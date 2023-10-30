https://www.youtube.com/shorts/ZBKWvKJIHnc 豺狼的短影音介紹

這次要來分享美食一級戰區捷運中山站CP超高精緻又好吃的燒肉吃到飽，

馬太郎焼肉台湾中山店他們的裝潢非常日式風格寬敞舒適~~我們來看看吧!

內部環境

馬太郎台灣中山店招牌非常亮眼，招牌是紅白配色，走到大門就看到高掛著一個味自慢燒肉的紅色大燈籠很可愛

他們用餐區域共有兩個樓層，裝潢也是走日式裝修風，座位寬敞舒適且半開放式設計很適合聚會聊天不怕打擾到別人喔!座位多為4~6人。

餐點菜單分類及價位 **禁止酒駕，酒後不開車 安全有保障**

馬太郎台灣中山店他們的用餐也很多元有:吃到飽、單身平日也有供應單人套餐另外比較特別的肉品食材點心也可單點，還有各種飲料酒品可共選擇喔!

吃到飽還有分三種不同選擇與組合唷~

就愛經典!!$718:基本的豬.雞.牛.炸物.野菜.沙拉.飯.自助飲料都可以吃到飽

就愛海鮮!!$818:想搭配海鮮享用的朋友可以選擇方案，還包含就愛經典的全部內容

就愛優質肉!! $908:大家都知道豺狼是肉肉小孩~哈!就選擇$908豪華頂級極上囉~就是菜單上列兩種方案都包含，另外增加嚴選上質肉.排類和甜點..以上全部吃到飽

超佛心好康加碼:FB.IG.Google 5星評論,以上三則一就加碼贈好禮或甜點升級喔~

上菜囉!~~

選擇各種優惠組合老闆都會建議先來一盤精華組合盤，這樣可以吃到各種菜然後品嚐喜歡哪些肉品、小菜、炸物再加點!好唷!聽專業的我們就肉品海鮮先各來一盤

就愛優質肉!! $908套餐除了上面兩種方案的肉品外還特別多了幾種較為高單的肉品及甜點升級唷~

準備開烤囉!~~

馬太郎台灣中山店他們的服務很專業喔!上菜後服務人員會先來介紹菜品內容種類及每種食材建議的燒烤方式及時間說明唷!

除了肉品他們還準備了各種開胃小菜及不同搭配的醬料唷!

他們每桌都搭配兩個超大的吸菸排油設備我覺得很讚!

這樣才不會回家搭捷運大家都知道我剛剛吃燒烤全身都是油煙味~哈!

好啦!我們開烤並享用囉!再陸續給大家看看我們的成品跟介紹~~看看這火焰是不是很舒壓呀!

來唷~看看我們的成品

牛舌~~這道我們都超愛的,火候控制得非常好Q軟好吃,裡面包著蔥花一起吃口感非常好又不油膩!

醬燒豬梅花~~上面加的是香菜根和店家自製辣椒醬然後肉生菜一起食用,口味我很喜歡上面的辣椒先是麻後帶辣搭配香菜~~好特別!!



蒲燒鰻、椒鹽扇貝、精選透抽、鮭魚下巴味噌湯~~這些食材店家在上桌前都有經過處理搭配適合的蔥花、胡椒或椒鹽等整個搭配口感我們都好喜歡

食後分享

哇!今天吃肉肉吃的超級滿足的,整體下來我們都覺得很滿意又超值,除了肉質食材供應種類選擇非常多我還有幾點心得跟大家分享!

1.店家服務非常好,送上時才會一一介紹建議燒烤熟度及時間(據我所知大多人都怕烤不熟吃壞肚子,所以都烤的有些過度反而肉品的甜味沒了或過於乾柴),我自己今天才知道伊比利黑豬肉其實烤8分熟就可以吃,所以只要單面烤就可以囉~~

2.店家對於每種食材的特性及搭配調味料都非常用心!!(其實我本身是口味比較清淡的人,烤肉也只知道烤好用生菜包起來一起吃,今天才知道原來燒烤塊起鍋前可以包著黃豆芽或泡菜.辣椒醬等烤10秒再包生菜吃)這樣真的更不油膩且口感很不同唷!

3.服務人員真的超級專業的我不得不再讚美一次!!服務人員還會教我們甚麼肉品可以先吃然後在搭甚麼海鮮甚麼肉蔬菜的順序食用,這樣吃起來比較不會太油膩吃幾道就吃不下了,這我覺得超讚~~想知道嗎?~~油脂比例的肉吃一兩道就先搭配蔬菜或海鮮然後再吃些其他品項,或者把油脂比例較高的肉品放後面吃,是不是很貼心很聰明呀!

4.飯後的點心!!我也很喜歡在燒烤過程看著麻糬.起酥.棉花糖變化過程我就覺得很療癒唷~

整體來說馬太郎台灣中山店的食材都很新鮮品質優,以現在的消費不用千元就可以讓你頂級燒肉吃到飽,對於愛吃燒肉的我們可以列入口袋名單之一唷!

地址及營業時間

【馬太郎燒肉】台灣中山店

地址：台北市中山區中山北路一段81號

聯絡電話：02-2521-8822

營業時間：11：30～23：00

FB粉專:https://www.facebook.com/taiwanumataro

交通資訊



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