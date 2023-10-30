車泊 一種新型態的旅遊方式，不用支出昂貴的住宿費用，不必七早八早預訂旅社，也不必為了惡劣氣候而煩惱，簡單裝備、輕鬆出門，即使沒有目標也能夠自由地旅行，機動性和自主性高，到其他縣市除了走想走的路，看想看的風景，你可以在同一個地方發呆，也可以開著車尋找美食或到處探險。

如此這般自由，怎能不愛？

夏秋之際，平地還有一些暑氣，趁著周末空檔說走就走吧，我們還是決定往山上跑！前一天才找了這個位於新竹尖石鄉的新營地 【來河繞】 ，也是 「車床天地」 的新特約露營區，營主告知雖然假日仍以露客為主，尚有空位就可以釋出，所以我們很幸運的預訂到車位，於是簡單裝備就出發去

來！河繞露營區｜資訊

■ 地址 : 新竹尖石鄉玉峰村4鄰玉峰47號

■ 電話 : 0906 497 735

■ 營業時間 24小時

■ FB臉書 來！河繞露營區

我們很喜歡尖石鄉的風景，有自然壯闊的山脈延綿，青翠綠映的山林環繞，還有許多豐富的生態景觀。

而這次選的 【來河繞】 地理位置極佳，鄰近 老鷹溪生態親子步道 旁，從停車場一旁的小路往下開一分鐘，馬上就可以看見營區，而過個馬路就是 老鷹溪步道 入口。我們把車子停在營區，當天下午就先去步道散步，走路過去大約3-5分鐘，超級方便

【來河繞】 營區入口處左邊是老闆的舊厝，聽老闆夫婦說他們因為退休後 才選擇回鄉，將以前的古厝和園地整理起來，成為自己和家人的落腳處，也順便把這個休閒舒服的地方，跟喜歡來到這裡的朋友分享，讓大家遠離塵囂好好放鬆。

【來河繞】 海拔位置750公尺，營區的範圍並不像其他露營區那麼大，甚至橫跨好幾區，它就這樣小小的巧巧的，一邊是 雨棚區(7車) 另一邊則是 草坪區(8車) ，四周環山風景秀麗，山谷之間輕風涼爽，來到營區就能聽見潺潺水流聲，營主說有空可以順著往下走到 攔沙壩 ，那邊則是大漢溪的上游，白天可以戲水晚上可以捉蝦

★ 戲水務必注意自身安全

【來河繞】 營區的碎石草地算平整，週六是大家工作之餘外出放鬆的日子，雖然地方小卻也有著熱鬧人氣，車子排排停，中間也有空處讓隔壁的一對夫婦打羽球，雨棚下的朋友在氣候舒爽的午後圍坐著泡茶話家常，而我們初次到訪則是新奇的東逛西瞧

到營區趕緊先下裝備，其實我們不算真正的露營，車泊的東西簡單太多了，兩個人出遊的目地主要是放鬆和隨走，而不是把家當和廚房都搬出門，要煮大餐其實在家裡煮就好了，對於我這個平日都在煮飯的人來說，放假我只想好好歇息，遠離廚房走進山林。

一張氣墊床，兩顆枕頭和棉被，兩張休閒椅，瓦斯爐具和簡單餐具，帶上自己醃好的牛排，買好吐司、滷味、飲料和泡麵，就這樣解決晚餐和隔天的早餐 。

這次沒有使用車邊帳，因為我家大叔又掏了好東西呀，可以掛天幕的玻璃吸盤吸力超強，從車尾拉出去另一邊綁在樹枝上，前端兩側再用營釘固定住，穩穩地可以遮陽擋風，我們就坐在布幕下發懶放空，吹著從山谷來的涼爽風

草地上的車位規劃得空間很大，不會跟鄰車並排靠近，這一點還不錯喔，每一台車兩邊都有足夠的寬度可以使用，真的很不喜歡壅擠的感覺

週六下午的天氣和隔天不同，週日一早有碧藍的天空，秋日陽光和煦，剛好可以曬曬毛巾和心情，山上的景色實在讓人著迷，青山綠水相伴，此刻忘卻煩憂

來！河繞露營區｜環 境

營區的環境整體來說很乾淨，營主夫婦不但人非常親切和善，也會隨時注意周遭的垃圾，傍晚的時候老闆還親自拿照明吊燈給我，當天車宿的費用是 $350 (兩人一車) 收費的時候 剛好跟營主夫婦閒聊了起來，這一聊差點停不下來，因為太會聊了，從他們如何回鄉整理營地，到家裡的孩子教養相處問題，還有老闆每天佈網捉蝦抓魚的工作，種種趣事細細說來，感覺就像熟悉的朋友一樣那麼自然

