

點鍋物料理(白飯)想吃多少自己盛! 這點我覺得很讚! 尤其是對讀靜宜、弘光學生而言外食絕對可以吃飽飽 台中靜宜商圈美食【韓義小廚】平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利

沙鹿-韓義小廚 (3).jpg

自助白飯-韓義小廚.jpg

餐食現點現做、出餐速度挺快der

(外帶)不想現場等待可以先打電話預訂再依約到店取餐。

懶得外食 有Foodpanda外送! 用餐這天很多客人點熊貓外送(廚房很忙)

開放式廚房-韓義小廚.jpg

小紫發現蠻多客人點焗烤(外帶)! 起司看起來量多多

我下次內用也要點焗烤燉飯吃!

外帶的焗烤餐食-韓義小廚.jpg

石鍋豬牛拌飯  $220元  

食量大嗎？(加飯)不加價捏!真貼心

但...我們沒加飯(這是正常版飯量） 

若不吃辣可做(不辣)原味石鍋拌飯

也可+20元起司+50元肉量加倍

拌飯配菜洋蔥、玉米粒、海帶芽、紅蘿蔔絲、牛蒡絲、韓式泡菜(點不辣/會改用黃金泡菜)+雞蛋一顆

石鍋豬牛肉拌飯-韓義小廚 (2).jpg

餐具(筷叉匙)兒童餐碗均放在飲料吧旁(自取)

沙鹿-韓義小廚 (5).jpg

肉食控  我們喜歡牛豬雙併~雙重肉感! 

石鍋豬牛肉拌飯-韓義小廚 (3).jpg

趁熱~將所有食材mix攪拌均勻(開動)

點餐時忘了註明『要鍋粑

so這石鍋拌飯底部台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義沒有脆脆鍋粑可吃！

服務生送餐時我有詢問做確認

回應:這附近客群不是很喜歡(鍋粑焦香口感) 若客人點餐時『沒有』特別標註或強調『要吃鍋粑』她們不會出有鍋粑的石鍋拌飯喔!

若想吃鍋粑~點餐時記得(寫一下)

石鍋豬牛肉拌飯-韓義小廚 (4).jpg

韓國泡菜+韓式辣醬+雞蛋+多種配料拌飯、包夾著牛肉片豬肉片肉香微微辣拌飯真涮嘴

石鍋豬牛肉拌飯-韓義小廚 (1).jpg

若覺得辣度不夠(要吃重口味一點) 可以到自助調味料區拿(韓式大象辣炒年糕醬)自加拌飯增添風味

自助調味料區-韓義小廚.jpg

喜歡喝暖呼呼熱湯大仁哥點海鮮豬肉部隊鍋  $270元

海鮮豬肉部隊鍋-韓義小廚 (2).jpg

部隊鍋裡有加一片起司片

起司融入部隊鍋辣辣湯頭內，喝的時候帶著淡淡起司香，讓湯頭顯得更香更濃更好喝

海鮮豬肉部隊鍋-韓義小廚 (4).jpg

韓國不倒翁泡麵Q彈不軟爛又稱QQ麵

吸飽飽部隊鍋湯汁~超夠味

海鮮豬肉部隊鍋-韓義小廚 (5).jpg

海鮮食材有魷魚圈、切花魷魚、蝦子

海鮮豬肉部隊鍋-韓義小廚 (1).jpg

海鮮豬肉部隊鍋-韓義小廚 (3).jpg

韓式魚板、熱狗、韓國年糕也很入味！豬肉嫩口不會柴

海鮮豬肉部隊鍋-韓義小廚 (6).jpg

店外貼著(紅醬海鮮總匯義大利麵)好評推薦

讓我這青醬控一度不曉得該選自己的喜好？還是點店家推薦的好評口味？

沙鹿-韓義小廚.jpg

我吃義大利麵真的太愛(青醬風味)後來還是選自己喜愛的口味吃 台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義

塔香日式豬排義大利麵  $230元

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (3).jpg

出餐時義大利麵上方有灑超多起司粉提味 台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (4).jpg

日式炸豬排『好厚』份量也很多；外層酥香內部肉質不會柴口,趁熱吃咬開有肉汁

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (7).jpg

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (5).jpg

出餐時盤內會有濕潤青醬醬汁，記得(邊吃邊攪拌)讓醬汁巴附在麵條上(更夠味)

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (6).jpg

青醬義大利麵有加火腿絲與青花菜拌炒；一口麵配一口豬排(超滿足)

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (1).jpg

醬汁味道順口(鹹度也嘟嘟好) 我愛青醬整盤吃光光台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義

塔香日式豬排義大利麵-韓義小廚 (2).jpg

韓義小廚(中午)台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義無午休時段

看了看MENU我覺得也蠻適合約閨蜜好友來這兒點一些炸物、小菜、甜點(喝下午茶)捏

正餐時段除了點食『韓式、義式料理主餐』外，還可單點一些炸物吃

小菜系列~點任選3樣100元蠻划算的!! 

