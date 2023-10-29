台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓國部隊鍋/石鍋拌飯/韓式火鍋/韓式辣炒魚板年糕/義大利麵/燉飯/焗烤專賣店

外帶主餐折30元/生日送蛋糕/學生內用現折20元(自助吧~冰淇淋、飲料無限暢飲)文內有韓義小廚菜單

韓義小廚

電話:04-2652-9118

營業時間:11:00~21:00(20:30最後點餐)

地址:台中市沙鹿區英才路13-1號

粉絲頁: 韓義小廚

原文 台中靜宜商圈美食【韓義小廚】沙鹿平價韓食部隊鍋/石鍋拌飯/義大利麵/燉飯/生日送蛋糕/學生內用現折20元/外帶主餐折30元(自助吧~飲料/冰淇淋無限吃)食記+菜單

難得放假回家鄉揪哥來靜宜商圈(喵匠)吃義大利麵，到了店門口發現喵匠不見啦! 已變成剛開幕不久『韓義小廚』

已經來了就...內用嚐鮮go

韓義小廚位址(靜宜商圈)北勢東路(85度c)斜對面(英才路）上

店內裝潢很多是延用前餐廳喵匠店內裝置(看MENU時讓我對這新餐廳有好多好奇感)點食後~果真如我猜想(等等詳分享)總之以後休假回海線我還會再來吃(回味)

開放式廚房

劃好MENU想吃的餐食後(直接)到櫃檯點餐結帳。禁帶外食

好康報報:

當月壽星 內用(拍照打卡)出示證件證明您是壽星(現場) 送蛋糕 乙份

點主餐外帶 折30元

學生內用(出示學生證) 現折20元

韓義小廚消費方式:

每人低消100元 (不收服務費/用餐不限時)

禁帶外食與寵物

只收現金

內用(冷熱飲料吧+冰淇淋)自助無限享用

韓義小廚菜單

2023-9/30拍攝，避免未來menu內容or單價調整更新(僅供參考)請以您享食當日現場菜單為準!

餐食分成義式料理(義大利麵(筆管麵)/燉飯/焗烤)韓式料理(部隊鍋/石鍋拌飯/韓式辣炒魚板年糕/韓式火鍋/大醬鍋)、炸物、小菜、甜點

點主餐可加價升級ABCD(4種不同附餐之套餐)擇1

不曉得點些什麼吃？店門口立牌有『熱銷排行』可參考

(冰)雀巢檸檬紅茶/金選奶茶/柳橙汁/冰水

現沖泡(熱)烏龍茶/茉香綠茶/韓國玉米鬚茶 都是內用自助無限暢飲

內用白飯與小美冰淇淋也是自助無限吃到飽

若點鍋物料理(白飯)想吃多少自己盛! 這點我覺得很讚! 尤其是對讀靜宜、弘光學生而言外食絕對可以吃飽飽

餐食現點現做、出餐速度挺快der

(外帶)不想現場等待可以先打電話預訂再依約到店取餐。

懶得外食 有Foodpanda外送! 用餐這天很多客人點熊貓外送(廚房很忙)

小紫發現蠻多客人點焗烤(外帶)! 起司看起來量多多

我下次內用也要點焗烤燉飯吃!

石鍋豬牛拌飯 $220元

您食量大嗎？(加飯)不加價捏!真貼心

但...我們沒加飯(這是正常版飯量）

若不吃辣可做(不辣)原味石鍋拌飯。

也可+20元加起司或+50元肉量加倍

拌飯配菜有洋蔥、玉米粒、海帶芽、紅蘿蔔絲、牛蒡絲、韓式泡菜(點不辣/會改用黃金泡菜)+雞蛋一顆

餐具(筷叉匙)兒童餐碗均放在飲料吧旁(自取)

肉食控 我們喜歡牛豬雙併~雙重肉感!

趁熱~將所有食材mix攪拌均勻(開動)

點餐時忘了註明『要鍋粑 』

so這石鍋拌飯底部 沒有脆脆鍋粑可吃！

服務生送餐時我有詢問做確認

回應:這附近客群不是很喜歡(鍋粑焦香口感) 若客人點餐時『沒有』特別標註或強調『要吃鍋粑』她們都不會出有鍋粑的石鍋拌飯喔!