▼用竹籬笆圍起來的建築物是浴室和廁所

裡外都有用心布置的綠色盆栽，

還有一點原住民風情的裝飾物和彩繪

露營時大家最注重的就是浴室和洗手間， 來河繞 衛浴乾淨，備品齊全，浴室不會太小，我雙手展開還有一點空間，而且最棒的是他們的 熱水夠熱，水壓夠強 ，洗得超級舒服啦!! 一定要給讚 (我洗完還特別開心地去跟大叔說咧)

▼公用冷凍櫃和冷藏櫃 在雨棚區右側

▼每一個營區都有配置洗菜台

幸運的是這天來的朋友都很自律，大家相互打招呼親切問候，到了夜晚也沒有吵鬧或高歌的困擾，幾乎10 點整個營區就很安靜，舒舒服服的睡了一覺

晚餐拿出已經在家裡醃好的牛排來煎，

香香香

這個吐司是中午在 「魯壁一家人」 餐廳用餐時，剛好有手工麵包出爐，之前就聽聞他們的麵包很優秀，我們也趕緊買了兩個雜糧，晚餐分切幾塊跟著熱熱的牛排一起吃，搭配起來還不錯哩

泡麵是外出露營的好朋友，宵夜當然就派上它了

我們應該是營區裡設備最簡單的了，哈哈

不會餓肚子就好沒關係，回家再煮雞湯給大叔補一下

吃飽喝足份外滿足，晚上的天空很美，仰頭凝望感到心情好放鬆

晚餐之後，我們跟隔壁車的夫妻四人一起作伴，拿著手電筒往營地下方的小路探險去，因為雨棚區的朋友剛剛才抓了蝦回來煮，讓我們也覺得很好奇，但是走到溪邊大概要十分鐘，夜晚真的很暗，我們幾個壯膽同行也好相互照應，越往下放走嘩華流水聲漸大，不過來到溪邊卻見一片漆黑，我們真的有看到好幾隻小小的蝦子，不過手邊沒工具不會抓，於是就當探個險趣味一下吧，我們只是在岸邊看了一下就往回走，因為周邊真的很黑暗故沒有下水

★夜晚到溪邊一定要有伴隨行並注意安全

★切勿隨意下水嬉戲

當天下午我們到 老鷹溪生態步道 散步，剛好沒有大太陽走起來很舒服，這裡的環境很清幽，步道沿著山谷溪流而建，有樹蔭的地方不少，我覺得夏天應該也不會太熱，步道是一段碎石路，一段木棧道接續交叉連接，偶有小坡道但不會太陡，單趟約20分鐘來回40分鐘，算是簡易輕鬆的步道

沿途和終點都有流水瀑布，

走一趟感覺神精氣爽！

這次車宿 【來河繞】 營區，整體感覺不錯，小巧乾淨設備都有，營主超親切超好聊，附近有溪邊和步道可以走走 ！住一晚真的很值得唷

★ 老鷹溪生態步道 介紹 (點以下連結)

望看絕美階梯瀑布，原始自然拱形竹橋，輕鬆漫步在溪畔間【老鷹溪生態步道】新竹尖石景點｜親子步道

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來！河繞露營區｜相關規範

** 全時段特約,假日以露客為主,有空位可釋出

** 週五議定為假日

** 雨棚+50 (雨棚區7車)

** 碎石草皮區8車

** 附近景點：老鷹溪步道，里埔瀑布，攔沙壩步道，大漢溪可釣魚。

** 營主在老鷹溪入口處第一攤，經營炸苦花，馬告香腸，茶葉蛋，甜甜圈，請多多捧場

** 禁大天幕,禁大帳篷.總空間5*5或3*8米內,超過另議

** 訪客1人50元/限4小時,最晚21:30需離棧

** 冷凍,冷藏冰箱可使用

其他規定請參考官網

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