單點美食-韓義小廚.JPG

單點  黃金泡菜 $50元

黃金泡菜-韓義小廚 (1).jpg

吃這道黃金泡菜時我心裡更是覺得(韓義小廚)一定跟(前身)喵匠有很大的關係! 可能是頂下喵匠餐食技術或如小紫所猜(台灣馬東石大叔)將旗下品牌(喵匠+瑪西所)做結合生出的另一(韓式+義式餐廳新品牌)

脆口多汁帶著豆腐乳+胡蘿蔔+大蒜等...調料醃漬的黃金泡菜! 酸甜酸甜很開胃也很解膩 (我超喜歡)

黃金泡菜-韓義小廚 (2).jpg

點主餐均可加價升級套餐4選1

+85元升級D套餐(比單點還划算) 省了35元 台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義

升級套餐MENU-韓義小廚.JPG

甜點-韓義小廚.jpg

提拉米蘇蛋糕   

提拉米蘇-韓義小廚 (2).jpg

濃醇香!不甜膩~入口即化

提拉米蘇-韓義小廚 (1).jpg

輕乳酪蛋糕

輕乳酪-韓義小廚 (1).jpg

蛋糕體口感綿密細緻

輕乳酪-韓義小廚 (2).jpg

(熱)玉米鬚茶   聽說韓國人很愛喝這健康茶飲!  很養生

玉米鬚茶-韓義小廚.jpg

5種小美冰淇淋口味(內用~自助無限吃到爽) 花生、芋頭、芒果青 台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義

小美冰淇淋-韓義小廚.jpg

韓義小廚用餐環境  用餐尖峰時段多人用餐；建議先預約訂位!

韓義小廚用餐環境 (1).jpg

沙鹿-韓義小廚 (1).jpg

除了保留之前(喵匠義式料理)裝潢外也多了一些(韓式料理)壁掛

韓義小廚用餐環境 (3).jpg

櫃檯還有『韓國糖果』可以吃

韓國糖果-韓義小廚.jpg

食後心得:

可能....最近在桃園有買來自海線全台趴趴go(首爾號行動餐車)美食回味；看到今天點的(韓義小廚料理)總覺得有一種似曾相識感!義大利麵、泡菜與甜點與(愛店~喵匠餐食口味)太像啦!連大仁哥點的韓式部隊鍋及石鍋拌飯味道也和(瑪西所韓式料理)風味極像!

吃飽~離店前忍不住的走去詢問服務生

服務生回應: 對喔(還誇小紫味蕾真靈敏)這是老闆將兩家店合併轉型讓客人進到『韓義小廚』即可同時享用經典義式料理與韓國料理so店名才會改成『韓義小廚

韓義小廚餐食合照.jpg

我上個月月底才在桃園買吃老闆全台跑透透『首爾號』行動餐車韓食

候餐聊天時老闆超低調都沒提到喵匠靜宜店已改成(韓義小廚)

超有愛心的他(店舖交給員工打理) 自己則是開著餐車(每天)在台灣不同地區出沒；不定時的舉辦『環島義煮送暖心餐活動』真的很窩心很有愛!

台中靜宜商圈美食【韓義小廚】平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利全台跑透透人氣排隊韓國美食【首爾號行動餐車】石鍋拌飯/韓式火鍋/辣炒魚板年糕起司QQ麵/大醬鍋/部隊鍋/韓式豆腐海鮮鍋/開胃小菜(食記+首爾號菜單)

首爾號行動餐車-6拼.jpg

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2022-大庄國寶烤肉首圖.jpg

 

每個人對韓義小廚口味喜好不盡相同2023-9/30食記僅供參考； 營業時間&餐食實際內容成份售價優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂(按讚追蹤+分享)一起趴趴go找尋下一站美食景點。您的『讚』就是小紫繼續寫文分享的動力

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