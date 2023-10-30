彰化溪湖有很多的羊肉爐店家，想了好久，終於在一次前往彰化大村工作時順道來吃了，店家選擇太多，最後選定就是【阿枝羊肉店】，用餐空間寬敞舒適，還有免費停車場，中藥羊肉爐及沒有羊騷味的羊肉更是讓許多人吃完就念念不忘！

來到溪湖還可以順遊溪湖糖廠吃枝仔冰喔！

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阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖必吃羊肉爐!

阿枝羊肉店是在地老店，有重新裝潢過所以店面看起來新穎，附設停車場，就在店家前空地，很大一片！

ADD:彰化縣溪湖鎮忠溪路226號

TEL:04 881 5372

營業時間:10:30-20:00 (週三公休)

寬敞舒適的用餐空間，桌位數很多，假日用餐建議要事先訂位，不然一位難求，我們是平日下午非用餐時段來，但還是有好幾桌

阿枝羊肉店菜單及價格

羊肉爐有中藥、薑絲及全酒，有全羊料理，但很多品項都是賣完就沒了，有什麼特別想吃的就要早點來，另外也有熱炒可選擇

吃羊肉爐就是要搭豆腐乳，超對味

原本還怕中藥羊肉爐的中藥味道會過重，結果完全不會，金黃色澤的湯頭喝起來爽口不膩，沒有過於厚重的中藥味道，不喜歡中藥味道的人應該也都可以接受

點了響鈴卷、白蘿蔔、玉米筍及高麗菜，蘿蔔及高麗菜都是50元，玉米筍比較貴80元，響鈴卷價格我忘了

中藥羊肉爐可選擇搭配或羊肉片或三層肉，我們選擇帶皮富含油脂的三層肉

湯底就是只有湯跟羊肉，沒有其他配菜喔！

麵線有大中小可選擇，小份60元兩個人吃差不多

現炒部分點了羊雜炒酸菜300元，羊雜量還蠻多，風味不錯

羊肉片一盤600元不便宜，但是新鮮現切羊肉，也沒有羊騷味，看起來跟新鮮牛肉很像

肥而不膩的三層肉真的很好吃，好喜歡ＱＱ的皮，彈嫩帶點嚼勁

新鮮羊肉就是這麼美，放撈網或是直接涮吃得好過癮！

很多人怕吃羊肉就是怕羊騷味， 阿枝羊肉店 的羊肉吃起來沒有難聞的羊騷味，湯鮮味美，值得一試！

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