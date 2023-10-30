為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖必吃羊肉爐!

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖必吃羊肉爐!

2023-10-30 14:05:03 靜怡＆大顆呆 人氣：99
share
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2120篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿枝羊肉爐
place彰化縣溪湖鎮忠溪路226號
作者本次評價：
4.25
美味度
4.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

彰化溪湖有很多的羊肉爐店家，想了好久，終於在一次前往彰化大村工作時順道來吃了，店家選擇太多，最後選定就是【阿枝羊肉店】，用餐空間寬敞舒適，還有免費停車場，中藥羊肉爐及沒有羊騷味的羊肉更是讓許多人吃完就念念不忘！

來到溪湖還可以順遊溪湖糖廠吃枝仔冰喔！

旅遊住宿優惠房價查詢

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖必吃羊肉爐!

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店是在地老店，有重新裝潢過所以店面看起來新穎，附設停車場，就在店家前空地，很大一片！

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖ADD:彰化縣溪湖鎮忠溪路226號

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖TEL:04 881 5372

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖營業時間:10:30-20:00 (週三公休)

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

寬敞舒適的用餐空間，桌位數很多，假日用餐建議要事先訂位，不然一位難求，我們是平日下午非用餐時段來，但還是有好幾桌

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店菜單及價格

羊肉爐有中藥、薑絲及全酒，有全羊料理，但很多品項都是賣完就沒了，有什麼特別想吃的就要早點來，另外也有熱炒可選擇

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

吃羊肉爐就是要搭豆腐乳，超對味

 

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

原本還怕中藥羊肉爐的中藥味道會過重，結果完全不會，金黃色澤的湯頭喝起來爽口不膩，沒有過於厚重的中藥味道，不喜歡中藥味道的人應該也都可以接受

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

點了響鈴卷、白蘿蔔、玉米筍及高麗菜，蘿蔔及高麗菜都是50元，玉米筍比較貴80元，響鈴卷價格我忘了

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

中藥羊肉爐可選擇搭配或羊肉片或三層肉，我們選擇帶皮富含油脂的三層肉

湯底就是只有湯跟羊肉，沒有其他配菜喔！

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

麵線有大中小可選擇，小份60元兩個人吃差不多

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

現炒部分點了羊雜炒酸菜300元，羊雜量還蠻多，風味不錯

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

羊肉片一盤600元不便宜，但是新鮮現切羊肉，也沒有羊騷味，看起來跟新鮮牛肉很像

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

肥而不膩的三層肉真的很好吃，好喜歡ＱＱ的皮，彈嫩帶點嚼勁

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

新鮮羊肉就是這麼美，放撈網或是直接涮吃得好過癮！

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

很多人怕吃羊肉就是怕羊騷味，阿枝羊肉店的羊肉吃起來沒有難聞的羊騷味，湯鮮味美，值得一試！

阿枝羊肉店 ❙ 清爽的中藥羊肉爐、帶皮羊肉，免費停車場，溪湖

旅遊住宿優惠房價查詢

注意！！

每個人口感喜好、感受及價值觀不同，文章內容為個人旅遊或享受美食後資訊分享

我喜歡不代表你也喜歡，我不愛不表示你也不愛

純粹與大家分享旅遊或美食資訊，麻煩請自己多做功課、觀看評論後再決定是否前往旅遊或用餐！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文章標籤

阿枝羊肉店 彰化美食 溪湖美食 溪湖羊肉爐 彰化羊肉爐 溫體羊肉 中藥羊肉爐
創作者介紹
創作者 靜怡&大顆呆 的頭像
靜怡&大顆呆

❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤




檢舉
share
chevron_left

向上水餃❙一顆3元的手工水餃，新鮮現包現吃，

Luaupizza柴寮披薩❙童話小屋美味現烤披薩，新

chevron_right
延伸閱讀

Hot Toddy 十字架純銀飾品

 高雄旅遊王

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

【台南 南區】美式復古深夜咖啡荒流 HomeReal 來場老派式的cofffee date

 我是艾兒比！！

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

靜怡＆大顆呆

發表篇數：2120篇

分享與紀錄一家四口吃喝玩樂的幸福小天地 親子、旅遊、住宿、美食..歡迎大家來找我們玩 用心感受生活、用相機拍下生活、用部落格紀錄生活,樂於與大家分享生活中的美好人事物 邀約請寄eeooa0314@yahoo.com.tw 或eeooa0314@gmail.com 或私訊粉絲團！! 歡迎大家到❤靜怡&大顆呆の親子.旅遊.美食❤ 找我唷!! 網址:http://eeooa0314.pixnet.net/blog
作者的其它文章
同類據點
鄉親羊肉店 照片

鄉親羊肉店

4.95 (1人評鑑)

區域：彰化縣溪湖鎮
天香羊肉爐 照片

天香羊肉爐

4.50 (2人評鑑)

區域：彰化縣芳苑鄉
楊家燒烤羊肉爐 照片

楊家燒烤羊肉爐

3.75 (1人評鑑)

區域：彰化縣溪湖鎮
雅芳食品 照片

雅芳食品

4.35 (1人評鑑)

區域：彰化縣芬園鄉
春芳燒烤羊肉爐/東環旗艦店 照片

春芳燒烤羊肉爐/東環旗艦店

3.45 (1人評鑑)

區域：彰化縣溪湖鎮

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up