若想吃鍋粑~點餐時記得(寫一下)

韓國泡菜+韓式辣醬+雞蛋+多種配料拌飯、包夾著牛肉片與豬肉片肉香微微辣拌飯真涮嘴

若覺得辣度不夠(要吃重口味一點) 可以到自助調味料區拿(韓式大象辣炒年糕醬)自加拌飯增添風味

喜歡喝暖呼呼熱湯大仁哥點海鮮豬肉部隊鍋 $270元

部隊鍋裡有加一片起司片

起司融入部隊鍋辣辣湯頭內，喝的時候帶著淡淡起司香，讓湯頭顯得更香更濃更好喝

韓國不倒翁泡麵Q彈不軟爛又稱QQ麵

吸飽飽部隊鍋湯汁~超夠味

海鮮食材有魷魚圈、切花魷魚、蝦子

韓式魚板、熱狗、韓國年糕也很入味！豬肉嫩口不會柴

店外貼著(紅醬海鮮總匯義大利麵)好評推薦

讓我這青醬控一度不曉得該選自己的喜好？還是點店家推薦的好評口味？

我吃義大利麵真的太愛(青醬風味)後來還是選自己喜愛的口味吃

塔香日式豬排義大利麵 $230元

出餐時義大利麵上方有灑超多起司粉提味

這日式炸豬排『好厚』份量也很多；外層酥香內部肉質不會柴口,趁熱吃咬開有肉汁

出餐時盤內會有濕潤青醬醬汁，記得(邊吃邊攪拌)讓醬汁巴附在麵條上(更夠味)

青醬義大利麵有加火腿絲與青花菜拌炒；一口麵配一口豬排(超滿足)

醬汁味道順口(鹹度也嘟嘟好) 我愛青醬整盤吃光光

韓義小廚(中午) 無午休時段

看了看MENU我覺得也蠻適合約閨蜜好友來這兒點一些炸物、小菜、甜點(喝下午茶)捏

正餐時段除了點食『韓式、義式料理主餐』外，還可單點一些炸物吃

小菜系列~點任選3樣100元蠻划算的!!

單點 黃金泡菜 $50元

吃這道黃金泡菜時我心裡更是覺得(韓義小廚)一定跟(前身)喵匠有很大的關係! 可能是頂下喵匠餐食技術或如小紫所猜(台灣馬東石大叔)將旗下品牌(喵匠+瑪西所)做結合生出的另一(韓式+義式餐廳新品牌)

脆口多汁帶著豆腐乳+胡蘿蔔+大蒜等...調料醃漬的黃金泡菜! 酸甜酸甜很開胃也很解膩 (我超喜歡)

有點主餐均可加價升級套餐4選1

+85元升級D套餐(比單點還划算) 省了35元

提拉米蘇蛋糕

濃醇香!不甜膩~入口即化

輕乳酪蛋糕

蛋糕體口感綿密細緻

(熱)玉米鬚茶 聽說韓國人很愛喝這健康茶飲! 很養生

5種小美冰淇淋口味(內用~自助無限吃到爽) 花生、芋頭、芒果青

韓義小廚用餐環境 用餐尖峰時段多人用餐；建議先預約訂位!

除了保留之前(喵匠義式料理)裝潢外也多了一些(韓式料理)壁掛

櫃檯還有『韓國糖果』可以吃

食後心得:

可能....最近在桃園有買來自海線全台趴趴go( 首爾號行動餐車 )美食回味；看到今天點的(韓義小廚料理)總覺得有一種似曾相識感!義大利麵、泡菜與甜點與(愛店~喵匠餐食口味)太像啦!連大仁哥點的韓式部隊鍋及石鍋拌飯味道也和(瑪西所韓式料理)風味極像!

吃飽~離店前忍不住的走去詢問服務生

服務生回應: 對喔(還誇小紫味蕾真靈敏)這是老闆將兩家店合併轉型讓客人進到『韓義小廚』即可同時享用經典義式料理與韓國料理so店名才會改成『韓義小廚』

我上個月月底才在桃園買吃老闆全台跑透透『首爾號』行動餐車韓食

候餐聊天時老闆超低調都沒提到喵匠靜宜店已改成(韓義小廚)

超有愛心的他(店舖交給員工打理) 自己則是開著餐車(每天)在台灣不同地區出沒；不定時的舉辦『環島義煮送暖心餐活動』真的很窩心很有愛!

全台跑透透人氣排隊韓國美食【首爾號行動餐車】石鍋拌飯/韓式火鍋/辣炒魚板年糕起司QQ麵/大醬鍋/部隊鍋/韓式豆腐海鮮鍋/開胃小菜(食記+首爾號菜單)

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每個人對韓義小廚口味喜好不盡相同2023-9/30食記僅供參考； 營業時間&餐食實際內容成份售價優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？幫小紫吃喝玩樂(按讚追蹤+分享)一起趴趴go找尋下一站美食景點。您的『讚』就是小紫繼續寫文分享的動力